da li ste znali?

Njihova pojava zavisi i od ishrane, unosa tečnosti, pa čak i godišnjeg doba

Iako se tegobe koje izaziva kamen u bubregu često opisuju kao jedan od najintenzivnijih bolova koje čovek može da oseti, o njemu se i dalje malo zna. Ove mineralne naslage mogu da budu različitog sastava, veličine i boje, a njihova pojava zavisi i od ishrane, unosa tečnosti, pa čak i godišnjeg doba. Urolog dr Džamal Nabani iz Keck Medicine of USC otkriva najzanimljivije činjenice o njima.

Postoji više vrsta kamena

Najčešći su kalcijumski, a ređe se javljaju struvitni, uratni i cistinski kamenci. Struvitni se obično stvaraju posle ponavljanih urinarnih infekcija, dok se uratni formiraju kada je urin previše kiseo. Cistinski su najređi i povezani s naslednim poremećajima.

Različite boje i oblici

Većina kamenčića ima žućkastu nijansu, ali mogu biti i tamniji, glatki ili hrapavi. Njihov izgled zavisi od sastava i dužine zadržavanja u urinarnom sistemu.

Izgled zavisi od sastava i dužine zadržavanja u urinarnom traktu Foto: Shutterstock

Veličina određuje bol

Kamen može da bude sitan poput zrna peska ili veliki kao loptica za golf. Ginisova knjiga rekorda beleži najveći kamen širok više od 12 cm. Manji prolaze neprimetno, dok veći izazivaju oštar bol u leđima i preponama, napominje dr Nabani.

Simptomi kamena u bubregu • učestalo mokrenje

• zamućen urin ili krv u urinu

• tupa nelagodnost u donjem delu leđa ili boku

• bol koji se širi ka preponama

• mučnina i povraćanje

• nemir i nemogućnost da se pronađe položaj bez bola

• groznica i povišena temperatura

Kalcijum nije glavni krivac

Iako većina kamenčića sadrži kalcijum, njegova uobičajena količina u ishrani ne izaziva problem. Veći rizik predstavljaju so i meso, jer so smanjuje apsorpciju kalcijuma, a proteini iz mesa povećavaju kiselost urina. Takođe, namirnice bogate oksalatima, poput orašastih plodova, čokolade, spanaća i čaja, doprinose stvaranju kamenaca.

Voda je najbolja prevencija

Nedostatak tečnosti učestvuje u nastanku čak polovine svih kamenaca. Lekari savetuju da se dnevno unese dovoljno vode da mokraća bude svetložuta, što obično znači oko 2,5 litra izlučenog urina, odnosno oko tri litra unete vode dnevno.

Za svaku čašu vode bubrezi vam kažu "hvala" Foto: Shutterstock

Češći leti i u toplim krajevima

Toplo vreme dovodi do dehidracije, pa je kamen u bubregu češći u letnjim mesecima i u toplijim regionima. Upravo zato lekari savetuju da se leti unosi više tečnosti nego inače.

Pogađa svakog desetog čoveka

Oko 12 odsto ljudi tokom života doživi bar jedan napad kamena u bubregu. Češće se javlja kod muškaraca, ali i kod žena broj obolelih raste.

Ko jednom ima kamen, ima veći rizik za povratak

Verovatnoća da se kamen ponovo pojavi u narednih pet do sedam godina iznosi oko 50 odsto. Zato je važno poštovati savete lekara o ishrani i unosu tečnosti.

Bubrezi su izuzetno osetljivi organi, a njihovi kapilari prvi trpe posledice loših navika Foto: Shutterstock

Povezanost s drugim bolestima

Kamen u bubregu češće se javlja kod gojaznosti, dijabetesa, infekcija urinarnog trakta i poremećaja paratireoidne žlezde, naglašava dr Nabani.

Lečenje bez hirurgije