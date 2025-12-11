Testovi funkcije jetre su analiza krvi kojom se mere određene supstance - enzimi i proteini - kako bi se procenilo da li jetra radi normalno

Kada jetra ne radi kako bi trebalo, mogu se javiti simptomi kao što su:

žutilo kože i očiju

mučnina

bol u stomaku

svrab kože

lako nastajanje modrica Zašto lekar može da zatraži testove funkcije jetre?

Postoje simptomi zbog kojih se preporučuju ovi testovi, ali oni mogu biti i deo rutinskog godišnjeg pregleda.

Mogu se preporučiti ako imate:

žutilo kože, tamnu mokraću ili bol u desnom gornjem delu stomaka

simptome koji ukažu na moguće probleme sa jetrom

terapiju koja može uticati na rad jetre

Testovi funkcije jetre mogu otkriti poremećaje i pre nego što se pojave prvi simptomi.

Vrste testova funkcije jetre

Testovi funkcije jetre su analiza krvi kojom se mere određene supstance - enzimi i proteini - kako bi se procenilo da li jetra radi normalno. Jedan odstupajući rezultat ne znači nužno i bolest jetre. Rezultati se uvek tumače u kombinaciji sa drugim nalazima i simptomima.

ALT (alanin aminotransferaza) Šta meri ALT test?

ALT je enzim koji se nalazi u jetri. Kada je jetra oštećena, ALT može preći u krv.

Normalne vrednosti:

muškarci: 10–40 U/L

žene: 4–19 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti ALT?

ciroza

hepatitispreopterećenje gvožđem (hemohromatoza)

masna jetra

tumor ili karcinom jetre

druge bolesti jetre

mononukleoza

upotreba određenih lekova ili droga

upala pankreasa (pankreatitis)

Foto: Shutterstock

AST (aspartat aminotransferaza) Šta meri AST test?

AST je enzim koji se nalazi u jetri i mišićima. Ako je jetra oštećena, AST prelazi u krv.

Normalne vrednosti:

odrasli: 10–34 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti AST?

ciroza

hepatitis

hemohromatoza

tumor ili karcinom jetre

mononukleoza

upotreba lekova ili droga

srčani udar

pankreatitis

Ako su ALT i/ili AST povišeni duže od šest meseci, obično se preporučuje dodatna dijagnostika (analize krvi, ultrazvuk abdomena itd.).

ALP (alkalna fosfataza) Šta meri ALP test?

ALP je enzim koji se nalazi u jetri, kostima, bubrezima i digestivnom sistemu. Kod oštećenja jetre ALP prelazi u krv.

Normalne vrednosti:

odrasli: 44–147 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti ALP?

ciroza

hepatitis

zapušen žučni kanal

mononukleoza

Ako je samo ALP povišen, a drugi jetreni enzimi nisu, moguće su:

bolesti kostiju

limfom

srčana insuficijencija

bakterijska infekcija

Povišene vrednosti ALP mogu da ukazuju na cirozu, hepatitis, zapušen žučni kanal ili mononukleozu Foto: Shutterstock

GGT (gama–glutamil transferaza)

Šta meri GGT test?

GGT je enzim prisutan u jetri, žučnim putevima i pankreasu. Povišen je kod oštećenja jetre ili zapušenja žučnih kanala.

Normalne vrednosti:

odrasli: 0–30 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti GGT?

veći unos alkohola

ciroza

hepatitis

tumor ili karcinom jetre

druge bolesti jetre

dijabetes

srčana insuficijencija

upotreba droga ili određene terapije

bolesti pluća ili pankreasa Globulini

Globulini su proteini koje jetra koristi za borbu protiv infekcija i za zgrušavanje krvi.

Normalne vrednosti:

ukupni globulini: 2.0–3.5 g/dL

IgM: 75–300 mg/dL

IgG: 650–1850 mg/dL

IgA: 90–350 mg/dL

Šta znače odstupanja?

Niski globulini:

bolest jetre

bolest bubrega

Povišeni globulini:

infekcija

zapaljenska oboljenja

poremećaji imuniteta

limfom ili drugi maligniteti

Povišeni globulini mogu da upućuju limfom i druge malignitete, infekciju, zapaljenska oboljenja ili poremećaj imuniteta Foto: Shutterstock

Albumin

Albumin je protein koji jetra proizvodi i koji prenosi vitamine i hormone kroz telo.

Normalne vrednosti:

3.4–5.4 g/dL

Šta mogu da znače snižene vrednosti albumina?

ciroza

hepatitis

druge bolesti jetre

bolesti bubrega

bolesti creva Protrombin

Protrombin je protein koji učestvuje u zgrušavanju krvi.

Normalne vrednosti:

INR: 0.8–1.1 (može biti više ako osoba uzima terapiju za razređivanje krvi)

vreme zgrušavanja (PT): 11–13.5 sekundi

Šta može da znači produženo zgrušavanje?

bolest jetre

poremećaj krvarenja

nedostatak vitamina K Bilirubin

Bilirubin je žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Ako je jetra oštećena, bilirubin može dospeti u krv.

Normalne vrednosti:

direktni bilirubin: &0.3 mg/dL

ukupni bilirubin: 0.1–1.2 mg/dL

Povišene vrednosti mogu značiti:

cirozu

hepatitis

druge bolesti jetre

bolesti žučne kese i žučnih puteva

Kod nekih ljudi povišen bilirubin je posledica Gilbertovog sindroma, benigne i bezopasne varijante metabolizma bilirubina.

Bilirubin je žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca Foto: Shutterstock

Šta znače dobijeni rezultati? Jedan abnormalan nalaz ne mora da znači da imate bolest jetre. Ishrana, lekovi, suplementi i drugi faktori mogu uticati na rezultate.

Rezultati se uvek posmatraju zajedno sa: simptomima

drugim laboratorijskim analizama

opštim zdravstvenim stanjem Šta povećava rizik od problema sa jetrom? veći unos alkohola

hepatitis

gojaznost

dijabetes

porodična istorija bolesti jetre

Važno je naglasiti da samo jedan loš rezultat nije dovoljan za postavljanje dijagnoze. O tome se odlučuje tek nakon uvida u celokupnu sliku i dodatnih analiza po potrebi.