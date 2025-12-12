Slušaj vest

Ova vrsta srčanog udaraje među najopasnijim i ima ozbiljne posledice.

Medicinski naziv za srčani udar "udovica" je akutni infarkt miokarda sa elevacijom ST-segmenta (STEMI). Ovo je najteži oblik srčanog udara, jer je glavna koronarna arterija koja snabdeva srce krvlju potpuno blokirana. U tom trenutku je potrebno hitno otvoriti krvni sud ili izvršiti koronarnu angiografiju.

Bez brze medicinske intervencije, STEMI može biti fatalan.

Šta je tačno srčani udar "udovica"?

Bol ili pritisak u grudima su najčešći simptomi ovog srčanog udara. Do toga dolazi kada se blokada formira na početku LAD arterije, prekidajući protok krvi do velikog dela srca, posebno do njegovog prednjeg zida. U roku od nekoliko minuta od blokade, srčani mišić može postati ozbiljno oslabljen ili prestati da radi. Ako se protok krvi brzo ne obnovi, deo srčanog mišića može nepovratno da odumre.

Većinu srčanih udara uzrokuje koronarna arterijska bolest (KAB), kada se plak bogat holesterolom nakuplja u arterijama. Ovo stanje, poznato kao ateroskleroza, sužava krvne sudove i povećava rizik od srčanog udara.

Bol ili pritisak u grudima su najčešći simptomi ovog srčanog udara Foto: Shutterstock

Uzroci Srčani udari, uključujući i srčane udare „udovice“, obično se dešavaju zbog kombinacije načina života i genetskih razloga. Holesterol i masne plakove vremenom začepljuju arterije i guše krv. Plakovi mogu da puknu, što može dovesti do stvaranja krvnog ugruška koji može blokirati arteriju.

Ko je u riziku od srčanih udara tipa „udovica“?



Veća je verovatnoća da ćete imati srčani udar ako:

* pušite

* gojazni ste

* jedite nezdravu hranu

* stariji ste od 45 (muškarci) ili 55 (žene) godina

* ne vežbate

* imate visok krvni pritisak

* imate nekontrolisani dijabetes

* imajte porodičnu istoriju srčanih bolesti

* imate visok nivo lipoproteina (a), vrste masnih čestica, u krvi. Ovo nasledno stanje se ne otkriva standardnim testovima holesterola.

* koristite nedozvoljene stimulanse, kao što su kokain ili metamfetamin

* imate autoimuno stanje kao što je reumatoidni artritis ili lupus

* pod velikim ste stresom

* imate istoriju preeklampsije tj. visokog krvnog pritiska tokom trudnoće

Simptomi srčanog udara "udovica"

Simptomi mogu da variraju, ali najčešći uključuju:

* bol u grudima, pritisak ili nelagodnost

* kratak dah

* brz ili nepravilan rad srca

* bol u rukama, ramenima, leđima, vratu ili vilici

* vrtoglavica, slabost ili nesvestica

* prekomerno znojenje

* mučnina ili povraćanje

Kratak dah i slabost su takođe simptomi koji mogu da ukažu na srčani udar Foto: Shutterstock

Brz tretman vam može spasiti život. Odmah pozovite Hitnu pomoć. To je skoro uvek bolje nego da vas neko vozi u hitnu pomoć. Paramedici mogu odmah pokušati da ponovo pokrenu vaše srce ako je stalo.

Lečenje

Osoba koja sumnja da ima srčani udar mora odmah da pozove Hitnu pomoć. Brzo lečenje može spasiti život.

U bolnici se najčešće koriste sledeći lekovi:

* aspirin i lekovi za razređivanje krvi kako bi se sprečilo dalje zgrušavanje

* kiseonik i nitroglicerin za bolji protok krvi

* trombolitički lekovi koji rastvaraju ugruške

Operacije i postupci

U bolnici, zdravstveni tim će brzo raditi na deblokiranju vašeg LAD-a. Mogu izvršiti procedure kao što su:

Koronarna angioplastika i stentovi

Ovaj postupak se može izvesti tokom kateterizacije. Lekar koristi tanku cev (kateter) umetnutu u vašu arteriju da bi proširio balon. Ovo širi vašu suženu arteriju i poboljšava protok krvi. Lekar takođe može umetnuti metalnu mrežastu cev, nazvanustent, kako bi pomogao da arterija ostane otvorena. Ponekad su stentovi obloženi lekovima koji takođe pomažu da arterija ostane otvorena. Ovaj postupak se naziva i perkutana koronarna intervencija, ili PCI.

Kalemljenje koronarne arterije

Kod ove operacije na otvorenom srcu, hirurg uzima zdrav krvni sud iz drugog dela vašeg tela i kalemlji ga na mesto kako bi stvorio zaobilazno rešenje za arteriju koja je blokirana. Možda ćete je imati kao hitnu operaciju nakon srčanog udara ili je možete imati nekoliko dana kasnije, nakon što se malo oporavite. Takođe se naziva CABG.

Zamena zaliska

Ako lekari pronađu problem sa jednim od vaših srčanih zalistaka, možete se podvrgnuti operaciji na otvorenom srcu kako bi se taj problem ispravio. Hirurg će ukloniti oštećeni zalistak i zameniti ga zaliskom napravljenom od sintetičkih materijala ili životinjskog tkiva.

Ako lekari pronađu problem sa jednim od vaših srčanih zalistaka, možete se podvrgnuti operaciji na otvorenom srcu kako bi se taj problem ispravio Foto: Shutterstock

Pročitajte:

Stopa preživljavanja

Prema studiji iz 2018. godine, „udovički“ srčani udari imaju najveći rizik od smrti, srčane insuficijencije i moždanog udara u poređenju sa drugim oblicima srčanog udara.

Na preživljavanje utiču:

* brzina medicinskog odgovora

* obim oštećenja srčanog mišića

* opšte zdravstveno stanje

* prisustvo drugih bolesti (dijabetes, visok krvni pritisak, HOBP, bolesti jetre...)

Prevencija

Rizik od srčanog udara može se smanjiti usvajanjem zdravih životnih navika:

* konzumiranje više povrća, voća, integralnih žitarica i nemasnih proteina

* izbegavanje šećera i trans masti

* ograničavanje alkohola i prestanak pušenja

* redovno vežbanje najmanje 150 minuta nedeljno

* smanjenje stresa i održavanje zdrave telesne težine

Lekari mogu preporučiti lekove za snižavanje krvnog pritiska i holesterola, ali o svakoj terapiji, uključujući aspirin, trebalo bi prethodno razgovarati sa lekarom.

Zaključak