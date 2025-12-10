VAŽNO JE DA ZNATE

Glavna upotreba D-dimera kao laboratorijsko-dijagnostičkog parametra je u svrhu isključivanja prisustva tromboembolijskih poremećaja

Zgrušavanje je prirodan proces koji sprečava gubitak krvi. Kada se krvni sud povredi, telo stvara fibrinske niti koje se prepliću i formiraju mrežu, a trombociti učvršćuju ugrušak. Kada povreda zaraste, enzim plasmin razbija ugrušak na fragmente – D-dimer je jedan od tih proizvoda. Problemi nastaju kada se ugrušci formiraju bez povrede ili se ne razgrađuju pravilno, što može biti opasno po život.

Za šta se koristi D-dimer test?

D-dimer test je test krvi koji se može koristiti da se isključi prisustvo ozbiljnog krvnog ugruška, a najkorisniji je kada vaš lekar želi brzo da isključi ove uzroke::

DVT (duboka venska tromboza) – ugrušak u veni, najčešće noge ili ruke. Simptomi: otok, bol, crvena koža, toplota, vidljive proširene vene.

– ugrušak u veni, najčešće noge ili ruke. Simptomi: otok, bol, crvena koža, toplota, vidljive proširene vene. PE (plućna embolija) – ugrušak u plućima. Simptomi: kratak dah, bol u grudima, kašalj, ubrzan rad srca, vrtoglavica.

– ugrušak u plućima. Simptomi: kratak dah, bol u grudima, kašalj, ubrzan rad srca, vrtoglavica. DIC (diseminovana intravaskularna koagulacija) – prekomerno stvaranje ugrušaka u telu, što može oštetiti organe.

– prekomerno stvaranje ugrušaka u telu, što može oštetiti organe. Test se koristi i za praćenje terapije.

Moždani udar – blokada ili pucanje krvnog suda u mozgu. Simptomi: slabost ili utrnulost na jednoj strani tela, problemi sa govorom, vidom ili koordinacijom, jaka glavobolja. Ko radi D-dimer test?

Uzorak krvi uzima obučeni zdravstveni radnik (flebotomista), a laboratorija analizira uzorak pomoću specijalnih aparata.

Uzorak krvi uzima obučeni zdravstveni radnik Foto: Shutterstock

Priprema i tok testa

Nije potrebna posebna priprema. Možete jesti ili piti kao i obično pre nego što ga uradite.

Uzima se mala količina krvi iz vene, proces traje nekoliko minuta, a mesto uboda se pokrije zavojem. Rizik je minimalan, eventualno blaga modrica ili bol.

Rezultati i njihovo značenje

Normalan/nizak D-dimer – verovatno nema poremećaja zgrušavanja, ili terapija kod DIC funkcioniše.

Povišen D-dimer – može ukazivati na problem sa zgrušavanjem, ali test ne određuje vrstu problema niti lokaciju ugrušaka. Povišen nivo može biti i posledica trudnoće, bolesti srca, operacije, traume, infekcije, starosti ili autoimunih bolesti.

Sledeći koraci

Ako je rezultat abnormalan, lekar može preporučiti dodatne testove:

Dopler ultrazvuk – prikazuje vene i moguće ugruške.

– prikazuje vene i moguće ugruške. CT angiografija – prikazuje krvne sudove pomoću kontrastnog sredstva.

– prikazuje krvne sudove pomoću kontrastnog sredstva. V/Q skeniranje pluća – meri protok vazduha i krvi u plućima.

Kada se obratiti lekaru Hitno zatražite pomoć ako se jave simptomi moždanog udara, plućne embolije ili duboke venske tromboze.

Hitno zatražite pomoć ako se jave simptomi moždanog udara Foto: Shutterstock

Faktori rizika za ugruške

Velike operacije, trauma, dugotrajna nepokretnost, kontraceptivi ili hormonska terapija, trudnoća, gojaznost, pušenje, određeni tipovi raka, genetski poremećaji, COVID-19.

Poruka iz klinike

Povišen D-dimer ne znači nužno da imate ozbiljan problem, ali je važno pratiti uputstva lekara i postaviti sva pitanja kako biste razumeli svoje stanje.