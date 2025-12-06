Ako spadate u rizičnu grupu, važno je da redovno kontrolišete cirkulaciju

Krvni ugrušci mogu da se jave kod svakog čoveka, a brzom reakcijom sprečavaju se ozbiljne komplikacije i trajna oštećenja. Specijalista vaskularne medicine dr Majkl Tran objašnjava koji su najčešći simptomi i kada je potrebno potražiti pomoć lekara.

- Ugruščak može da se formira bilo gde duž krvnih sudova, a simptomi zavise od njegovog mesta i vrste. Arterijski ugrušci izazivaju srčani i moždani udar, dok je ovde reč o venskim trombovima, najčešće trombozi dubokih vena (DVT) i plućnoj emboliji (PE) - objašnjava dr Tran.

Dodaje da svako može imati različite simptome, od jedva primetnih do veoma izraženih. Ipak, postoje znakovi koji ne smeju da se ignorišu, upozorava.

Otok ruku ili nogu

Ako se ugrušak formira u dubokoj veni noge ili ruke, taj deo može da otekne i postane topao na dodir. Noga ili ruka često poprimaju blago ljubičastu boju zbog zastoja krvi.

Noga ili ruka često poprimaju blago ljubičastu boju Foto: Shutterstock

- Blago oticanje nogu na kraju dana je uobičajeno i ne brine nas. Ali ako je otok iznenadan, izražen, traje ceo dan i ne smanjuje se kada se noga podigne, može da bude znak tromba - kaže dr Tran.

Bol

Iznenadan bol u nozi, sličan grču u listu, može da ukazuje na ugrušak. Isto važi i za bol u ruci ili stomaku bez jasnog uzroka. Ako bol traje samo nekoliko sekundi i nestane, verovatno nije reč o trombu.

Promene na proširenim venama

Kod osoba koje imaju varikozne vene, znak upozorenja je vena koja se naglo izdigne, otvrdne i ne spljošti se ni kada legnete ili podignete nogu. Koža oko vene može da pocrveni i postane osetljiva.

Sve nagle promene na proširenim venama su znak za odlazak kod lekara Foto: Shutterstock

Kratak dah

Iznenadan i neobjašnjiv nedostatak daha može da ukaže na plućnu emboliju, posebno ako traje satima ili danima.

- Kada je prisutan ugrušak, otežano disanje ne prolazi brzo. Ako traje samo trenutak, verovatno nije reč o ugrušku - kaže dr Tran.

Bol u grudima

Bol u grudima može da potiče i od srca, ali i od plućne embolije. Može da bude stalna ili da se javlja pri dubokom udahu.

- Ponekad se javlja kao oštar bol koji počinje napred i širi se ka leđima. Može da se oseća i kao pritisak ili težina u grudima koja ne prolazi - objašnjava lekar.

Nikad ne zanemarujte bol u grudima Foto: Shutterstock

Kašalj sa iskašljavanjem krvi

Još jedan znak plućne embolije jeste iskašljavanje krvi. To nisu samo tragovi krvi (sukrvica), već količina veličine kašičice ili supene kašike krvi, pojašnjava dr Tran.

Ubrzan rad srca

Kada ugrušak dospe u pluća, srce pokušava da nadoknadi nedostatak kiseonika. Tada se javlja ubrzan, jak ili nepravilan puls.

- To je znak da srce radi pod opterećenjem - objašnjava lekar.

Kada ugrušak dospe u pluća, srce pokušava da nadoknadi nedostatak kiseonika Foto: Shutterstock

Nizak krvni pritisak

Dugotrajno ubrzano lupanje srca može da dovede do pada pritiska i smanjenog dotoka kiseonika. U tom slučaju osoba može da oseća vrtoglavicu, obliva je hladan znoj, ima mutan vid, glavobolju, mučninu, slabost ili konfuziju. U težim slučajevima može da dođe i do nesvestice, što zahteva hitnu lekarsku pomoć.

Kada potražiti pomoć

Ako se jave bol u grudima, kratak dah ili iskašljavanje krvi, odmah treba otići u hitnu službu jer je moguće da se ugrušak pomerio i stigao do pluća. Kod sumnje na trombozu noge ili ruke, dovoljno je javiti se svom lekaru opšte prakse, koji će proceniti da li je potreban ultrazvuk vena.

- Tromboza nije kao moždani udar gde svaka sekunda odlučuje o ishodu. Ali ako se simptomi ne povlače nakon dan ili dva, ili se pogoršavaju, ne treba čekati - objašnjava dr Tran.