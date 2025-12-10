Slušaj vest

Zgrušavanje je prirodan proces koji sprečava gubitak krvi. Kada se krvni sud povredi, telo stvara fibrinske niti koje se prepliću i formiraju mrežu, a trombociti učvršćuju ugrušak. Kada povreda zaraste, enzim plasmin razbija ugrušak na fragmente – D-dimer je jedan od tih proizvoda. Problemi nastaju kada se ugrušci formiraju bez povrede ili se ne razgrađuju pravilno, što može biti opasno po život.

Za šta se koristi D-dimer test?

D-dimer test je test krvi koji se može koristiti da se isključi prisustvo ozbiljnog krvnog ugruška, a najkorisniji je kada vaš lekar želi brzo da isključi ove uzroke::

  • DVT (duboka venska tromboza) – ugrušak u veni, najčešće noge ili ruke. Simptomi: otok, bol, crvena koža, toplota, vidljive proširene vene.
  • PE (plućna embolija) – ugrušak u plućima. Simptomi: kratak dah, bol u grudima, kašalj, ubrzan rad srca, vrtoglavica.
  • DIC (diseminovana intravaskularna koagulacija) – prekomerno stvaranje ugrušaka u telu, što može oštetiti organe.
  • Test se koristi i za praćenje terapije.
  • Moždani udar – blokada ili pucanje krvnog suda u mozgu. Simptomi: slabost ili utrnulost na jednoj strani tela, problemi sa govorom, vidom ili koordinacijom, jaka glavobolja.

Ko radi D-dimer test?

Uzorak krvi uzima obučeni zdravstveni radnik (flebotomista), a laboratorija analizira uzorak pomoću specijalnih aparata.

shutterstock_1512081263.jpg
Uzorak krvi uzima obučeni zdravstveni radnik Foto: Shutterstock

Priprema i tok testa

Nije potrebna posebna priprema. Možete jesti ili piti kao i obično pre nego što ga uradite.

Uzima se mala količina krvi iz vene, proces traje nekoliko minuta, a mesto uboda se pokrije zavojem. Rizik je minimalan, eventualno blaga modrica ili bol.

Rezultati i njihovo značenje

Normalan/nizak D-dimer – verovatno nema poremećaja zgrušavanja, ili terapija kod DIC funkcioniše.

Povišen D-dimer – može ukazivati na problem sa zgrušavanjem, ali test ne određuje vrstu problema niti lokaciju ugrušaka. Povišen nivo može biti i posledica trudnoće, bolesti srca, operacije, traume, infekcije, starosti ili autoimunih bolesti.

Sledeći koraci

Ako je rezultat abnormalan, lekar može preporučiti dodatne testove:

  • Dopler ultrazvuk – prikazuje vene i moguće ugruške.
  • CT angiografija – prikazuje krvne sudove pomoću kontrastnog sredstva.
  • V/Q skeniranje pluća – meri protok vazduha i krvi u plućima.
Kada se obratiti lekaru

Hitno zatražite pomoć ako se jave simptomi moždanog udara, plućne embolije ili duboke venske tromboze.

moždani udar shutterstock_2424786491.jpg
Hitno zatražite pomoć ako se jave simptomi moždanog udara Foto: Shutterstock

Faktori rizika za ugruške

Velike operacije, trauma, dugotrajna nepokretnost, kontraceptivi ili hormonska terapija, trudnoća, gojaznost, pušenje, određeni tipovi raka, genetski poremećaji, COVID-19.

Poruka iz klinike

Povišen D-dimer ne znači nužno da imate ozbiljan problem, ali je važno pratiti uputstva lekara i postaviti sva pitanja kako biste razumeli svoje stanje.

Izvor: my.clevelandclinic.org/Zdravlje.Kurir.rs

Kako izgleda litotripsija - razbijanje kamena u bubregu? Saznajte koliko postupak traje i da li je bolan

Ne propustiteZdravljeKo bi trebalo da bude oprezan kod uzimanja paracetamola? Evo kada je neophodno konsultovati lekara
uzimanje-lekova-shutterstock-1815255227.jpg
BolestiTrombofilija može izazvati srčani ili moždani udar bez upozorenja: Podmukli simptomi zbog kojih je glumica Ljiljana Stjepanović završila u bolnici
Ljiljana Stjepanović, glumica
ZdravljeŠta bi trebalo da uradite odmah nakon vađenja krvi? 5 mera koje sprečavaju modrice i komplikacije
doktor vadi krv devojci radi krvne analize
VestiKrvna grupa može uticati na rizik od ranog moždanog udara: Stručnjaci otkrivaju ko je najugroženiji
aritmije.jpg