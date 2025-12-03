Zašto dolazi do masne bolesti pankreasa? Povećava rizik od pankreatitisa i raka
Ovo stanje sve se češće prepoznaje kao deo metaboličkog sindroma i povezano je sa gojaznošću, insulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2.
Iako ne mora odmah da izazove tegobe, masni pankreas tokom vremena može da naruši funkciju žlezde i poveća rizik od pankreatitisa i raka pankreasa. Ovaj tekst objedinjuje sve relevantne informacije o masnom pankreasu i nudi detaljan pregled uzroka, simptoma, prirodnih strategija za lečenje i drugih važnih činjenica.
Uzroci masnog pankreasa
Više faktora može doprineti razvoju masnog pankreasa:
- Gojaznost i prekomerna težina: Višak masnog tkiva, posebno visceralne masti, povezuje se sa taloženjem masti u pankreasu.
- Insulinska rezistencija i dijabetes tipa 2: Ova stanja podstiču povećano nakupljanje masti.
- Hrana bogata mastima: Ishrana sa puno zasićenih masti i malo vlakana doprinosi stvaranju naslaga masti u pankreasu.
- Konzumacija alkohola:Prekomerno konzumiranje alkohola može pogoršati masno nagomilavanje i dovesti do pankreatitisa.
- Genetski faktori: Određene nasleđene predispozicije povećavaju rizik od razvoja masnog pankreasa.
Simptomi masnog pankreasa
Masni pankreas često napreduje bez simptoma i najčešće se otkrije slučajno tokom snimanja abdomena iz drugih razloga. Kako stanje napreduje, mogu se javiti:
- Nelagodnost ili bol u stomaku: Dugotrajan ili povremen bol u gornjem delu abdomena, ponekad sa širenjem ka leđima.
- Digestivne tegobe:
- Nenameran gubitak težine: Zbog smanjene apsorpcije hranljivih materija.
- Umor i slabost: Mogu biti posledica nutritivnih nedostataka.
- Povišen šećer u krvi: Kako funkcija pankreasa slabi, lučenje insulina može biti narušeno.
Dijagnostički testovi za proveru masnog pankreasa
Dijagnostika uključuje različite metode snimanja i, po potrebi, laboratorijske analize:
- ultrazvuk abdomena
- CT skener
- magnetna rezonanca (MRI)
- MRI proton density fat fraction (MR-PDFF)
- endoskopski ultrazvuk (EUS)
- biopsija pankreasa (u retkim slučajevima)
Prirodne strategije za kontrolu masnog pankreasa
Promene životnog stila mogu pomoći u smanjenju masnih naslaga i poboljšanju funkcije pankreasa.
- Promene u ishrani - Ishrana sa malo masti i puno vlakana: Fokus na povrće, voće, integralne žitarice i nemasne proteine.
- Antioksidansi: Borovnice, orašasti plodovi, zeleno lisnato povrće pomažu u smanjenju oksidativnog stresa.
- Smanjiti alkohol i zaslađene napitke: Poboljšavaju osetljivost na insulin i smanjuju nakupljanje masti.
- Fizička aktivnost - Najmanje 150 minuta aerobne aktivnosti umerene jačine nedeljno.
- Kontrola telesne težine - Mršavljenje značajno smanjuje količinu masti u pankreasu i poboljšava funkciju organa.
- Dovoljan unos tečnosti - Hidratacija podržava metabolizam i razgradnju masti.
Zaključak
Za tačnu dijagnostiku i praćenje preporučuje se konsultacija sa gastroenterologom. Masni pankreas je stanje na koje se može uticati promenama u ishrani, redovnom fizičkom aktivnošću i regulacijom telesne težine. Redovni pregledi su važni za praćenje napretka i prilagođavanje terapijskog pristupa.
Izvor: manipalhospitals.com/zdravlje.kurir.rs
