Rak slepog creva i dalje je teško prepoznati jer se njegovi simptomi — bol u stomaku, nadutost i bol u karlici — vrlo lako mogu zameniti znatno češćim digestivnim tegobama

Smrt glumca iz serije „Iks-men“, Adana Kantosa, u 42. godini života od raka slepog creva u januaru 2024. godine, podigla je svest javnosti o ovom retkoj formi raka. Iako pogađa samo 1 do 2 osobe od milion, broj potvrđenih slučajeva je porastao za 232 procenta između 2000. i 2016. godine.

Neočekivani porast retkog oblika raka među mlađim generacijama zabrinjava stručnjake. Simptomi se vrlo lako mogu pogrešno tumačiti, a nova istraživanja otkrivaju koje generacije nose najveći rizik.

Rastuća zabrinutost prati obrazac bolesti koji se pojavljuje kod mlađih naraštaja, a organ veličine prsta, o kojem većina ljudi i ne razmišlja, našao se u centru novog naučnog interesovanja.

Generacija X i Milenijalci pod tri do četiri puta većim rizikom

Nedavne analize u Sjedinjenim Državama pokazuju da odrasli pripadnici generacije X (rođeni između 1965. i 1980.) i Milenijalaca (rođeni između 1981. i 1996.) imaju tri do četiri puta veći rizik od raka slepog creva u poređenju sa starijim generacijama, što ruši ranije pretpostavke o tome koga ova bolest najčešće pogađa.

Epidemiološkinja i molekularna biološkinja Andreana Holowatyj sa američkog Univerziteta Vanderbilt sprovela je više istraživanja o ovom porastu i utvrdila da je u periodu od 2000. do 2016. godine učestalost zloćudnih slučajeva porasla za čak 232 odsto među svim generacijama.

- Kada razmišljamo o značajnom napretku koji smo postigli kod drugih karcinoma, ovde postoji veliki jaz - izjavila je ona 2024. godine u članku objavljenom na stranici Univerziteta Kolorado.

Iako je rak slepog creva redak, važno je da se osobe sa ovim simptomima obrate zdravstvenom stručnjaku Foto: Shutterstock

Simptomi često zavaraju lekare i pacijente

- Iako je rak slepog creva redak, važno je da se osobe sa ovim simptomima obrate zdravstvenom stručnjaku - rekla je Holowatyj u tekstu objavljenom ovog leta na stranicama Univerziteta Vanderbilt.

Upozorava i da se slučajevi mogu prevideti jer je nekirurško lečenje upale slepog creva sve češće, dok se bolest može prikriti kao kila, miom, cista ili — kod žena — endometrijalna lezija.

Razlikuje se od kolorektalnih karcinoma