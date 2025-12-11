U normalnim uslovima srce kuca ravnomerno, od 60 do 100 puta u minuti. Ako električni signali koji regulišu ritam ne funkcionišu pravilno, otkucaji mogu postati prespori, prebrzi ili nepravilni. Ti poremećaji se nazivaju aritmije. Spori ritam (manje od 60 otkucaja) naziva se bradikardija, a brzi ritam (više od 100) tahikardija.

Tahikardija može da bude pravilna - supraventrikularna tahikardija (SVT), ili nepravilna - atrijalna fibrilacija (afib). Bradikardija je česta kod starijih osoba, ali se najčešće rešava ugradnjom pejsmejkera, a ne lekovima. SVT se javlja retko, dok se atrijalna fibrilacija sa godinama sve češće dijagnostikuje i pogađa oko svaku jedanaestu osobu stariju od 65 godina.