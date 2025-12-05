Hernija trbušnog zida nastaje kada unutrašnji organ ili masno tkivo, najčešće deo creva, probija oslabljeni deo mišića ili vezivnog tkiva koje ga normalno drži na mestu

Međutim, ako se ne prati i ne leči blagovremeno, može dovesti do ozbiljnih, čak i po život opasnih komplikacija.

Hernija trbušnog zida nastaje kada unutrašnji organ ili masno tkivo, najčešće deo creva, probija oslabljeni deo mišića ili vezivnog tkiva koje ga normalno drži na mestu. Mehanizam je sličan ispupčenju na probušenoj gumi, gde unutrašnja guma probija oslabljeni spoljašnji sloj.

Ova slabost trbušnog zida može biti urođena, ali se češće razvija kasnije u životu kao rezultat starenja, prethodne operacije ili povrede. Iako se može javiti na mnogim mestima, najčešće se javlja u preponama, oko pupka ili na mestu ožiljka od prethodne operacije.

Dva faktora: slabost trbušnog zida i povećan pritisak unutar trbušne duplje

Hernija nastaje zbog kombinacije dva ključna faktora: slabosti trbušnog zida i povećanog pritiska unutar trbušne duplje. Dok slabost tkiva može biti rezultat genetike ili starenja, pritisak se povećava zbog brojnih svakodnevnih aktivnosti i stanja.Hronični kašalj, kao što je kod pušača ili ljudi sa plućnim bolestima, stalno naprezanje od zatvora, dizanje tegova, gojaznost i trudnoća značajno povećavaju rizik.

Hernija nastaje zbog kombinacije dva ključna faktora: slabosti trbušnog zida i povećanog pritiska unutar trbušne duplje Foto: Shutterstock

Zbog anatomskih specifičnosti, muškarci su podložniji razvoju ingvinalne kile, koja je najčešći tip kile uopšte i pogađa oko 25 procenata muške populacije tokom njihovog života.

Najčešći simpotmi

Najprepoznatljiviji simptom je vidljiva izbočina ili kvržica ispod kože, koja se može pojaviti samo povremeno, kao što je naprezanje, kašljanje, smejanje ili podizanje tereta, a nestaje kada legnete. Mnogi ljudi ne osećaju bol, već samo pritisak, nelagodnost ili tup bol na mestu izbočine.

U zavisnosti od lokacije, mogu se javiti i specifični simptomi, kao što je otok skrotuma kod muškaraca ako se ingvinalna kila spusti u skrotum.

Vrste stomačne kile

Postoji nekoliko vrsta kila, a među najčešćim su, pored pomenute ingvinalne, umbilikalna kila, česta kod novorođenčadi i gojaznih odraslih, i incizijalna kila, koja se može razviti mesecima ili čak godinama nakon operacije abdomena.

Iako većina kila nije hitna, opasnost nastaje kada se komad creva ili tkiva zaglavi u otvoru u trbušnom zidu, što se naziva zaglavljivanje ili inkarceracija. Ovo stanje postaje znatno bolnije, a izbočina se više ne može vratiti u trbušnu duplju.

Ukoliko se javi mučnina i povraćanje, odmah se javite lekaru kako bi otklonio sumnje na moguće komplikacije Foto: Shutterstock

Koje su moguće komplikacije?

Najozbiljnija komplikacija je strangulacija, koja se javlja kada je zarobljeno tkivo lišeno snabdevanja krvlju.

Ovo je medicinska hitnost koja izaziva iznenadan, jak i kontinuirani bol, često praćen mučninom i povraćanjem. Ako se ne leči u roku od nekoliko sati, može doći do odumiranja tkiva (nekroze) i životno ugrožavajuće upale peritoneuma. Svaka iznenadna promena bola ili izgleda kile je znak da treba odmah da posetite lekara.

Hirurško lečenje je jedino trajno rešenje

Dijagnoza se obično postavlja jednostavnim fizičkim pregledom, a ponekad se koriste i dijagnostičke metode poput ultrazvuka. Sa izuzetkom nekih umbilikalnih kila kod odojčadi, koje se mogu same rešiti, kile ne nestaju bez lečenja i imaju tendenciju rasta. Stoga je jedino efikasno i trajno rešenje operacija.

Cilj operacije je vraćanje izbočenog tkiva nazad u trbušnu duplju i zatvaranje i jačanje oslabljenog dela trbušnog zida. Da bi se sprečilo ponovno javljanje (recidiv) kile, oslabljeno područje se najčešće jača umetanjem sintetičke mrežice, koja služi kao potpora i podstiče stvaranje čvrstog vezivnog tkiva.

Klasična, otvorena hirurgija se i dalje koristi, posebno kod veoma velikih ili komplikovanih kila Foto: Shutterstock

Savremena hirurgija za brži oporavak

Operacija kile se danas može izvoditi na nekoliko načina. Klasična, otvorena hirurgija se i dalje koristi, posebno kod veoma velikih ili komplikovanih kila. Međutim, sve više se koriste minimalno invazivne metode poput laparoskopske i robotske hirurgije. Ove tehnike koriste nekoliko malih rezova kroz koje se ubacuje kamera i specijalizovani instrumenti.

Prednosti su značajne: manji postoperativni bol, brži oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima i bolji estetski rezultat. Robotska hirurgija, kao najnapredniji oblik, omogućava hirurgu još veću preciznost i kontrolu. Zahvaljujući napretku u hirurškim tehnikama, mnoge procedure se izvode kao dnevna hirurgija, što znači da pacijent može biti otpušten kući istog dana.