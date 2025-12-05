Slušaj vest

Bol u grlu najčešće povezujemo s prehladom ili virusom, ali ako se javlja samo s jedne strane, uzrok može da bude sasvim drugačiji. Iako većina upala grla prolazi sama od sebe, postoje situacije kada bol zahvata samo jedan deo i ukazuje na specifičan problem koji ponekad zahteva pregled lekara. Stručnjaci navode najčešće razloge zašto grlo može da boli samo s jedne strane.

Postnazalno curenje sluzi

Kada se u nosu stvara previše sekreta koji se sliva niz zadnji deo grla, dolazi do iritacije sluzokože. Ova pojava, poznata kao postnazalni drip, najčešće je posledica alergija, prehlade ili infekcije sinusa. Ako je sekret blokiran na jednoj strani nosa, bol se može javiti samo s te strane. U tom slučaju mogu da pomognu ispiranje nosa fiziološkim rastvorom i ovlaživač vazduha, ali ako tegoba ne prolazi, potrebno je obratiti se lekaru, naročito kada se javlja kod dece, jer uzrok može da bude strano telo u nosu.

Upala krajnika

Krajnici su deo imunog sistema koji "hvata" bakterije i viruse. Kada se jedan od njih upali, javlja se bol koji može da bude ograničen na jednu stranu. Pored bola, često se javljaju i temperatura, otok i poteškoće pri gutanju. Ako se zapaljenje ponavlja ili ometa disanje, rešenje može da bude uklanjanje krajnika, ali blaži oblici se obično smiruju toplom slanom vodom, pastilama i lekovima protiv bolova.

Peritonzilarni apsces

Kod težih bakterijskih infekcija oko krajnika može da se stvori džep gnoja - apsces. Bol tada postaje veoma jak, često sa samo jedne strane, a gutanje može da bude gotovo nemoguće. Ovo stanje zahteva lekarski pregled, jer je obično potrebno lečenje antibioticima, a ponekad i drenaža apscesa.

Afte i ranice u ustima

Male, bolne ranice u ustima mogu da se pojave zbog stresa, alergija, povreda ili nedostatka vitamina. Ako se afta stvori u predelu ždrela, može da deluje kao da boli samo jedna strana grla. Obično prolaze same od sebe kroz nekoliko dana, ali ako se često vraćaju, treba proveriti imuni status i ishranu.

Uvećani limfni čvorovi

Limfni čvorovi na vratu mogu da oteknu kao odgovor na infekciju, i tada uzrokuju bol koji se oseća s jedne strane. Iako se otok obično povlači kada infekcija prođe, uporne ili bolne otekline bi trebalo proveriti, jer u retkim slučajevima mogu da ukažu na ozbiljnije bolesti poput limfoma.

Problemi sa zubima i vilicom

Upale desni ili zuba, posebno ako postoji apsces, mogu da izazovu bol koji se širi ka jednom delu grla. Zbog blizine struktura u glavi i vratu, nekada je teško odrediti gde tačno bol počinje. Ako uz bol postoji otok ili temperatura, neophodan je stomatološki pregled.

Laringitis i refluks kiseline

Infekcija grkljana, preterano korišćenje glasa ili vraćanje želudačne kiseline u jednjak (GERB) mogu da izazovu upalu i bol u grlu, ponekad samo s jedne strane. Pored promuklosti, javlja se i osećaj pečenja. Laringitis obično prolazi kroz nekoliko dana, dok se refluks leči promenom ishrane i lekovima koji smanjuju kiselinu.

