Devojka sedi na krevetu i drži se za glavu i stomak od bola

Slušaj vest

Kada se javi oštar bol u stomaku, prva reakcija je najčešće panika i razmišljanje da li je reč o ozbiljnоm problemu ili samo prolaznoj reakciji na hranu. Iako često govorimo o „bolu u stomaku“, nelagodnost zapravo može poticati iz bilo kog dela digestivnog sistema - od jednjaka i želuca, do jetre, žučne kese, pankreasa ili creva. Zato je precizno određivanje mesta bola ključno za razumevanje šta se u organizmu dešava.

Bol u gornjem delu stomaka obično je povezan sa jednjakom, želucem ili žučnom kesom i može ukazovati na gastritis, gorušicu ili čak čir. S druge strane, bolovi u donjem delu stomaka najčešće su posledica crevnih tegoba, gasova ili stanja poput upale slepog creva.

Treba imati u vidu da stomak čini složena mreža organa koji međusobno utiču jedni na druge, pa prejedanje, stres ili virusne infekcije mogu pokrenuti čitav niz reakcija koje dovode do grčeva, nadimanja i opšte slabosti.

Uzroci jakog bola

Uzroci jakih bolova u stomaku su izuzetno raznovrsni, a jedan od najčešćih krivaca je gastritis, odnosno upala sluzokože želuca, koja može biti akutna ili hronična, često uzrokovana bakterijom Helicobacter pajlori, prekomernom konzumacijom alkohola ili dugotrajnom upotrebom određenih lekova protiv bolova.

Pored toga, savremeni način života koji uključuje brzo jedenje, gutanje vazduha tokom jela i visok nivo stresa i anksioznosti direktno doprinosi stvaranju „nervoznog želuca“ koji reaguje bolnim grčevima. Čak i naizgled bezopasni gasovi zarobljeni u crevima mogu izazvati bol koji oponaša srčani udar ili upalu slepog creva, stvarajući osećaj pritiska, oštrog uboda i punoće.

Gastritis je upala sluzokože želuca koja izaziva bol, gorušicu i nelagodnost, a često je uzrokovana infekcijom, stresom ili lekovima Foto: Shutterstock

Takođe, netolerancija na određene namirnice, poput laktoze ili glutena, i konzumiranje namirnica koje izazivaju nadimanje kao što su pasulj, kupus ili gazirana pića, može dovesti do jake nelagodnosti koja traje satima nakon obroka.

Pored prilagođavanja ishrani, prirodni lekovi poput čaja od mente ili đumbira mogu pružiti gotovo trenutno olakšanje jer mentol u menti deluje kao prirodni antispazmodik koji opušta zategnute trbušne mišiće, dok đumbir ima jaka antiinflamatorna svojstva i efikasno smanjuje mučninu.

Prva pomoć kod stomačnih bolova

Kada se suočite sa napadom bola, prva linija odbrane je često u vašoj kuhinji i promeni vaših trenutnih navika, a ključno je da odmah prestanete da jedete tešku hranu i pređete na laganu, lako svarljivu hranu. Mnogi gastroenterolozi preporučuju takozvanu BRAT dijetu, koja se sastoji od banane, pirinča, sosa od jabuka i tosta, jer ova hrana pomaže u smirivanju sistema za varenje i vezuje stolicu u slučaju dijareje.

Pored prilagođavanja ishrani, prirodni lekovi poput čaja od nane ili đumbira mogu pružiti gotovo trenutno olakšanje, jer mentol u nani deluje kao prirodni antispazmodik koji opušta grčeve mišića želuca, dok đumbir ima jaka antiinflamatorna svojstva i efikasno smanjuje mučninu. Primena toplote je takođe izuzetno korisna metoda; postavljanje grejne podloge ili toplog peškira na bolno područje može stimulisati cirkulaciju i opustiti napete mišiće, čime se smanjuje intenzitet grčeva.

Hitna reakcija Bol koji se iznenada povećava, sprečava kretanje ili je praćen simptomima kao što su krv u stolici, žutica i otežano disanje zahteva hitnu posetu odeljenju za hitne slučajeve.

Bol koji se iznenada pojačava, otežava kretanje ili je praćen otežanim disanjem, krvlju u stolici ili žuticom, zahteva hitnu medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Međutim, nisu svi bolovi bezopasni i mogu se lečiti kućnim lekovima, pa je ključno znati kada bol u stomaku signalizira medicinsku hitnost koja zahteva stručnu intervenciju. Ako se bol nalazi u donjem desnom delu stomaka i prati ga groznica, mučnina i povraćanje, to može biti znak upale slepog creva, dok oštar bol u gornjem desnom delu, posebno nakon masnog obroka, može ukazivati na napad žučnih kamenaca.

Bol koji se naglo pojačava, sprečava kretanje ili je praćen simptomima poput krvi u stolici, žutice i otežanog disanja, zahteva hitnu posetu hitnoj pomoći. Čak i ako simptomi nisu akutni, već traju duže od 24 do 48 sati, ili se hronično ponavljaju sa gubitkom težine i apetita, neophodno je obaviti dijagnostičke testove kako bi se isključila ozbiljnija stanja poput čira, pankreatitisa ili inflamatorne bolesti creva.

Strategije za olakšanje i prevenciju recidiva

Pored trenutnih rešenja, dugoročno upravljanje stomačnim problemima zahteva promene načina života i ishrane kako bi se sprečilo ponavljanje bolnih epizoda. Jedan od najeﬁkasnijih saveta jeste praktikovanje manjih, češćih obroka tokom dana umesto dva ili tri velika, što smanjuje opterećenje želuca i sprečava prekomernu proizvodnju kiseline. Takođe, izbegavanje ležanja odmah nakon jela je neophodno za ljude koji pate od gastroezofagealne reflukne bolesti (GERB), jer gravitacija pomaže u zadržavanju kiseline u želucu.

Hidratacija igra veliku ulogu u varenju, ali je važno piti vodu polako i izbegavati pijenje kroz slamku kako bi se smanjilo gutanje vazduha. Za one koji se bore sa gasovima, lagana fizička aktivnost poput hodanja nakon obroka ili nežne masaže stomaka u smeru kazaljke na satu može značajno pomoći u pokretanju sistema za varenje i eliminisanju zarobljenog vazduha.

Hidratacija je važna za varenje, ali vodu treba piti polako i izbegavati slamku kako bi se smanjilo gutanje vazduha Foto: Shutterstock

Kada bi trebalo hitno da se javite lekaru? Potražite pomoć ako primetite krv u stolici ili povraćanju, jak bol koji se širi, neobjašnjiv gubitak težine, stalni umor ili dugotrajne promene u pražnjenju creva.