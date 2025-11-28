Slušaj vest

Hronična bubrežna bolest napreduje postepeno, a lekari mogu samo da uspore njeno pogoršanje lekovima i promenama navika. Ipak, novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Juta unelo je tračak nade i pokazalo da je u određenim slučajevima moguće potpuno obrnuti oštećenje bubrega.

Stručnjak za nefrologiju dr Kišan A. iz bolnice Aster CMI u Bangaloru objašnjava da ovo otkriće otvara nova vrata u lečenju bolesti koje se do sada samo držalo pod kontrolom.

- Naučnici su uspeli da zaštite mitohondrije, male "energetske centrale" u ćelijama bubrega, koje oštećuju masne molekule poznate kao ceramidi. Kada su blokirali njihovo štetno dejstvo kod miševa, uspeli su potpuno da preokrenu akutno oštećenje bubrega - objašnjava dr Kišan i dodaje da ako se isti efekat potvrdi kod ljudi, to bi moglo da promeni način na koji se pristupa bubrežnim bolestima.

Redovne analize krvi i urina jedini način da se bolest otkrije na vreme Foto: Shutterstock

Ipak, nefrolog upozorava da su takvi rezultati tek početak.

- Mnoga istraživanja na životinjama ne daju isti ishod kod ljudi, zato su neophodna dodatna klinička ispitivanja - napominje on.

Kada se bubrezi mogu oporaviti

Prema njegovim rečima, oporavak bubrega zavisi od uzroka i faze bolesti.

- Kod akutnih oštećenja koja nastaju zbog dehidracije, infekcije ili lekova, bubrezi se često oporave kada se uzrok otkloni. Ali kod hronične bubrežne bolesti, kada su filteri bubrega trajno oštećeni, potpuni oporavak nije moguć. Tada cilj terapije postaje usporavanje propadanja i očuvanje preostale funkcije - objašnjava dr Kišan.

U tome, naglašava, veliku ulogu imaju svakodnevne navike, kao što su dovoljan unos tečnosti, kontrola pritiska i šećera u krvi, kao i izbegavanje štetnih lekova protiv bolova.

Šta najčešće oštećuje bubrege

Najveći uzrok oštećenja bubrega jesu dugotrajne bolesti, pre svega dijabetes i visok krvni pritisak, kaže dr Kišan.

Jedan od navećih neprijatelja su dijabetes i visok krvni pritisak Foto: Shutterstock

- Visok šećer oštećuje sitne krvne sudove, dok povišen pritisak stvara dodatni napor koji ih s vremenom slabi - dodaje.

Na listi rizika su i česta upotreba analgetika, ponavljane infekcije, kamenje koje blokira protok urina, gojaznost i srčane bolesti. Mnogi ljudi ne znaju da imaju problem, jer u početku nema simptoma, pa su redovne analize krvi i urina jedini način da se bolest otkrije na vreme.

Prvi znaci da bubrezi stradaju

Simptomi su često neprimetni, ali telo ipak šalje upozorenja kao što su:

umor

otoci oko očiju i zglobova

oko očiju i zglobova promene u boji i količini urina

učestalo mokrenje noću

gubitak apetita ili mučnina

Umor je među prvim znacima da se nešto dešava sa bubrezima, ali i jetrom Foto: Shutterstock

- Neki osećaju blagi bol u donjem delu leđa, a koža može da postane suva i da svrbi. Zato su redovni pregledi najbolja zaštita, jer otkrivaju problem pre nego što se pojave tegobe - naglašava lekar.

Da li prirodan pristup može da pomogne

Iako ne postoji čarobni lek, dr Kišan smatra da određene navike mogu da pomognu da se spreči dalji gubitak funkcije bubrega. Preporučuje više vode tokom dana, ishranu sa manje soli, šećera i industrijski prerađene hrane, kao i što manje alkohola i cigareta.