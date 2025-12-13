Slušaj vest

Koristite očigotovo svakog budnog trenutka, pa biste mogli pretpostaviti da biste primetili da nešto nije u redu sa vašim vidom. Pa ipak, to nije uvek slučaj...

Geografska atrofija (GA) je uznapredovali oblik suve makularne degeneracije povezane sa starenjem (AMD), koja je vodeći uzrok gubitka vida kod starijih osoba.

Progresivno oštećuje vašu makulu, područje u centru mrežnjače (tkivo osetljivo na svetlost u zadnjem delu oka koje vam omogućava da vidite). Kada se makula ošteti, vaš centralni vid počinje da se pogoršava, što ometa vašu sposobnost vožnje, čitanja i viđenja lica. Procenjuje se da 20 miliona Amerikanaca ima AMD, a oko 20 procenata ljudi sa AMD-om razvija GA. Oko milion ljudi u Sjedinjenim Državama ima geografsku atrofiju, prema istraživanju.

Do 2023. godine nije postojao način za lečenje geografske atrofije, što je otežavalo usporavanje njenog napredovanja i pokušaj očuvanja preostalog vida.

Međutim, u februaru 2023. godine, Američka agencija za hranu i lekoveodobrila je pegcetakoplan, lek koji se može ubrizgati direktno u oko kako bi se usporila brzina napredovanja geografske atrofije, što predstavlja značajnu promenu u lečenju bolesti kod nekih ljudi. Od tada je odobren i drugi lek za injekcije, avacincaptad pegol.

Takođe se sprovode istraživanja o zameni ćelija, inhibitorima komplementarnih puteva i antioksidativnim i antiinflamatornim sredstvima, što ljudima sa geografskom atrofijom daje nadu da će stanje držati pod kontrolom.

Pošto je rana dijagnoza ključna za upravljanje AMD-om i smanjenje rizika od GA, važno je znati znake i simptome na koje treba obratiti pažnju:

Mala izobličenja u vašem vidu

U početku mogu postojati mala područja u vašem vidu koja deluju zamućeno, kaže dr Nora Lad, oftalmolog i specijalista za mrežnjaču u Duke Health u Morisvilu, Severna Karolina i objašnjava:

- Oštećenje počinje na periferiji vaše makule, a zatim se kreće ka centru. Dakle, u početku možete imati ono što dr Lad opisuje kao neravnomerne, fragmentarne ili zamućene slepe tačke. Ovaj simptom sam po sebi može biti problematičan. Pošto možete zadržati centralni deo vida i videti relativno dobro, može doći do kašnjenja u dijagnozi, prema Udruženju za degeneraciju makule.

Oštećenje počinje na periferiji vaše makule, a zatim se kreće ka centru Foto: Shutterstock

Problemi sa vidom pri slabom svetlu

Vremenom, čitanje ili vožnja noću mogu postati otežani, kaže Lad:

- Dolazi do postepenog gubitka centralnog vida. Možda ćete imati problema sa vidom pri slabom svetlu ili vam je potrebno dodatno svetlo za čitanje, a možete otkriti i da se teško prilagođavate mraku. Ovo može biti posebno težak simptom za uočavanje, jer nam je prirodno potrebno više svetlosti da bismo bolje videli (i više vremena da se prilagodimo promenama osvetljenja) kako starimo, prema Američkom udruženju optometrista.

Zamagljena lica

- Kako bolest napreduje, slepe tačke se uvećavaju i spajaju bliže centru makule... tako da možete imati problema sa viđenjem lica“, kaže Lad i dodaje:

- Procenjuje se da je 63 procenta ljudi sa geografskom atrofijom prijavilo poteškoće u prepoznavanju lica, prema jednom istraživanju.

Izbledele boje

Da li je taj plavi džemper nedavno izbledeo u mašini za pranje veša? Istraživanja pokazuju da određeni fotoreceptori koji se nalaze u mrežnjači mogu biti oštećeni kod ljudi koji imaju geografsku atrofiju. Ti fotoreceptori su osetljivi na crveno, zeleno i plavo svetlo, prema Američkom udruženju optometrista, tako da boje mogu izgledati prigušenije ili bleđe nego obično.

Možda ćete imati problema sa vidom pri slabom svetlu ili vam je potrebno dodatno svetlo za čitanje, a možete otkriti i da se teško prilagođavate mraku. Foto: Shutterstock

Talasaste linije

Prema Nacionalnom institutu za oči, prave linije mogu izgledati talasaste ili krive u kasnoj fazi AMD-a. Ako niste sigurni šta vidite, doživljavate ovaj zabrinjavajući simptom ili imate AMD, Prevent Blinds predlaže preuzimanje i štampanje Amslerove mreže za svakodnevno testiranje očiju.

Amslerova mreža se sastoji od velike mreže kutija sa krugom u sredini. Da biste je koristili, jednostavno ćete gledati u mrežu jednim okom dok pokrivate drugo oko. Ako neke linije izgledaju talasasto, zamagljeno ili nedostaju, obratite se svom lekaru.

Budite pažljivi na bilo kakve promene u vidu, kako biste mogli što pre da obavestite svog očnog lekara. Takođe bi trebalo redovno da idete na sveobuhvatni pregled očiju.

Iako ne postoji tretman za rani suvi oblik AMD-a , srednji stadijum suvog AMD-a može se lečiti specifičnim dijetetskim suplementima. A kasni stadijum AMD-a, uključujući geografsku atrofiju, sada se može lečiti injekcijama u oči.

Zaključak