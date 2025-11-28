Slušaj vest

Više od 260 miliona ljudi širom sveta živi s astmom, a u Srbiji prema procenama blizu 6.000 pacijenata je sa teškim oblikom ove bolesti.

Dok većina uspeva da bolest drži pod kontrolom pomoću inhalatora koji ublažavaju simptome i sprečavaju upalu, kod manjeg broja pacijenata sa najtežim oblikom bolesti potrebne su i dnevne doze kortikosteroida u tabletama. Ipak, dugotrajna upotreba ovih lekova nosi ozbiljne rizike, od osteoporoze i dijabetesa do veće podložnosti infekcijama.

Upravo zato veliko međunarodno kliničko ispitivanje donelo je ohrabrujuće rezultate. Učesnici koji su tokom godinu dana dobijali injekciju leka tezepelumab na svake četiri nedelje uspeli su da smanje, a mnogi i potpuno prekinu uzimanje steroida, bez pogoršanja bolesti. Skoro 90 odsto ispitanika spustilo je dozu na minimum, a trećina je prestala sa terapijom već nakon šest meseci.

Stručnjaci podsećaju da iako sebiološke terapije za tešku astmu koriste već nekoliko godina, novi lek donosi šire mogućnosti, jer može da pomogne i pacijentima kod kojih raniji biološki lekovi nisu delovali dovoljno.

Ispitivanje nazvano Wayfinder, koje je sproveo King’s College London, obuhvatilo je skoro 300 odraslih osoba sa teškom, nekontrolisanom astmom. U istraživanju su učestvovali pacijenti iz 11 zemalja, među kojima su Velika Britanija, SAD, Francuska, Nemačka i Španija. Rezultati su objavljeni u časopisu The Lancet Respiratory Medicine i predstavljeni na zimskom sastanku Britanskog torakalnog društva.

Ublažava i alergijske simptome

Simptomi astme, poput kašlja, šištanja, otežanog disanja i stezanja u grudima, često znaju da budu iscrpljujući, a u težim slučajevima i opasni po život. Do deset odsto obolelih ima najteži oblik bolesti, kod kojeg standardne terapije uglavnom ne deluju dovoljno.

Novi pristup poboljšava i stanje kod hroničnog zapaljenja sinusa Foto: Shutterstock

Profesor Dejvid Džekson, stručnjak za respiratornu medicinu i vodeći autor studije, rekao je da rezultati ulivaju nadu, jer novi pristup ublažava i alergijske simptome, a poboljšava i stanje kod hroničnog zapaljenja sinusa. Dr Samanta Voker iz organizacije Asthma + Lung UK ocenila je da bi ovaj razvoj događaja mogao da promeni budućnost lečenja teške astme, ali i da podseti koliko je važno ulaganje u istraživanja plućnih bolesti.