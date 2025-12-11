Šta otkrivaju analize jetre? Lekari upozoravaju na rezultate koje ne smete da ignorišete
Kada jetra ne radi kako bi trebalo, mogu se javiti simptomi kao što su:
- žutilo kože i očiju
- mučnina
- bol u stomaku
- svrab kože
- lako nastajanje modrica
Zašto lekar može da zatraži testove funkcije jetre?
Postoje simptomi zbog kojih se preporučuju ovi testovi, ali oni mogu biti i deo rutinskog godišnjeg pregleda.
Mogu se preporučiti ako imate:
- žutilo kože, tamnu mokraću ili bol u desnom gornjem delu stomaka
- simptome koji ukažu na moguće probleme sa jetrom
- terapiju koja može uticati na rad jetre
Testovi funkcije jetre mogu otkriti poremećaje i pre nego što se pojave prvi simptomi.
Vrste testova funkcije jetre
Testovi funkcije jetre su analiza krvi kojom se mere određene supstance - enzimi i proteini - kako bi se procenilo da li jetra radi normalno. Jedan odstupajući rezultat ne znači nužno i bolest jetre. Rezultati se uvek tumače u kombinaciji sa drugim nalazima i simptomima.
ALT (alanin aminotransferaza)
Šta meri ALT test?
ALT je enzim koji se nalazi u jetri. Kada je jetra oštećena, ALT može preći u krv.
Normalne vrednosti:
- muškarci: 10–40 U/L
- žene: 4–19 U/L
Šta mogu da znače povišene vrednosti ALT?
- ciroza
- hepatitispreopterećenje gvožđem (hemohromatoza)
- masna jetra
- tumor ili karcinom jetre
- druge bolesti jetre
- mononukleoza
- upotreba određenih lekova ili droga
- upala pankreasa (pankreatitis)
AST (aspartat aminotransferaza)
Šta meri AST test?
AST je enzim koji se nalazi u jetri i mišićima. Ako je jetra oštećena, AST prelazi u krv.
Normalne vrednosti:
- odrasli: 10–34 U/L
Šta mogu da znače povišene vrednosti AST?
- ciroza
- hepatitis
- hemohromatoza
- tumor ili karcinom jetre
- mononukleoza
- upotreba lekova ili droga
- srčani udar
- pankreatitis
Ako su ALT i/ili AST povišeni duže od šest meseci, obično se preporučuje dodatna dijagnostika (analize krvi, ultrazvuk abdomena itd.).
ALP (alkalna fosfataza)
Šta meri ALP test?
ALP je enzim koji se nalazi u jetri, kostima, bubrezima i digestivnom sistemu. Kod oštećenja jetre ALP prelazi u krv.
Normalne vrednosti:
- odrasli: 44–147 U/L
Šta mogu da znače povišene vrednosti ALP?
- ciroza
- hepatitis
- zapušen žučni kanal
- mononukleoza
Ako je samo ALP povišen, a drugi jetreni enzimi nisu, moguće su:
- bolesti kostiju
- limfom
- srčana insuficijencija
- bakterijska infekcija
GGT (gama–glutamil transferaza)
Šta meri GGT test?
GGT je enzim prisutan u jetri, žučnim putevima i pankreasu. Povišen je kod oštećenja jetre ili zapušenja žučnih kanala.
Normalne vrednosti:
- odrasli: 0–30 U/L
Šta mogu da znače povišene vrednosti GGT?
- veći unos alkohola
- ciroza
- hepatitis
- tumor ili karcinom jetre
- druge bolesti jetre
- dijabetes
- srčana insuficijencija
- upotreba droga ili određene terapije
- bolesti pluća ili pankreasa
Globulini
Globulini su proteini koje jetra koristi za borbu protiv infekcija i za zgrušavanje krvi.
Normalne vrednosti:
- ukupni globulini: 2.0–3.5 g/dL
- IgM: 75–300 mg/dL
- IgG: 650–1850 mg/dL
- IgA: 90–350 mg/dL
Šta znače odstupanja?
Niski globulini:
- bolest jetre
- bolest bubrega
Povišeni globulini:
- infekcija
- zapaljenska oboljenja
- poremećaji imuniteta
- limfom ili drugi maligniteti
Albumin
Albumin je protein koji jetra proizvodi i koji prenosi vitamine i hormone kroz telo.
Normalne vrednosti:
- 3.4–5.4 g/dL
Šta mogu da znače snižene vrednosti albumina?
- ciroza
- hepatitis
- druge bolesti jetre
- bolesti bubrega
- bolesti creva
Protrombin
Protrombin je protein koji učestvuje u zgrušavanju krvi.
Normalne vrednosti:
- INR: 0.8–1.1 (može biti više ako osoba uzima terapiju za razređivanje krvi)
- vreme zgrušavanja (PT): 11–13.5 sekundi
Šta može da znači produženo zgrušavanje?
- bolest jetre
- poremećaj krvarenja
- nedostatak vitamina K
Bilirubin
Bilirubin je žuti pigment koji nastaje razgradnjom crvenih krvnih zrnaca. Ako je jetra oštećena, bilirubin može dospeti u krv.
Normalne vrednosti:
- direktni bilirubin: &0.3 mg/dL
- ukupni bilirubin: 0.1–1.2 mg/dL
Povišene vrednosti mogu značiti:
- cirozu
- hepatitis
- druge bolesti jetre
- bolesti žučne kese i žučnih puteva
Kod nekih ljudi povišen bilirubin je posledica Gilbertovog sindroma, benigne i bezopasne varijante metabolizma bilirubina.
Jedan abnormalan nalaz ne mora da znači da imate bolest jetre. Ishrana, lekovi, suplementi i drugi faktori mogu uticati na rezultate.
Rezultati se uvek posmatraju zajedno sa:
- simptomima
- drugim laboratorijskim analizama
- opštim zdravstvenim stanjem
Šta povećava rizik od problema sa jetrom?
- veći unos alkohola
- hepatitis
- gojaznost
- dijabetes
- porodična istorija bolesti jetre
Važno je naglasiti da samo jedan loš rezultat nije dovoljan za postavljanje dijagnoze. O tome se odlučuje tek nakon uvida u celokupnu sliku i dodatnih analiza po potrebi.
Izvor: health.clevelandclinic.org/zdravlje.kurir.rs
