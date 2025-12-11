Slušaj vest

Kada jetra ne radi kako bi trebalo, mogu se javiti simptomi kao što su:

Zašto lekar može da zatraži testove funkcije jetre?

Postoje simptomi zbog kojih se preporučuju ovi testovi, ali oni mogu biti i deo rutinskog godišnjeg pregleda.

Mogu se preporučiti ako imate:

  • žutilo kože, tamnu mokraću ili bol u desnom gornjem delu stomaka
  • simptome koji ukažu na moguće probleme sa jetrom
  • terapiju koja može uticati na rad jetre

Testovi funkcije jetre mogu otkriti poremećaje i pre nego što se pojave prvi simptomi.

Vrste testova funkcije jetre

Testovi funkcije jetre su analiza krvi kojom se mere određene supstance - enzimi i proteini - kako bi se procenilo da li jetra radi normalno. Jedan odstupajući rezultat ne znači nužno i bolest jetre. Rezultati se uvek tumače u kombinaciji sa drugim nalazima i simptomima.

ALT (alanin aminotransferaza)

Šta meri ALT test?

ALT je enzim koji se nalazi u jetri. Kada je jetra oštećena, ALT može preći u krv.

Normalne vrednosti:

  • muškarci: 10–40 U/L
  • žene: 4–19 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti ALT?

test enzima jetre shutterstock_1122667736.jpg
Foto: Shutterstock

AST (aspartat aminotransferaza)

Šta meri AST test?

AST je enzim koji se nalazi u jetri i mišićima. Ako je jetra oštećena, AST prelazi u krv.

Normalne vrednosti:

  • odrasli: 10–34 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti AST?

Ako su ALT i/ili AST povišeni duže od šest meseci, obično se preporučuje dodatna dijagnostika (analize krvi, ultrazvuk abdomena itd.).

ALP (alkalna fosfataza)

Šta meri ALP test?

ALP je enzim koji se nalazi u jetri, kostima, bubrezima i digestivnom sistemu. Kod oštećenja jetre ALP prelazi u krv.

Normalne vrednosti:

  • odrasli: 44–147 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti ALP?

Ako je samo ALP povišen, a drugi jetreni enzimi nisu, moguće su:

  • bolesti kostiju
  • limfom
  • srčana insuficijencija
  • bakterijska infekcija
doktor ispred sebe drži maketu masne jetre
Povišene vrednosti ALP mogu da ukazuju na cirozu, hepatitis, zapušen žučni kanal ili mononukleozu Foto: Shutterstock

GGT (gama–glutamil transferaza)

Šta meri GGT test?

GGT je enzim prisutan u jetri, žučnim putevima i pankreasu. Povišen je kod oštećenja jetre ili zapušenja žučnih kanala.

Normalne vrednosti:

  • odrasli: 0–30 U/L

Šta mogu da znače povišene vrednosti GGT?

  • veći unos alkohola
  • ciroza
  • hepatitis
  • tumor ili karcinom jetre
  • druge bolesti jetre
  • dijabetes
  • srčana insuficijencija
  • upotreba droga ili određene terapije
  • bolesti pluća ili pankreasa

Globulini

Globulini su proteini koje jetra koristi za borbu protiv infekcija i za zgrušavanje krvi.

Normalne vrednosti:

  • ukupni globulini: 2.0–3.5 g/dL
  • IgM: 75–300 mg/dL
  • IgG: 650–1850 mg/dL
  • IgA: 90–350 mg/dL

Šta znače odstupanja?

Niski globulini:

  • bolest jetre
  • bolest bubrega

Povišeni globulini:

  • infekcija
  • zapaljenska oboljenja
  • poremećaji imuniteta
  • limfom ili drugi maligniteti
limfom shutterstock_411664294.jpg
Povišeni globulini mogu da upućuju limfom i druge malignitete, infekciju, zapaljenska oboljenja ili poremećaj imuniteta Foto: Shutterstock

Albumin

Albumin je protein koji jetra proizvodi i koji prenosi vitamine i hormone kroz telo.

Normalne vrednosti:

  • 3.4–5.4 g/dL

Šta mogu da znače snižene vrednosti albumina?

Protrombin

Protrombin je protein koji učestvuje u zgrušavanju krvi.

Normalne vrednosti:

  • INR: 0.8–1.1 (može biti više ako osoba uzima terapiju za razređivanje krvi)
  • vreme zgrušavanja (PT): 11–13.5 sekundi

Šta može da znači produženo zgrušavanje?

Bilirubin

Bilirubin je žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Ako je jetra oštećena, bilirubin može dospeti u krv.

Normalne vrednosti:

  • direktni bilirubin: &0.3 mg/dL
  • ukupni bilirubin: 0.1–1.2 mg/dL

Povišene vrednosti mogu značiti:

  • cirozu
  • hepatitis
  • druge bolesti jetre
  • bolesti žučne kese i žučnih puteva

Kod nekih ljudi povišen bilirubin je posledica Gilbertovog sindroma, benigne i bezopasne varijante metabolizma bilirubina.

shutterstock-553225405.jpg
Bilirubin je žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca Foto: Shutterstock

Šta znače dobijeni rezultati?

Jedan abnormalan nalaz ne mora da znači da imate bolest jetre. Ishrana, lekovi, suplementi i drugi faktori mogu uticati na rezultate.

Rezultati se uvek posmatraju zajedno sa:

  • simptomima
  • drugim laboratorijskim analizama
  • opštim zdravstvenim stanjem

Šta povećava rizik od problema sa jetrom?

  • veći unos alkohola
  • hepatitis
  • gojaznost
  • dijabetes
  • porodična istorija bolesti jetre

Važno je naglasiti da samo jedan loš rezultat nije dovoljan za postavljanje dijagnoze. O tome se odlučuje tek nakon uvida u celokupnu sliku i dodatnih analiza po potrebi.

