Slušaj vest

Emfizem je hronična bolest pluća koja uzrokuje postepeno pogoršanje disanja i deo je grupe bolesti poznatih kao hronična opstruktivna plućna bolest (HOBP). Drugi najčešći oblik HOBP-a je hronični bronhitis, a ova dva stanja se često javljaju zajedno, pa se u praksi često koriste zajedno pod zajedničkim nazivom HOBP.

Zdrava pluća sadrže milione sićušnih vazdušnih kesica, alveola, koje se šire i pune vazduhom kada udišete, a skupljaju kada izdišete, omogućavajući razmenu kiseonika i ugljen-dioksida. Kod emfizema, zidovi alveola se oštećuju i gube elastičnost, što otežava izlazak vazduha iz pluća. Vazduh se zatim „zarobljava“ unutar pluća, što otežava ulazak svežeg, kiseonikom bogatog vazduha.

Vremenom, ovo oštećenje postaje trajno. Iako se emfizem ne može potpuno izlečiti, blagovremeno lečenje može usporiti napredovanje bolesti, ublažiti simptome i značajno poboljšati kvalitet života obolele osobe.

Kako prepoznati emfizem?

Emfizem se obično razvija sporo i podmuklo. Može napredovati godinama bez očiglednih znakova, pa mnogi ljudi otkriju bolest tek kada im disanje postane ozbiljno otežano.

Najčešći simptomi uključuju:

Otežano disanje, posebno pri fizičkom naporu – glavni i najraniji znak emfizema

Zviždanje pri izdisaju

Hronični kašalj, često praćen produkcijom sluzi

Stezanje ili pritisak u grudima

Umor, slabost i smanjena izdržljivost

Gubitak težine i oticanje zglobova, koji se javljaju u kasnijim fazama bolesti

U početku se simptomi javljaju samo tokom napora (npr. hodanje uzbrdo, penjanje uz stepenice), ali kako bolest napreduje, otežano disanje se može javiti čak i u mirovanju. Neki pacijenti počinju da izbegavaju aktivnosti koje ih umaraju, a bolest ostaje neprimećena dok značajno ne ograniči svakodnevni život.

Najčešći simptomi emfizema uključuju hronični kašalj, otežano disanje, stezanje i pritiskanje u grudima Foto: Shutterstock

Pogoršanje bolesti

Uprkos lečenju, osobe sa emfizemom mogu povremeno doživeti egzacerbacije – periode kada se simptomi naglo pogoršavaju i traju danima ili nedeljama. Ovo može dovesti do ozbiljnih komplikacija, pa čak i otkazivanja pluća ako se ne leči na vreme.

Najčešći uzroci pogoršanja su:

infekcije respiratornog trakta (virusne ili bakterijske)

zagađenje vazduha

izloženost dimu, isparenjima ili alergenima

Ako primetite da se vaš kašalj pogoršava, da imate više sluzi nego obično ili da teže dišete nego obično, odmah potražite medicinsku pomoć. Blagovremeno lečenje može sprečiti ozbiljno pogoršanje i hospitalizaciju.

Kada posetiti lekara?

Posetite lekara ako:

Imate otežano disanje već nekoliko meseci bez jasnog razloga

Otežano disanje se postepeno pogoršava

Umor postaje jak i sprečava vas da obavljate svakodnevne aktivnosti

Ne ignorišite simptome niti ih pripisujte isključivo starenju ili lošoj fizičkoj spremnosti.

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako:

Imate otežano disanje ili ne možete da govorite,

Vaše usne ili nokti postanu plavkasti ili sivkasti,

Ljudi oko vas primećuju da ste dezorijentisani ili sporo reagujete.

Pušenje je najvažniji i najčešći uzrok emfizema Foto: Shuterstock

Pušenje kao glavni uzrok

Najčešći uzrok emfizema je dugotrajno pušenje cigareta, koje oštećuje plućno tkivo i smanjuje sposobnost pluća da se same obnove. Rizik se povećava sa brojem godina pušenja i brojem popušenih cigareta.

Međutim, emfizem se može razviti i zbog dugotrajnog izlaganja drugim iritansima, kao što su:

Hemijska isparenja i pare - na primer, u industriji ili rudarstvu

Prašina - od drveta, pamuka, žitarica i drugih materijala

Zagađenje vazduha, kako u zatvorenom prostoru (dim od grejanja) tako i na otvorenom (izduvni gasovi, smog)

U retkim slučajevima, emfizem može biti uzrokovan naslednim poremećajem poznatim kao nedostatak alfa-1-antitripsina (AAT). Ovaj protein, koji se proizvodi u jetri, štiti pluća od oštećenja izazvanih dimom i zagađenjem. Kada ga nema dovoljno, pluća postaju ranjivija, a emfizem se može razviti u mlađem dobu – često kod ljudi koji nikada nisu pušili.

Ko je u većem riziku?

Iako se bolest najčešće javlja nakon 40. godine, rizik se povećava pod uticajem nekoliko faktora:

Pušenje – najvažniji i najčešći uzrok emfizema

Pasivno pušenje – udisanje tuđeg dima takođe oštećuje pluća

Profesionalna izloženost štetnim supstancama – hemikalijama, isparenjima, prašini

Zagađenje vazduha – smog, izduvni gasovi i dim

Genetska predispozicija – nasledni nedostatak AAT-a ili drugi nasledni faktori koji povećavaju osetljivost pluća

Rizik od raka pluća je višestruko povećan, posebno kod pušača Foto: Shutterstock

Moguće komplikacije emfizema

Emfizem može dovesti do niza ozbiljnih zdravstvenih problema:

Plućna hipertenzija – visok pritisak u krvnim sudovima pluća može dovesti do slabljenja i uvećanja desne strane srca (stanje poznato kao plućno srce).

visok pritisak u krvnim sudovima pluća može dovesti do slabljenja i uvećanja desne strane srca (stanje poznato kao plućno srce). Srčana bolest – ljudi sa emfizemom imaju veći rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema.

ljudi sa emfizemom imaju veći rizik od srčanog udara i drugih kardiovaskularnih problema. Velike vazdušne kese (bule) – uništeni alveoli se spajaju u veće šupljine koje smanjuju kapacitet pluća i povećavaju rizik od kolapsa pluća (pneumotoraks).

uništeni alveoli se spajaju u veće šupljine koje smanjuju kapacitet pluća i povećavaju rizik od kolapsa pluća (pneumotoraks). Rak pluća – rizik je višestruko povećan, posebno kod pušača.

rizik je višestruko povećan, posebno kod pušača. Anksioznost i depresija – hronične teškoće sa disanjem mogu značajno uticati na mentalno zdravlje i kvalitet života. Prevencija je najbolji lek

Iako se emfizem ne može izlečiti, njegovo napredovanje se može sprečiti ili usporiti. Najvažniji korak je prestanak pušenja – u bilo kojoj fazi bolesti, prestanak pušenja donosi značajne koristi.

Pored toga:

Izbegavajte pasivno pušenje i boravak u zadimljenim prostorima.

Nosite zaštitne maske ako radite u uslovima sa hemijskim isparenjima ili prašinom.

Ograničite izlaganje zagađenom vazduhu i smogu.

Redovno proveravajte funkciju pluća, posebno ako ste pušač ili radite u rizičnom okruženju.

Održavajte fizičku aktivnost i zdravu ishranu, jer to jača vaša pluća i vaše opšte zdravlje.