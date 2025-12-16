Upozoravajući znaci srčane slabosti na nogama: Ne ignorišite ove simptome već se odmah javite lekaru
Poremećaji cirkulacije u mišićima nogu mogu biti rani znak srčane insuficijencije, a kada se blagovremeno prepoznaju, omogućavaju i rano lečenje, posebno kod srčane insuficijencije sa očuvanom ejekcionom frakcijom (HFpEF), bolesti koju je teško dijagnostikovati.
Srčana insuficijencija ili srčana slabost je ozbiljna bolest sa visokom stopom smrtnosti: oko 50 procenata pacijenata umire u roku od pet godina od dijagnoze. Iz tog razloga se često naziva jednom od najozbiljnijih kardiovaskularnih bolesti.
Do sada se dijagnostika uglavnom fokusirala na srce, na primer, na zadebljanje srčanih zidova ili uvećanu levu pretkomoru. Međutim, takve abnormalnosti se javljaju kasno, dok raniji znaci upozorenja, poput disfunkcije mikrovaskularne cirkulacije, često ostaju neprimećeni. Studija Univerziteta u Torontu pokazala je da krvni sudovi u mišićima nogu mogu biti bolji sistem ranog upozoravanja od srca.
Nepovratna oštećenje srca mogla bi se izbeći
Prethodne studije su već pokazale da su problemi sa cirkulacijom krvi u nogama često praćeni simptomima poput brzog zamora ili smanjene izdržljivosti. Pored dijabetesa, u riziku su i osobe sa aterosklerozom, pušači i oni koji pate od duboke venske tromboze.
Istraživački tim je koristio posebnu MRI tehniku kako bi ispitao ponašanje krvnih sudova posebnim kontrastnim sredstvom kako bi video čak i najmanje promene u mikrocirkulaciji. Do sada su se slične procedure uglavnom koristile za ispitivanje srca, a sada su istraživači uspeli da pokažu da se ista tehnika može primeniti i na mišiće nogu, što u mnogim slučajevima može sprečiti nepovratno oštećenje srca.
U Evropi od srčane slabosti boluje 10 miliona ljudi, a svake godine ima 3,6 miliona novootkrivenih slučajeva. U Srbiji je stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u porastu, tako da je preko 50 % svih smrtnih slučajeva posledica ove vrste bolesti.
Razlike specifične za pol
Zanimljivo je da su postojale razlike specifične za pol u merenjima. Dok su muški subjekti sa HFpEF pokazali progresivno pogoršanje protoka krvi, rezultati su bili manje ubedljivi kod žena.
Posebno u prvim mesecima nakon pojave dijabetesa, muškarci pokazuju povećanu vazokonstrikciju u poređenju sa ženama.
Ovo postavlja pitanje da li hormonski faktori igraju ulogu ili su potrebni različiti pragovi za ranu dijagnozu HFpEF kod muškaraca i žena. Istraživači planiraju da dalje testiraju svoju metodu u kliničkim ispitivanjima.
Poremećaji cirkulacije u mišićima praćeni su nekim uobičajenim simptomima:
- Bol u mišićima - Bol, grčevi ili osećaj pritiska u mišićima (najčešće teladi, butina, zadnjice) obično se javljaju tokom fizičkog napora i nestaju u mirovanju, što se smatra klasičnim znakom periferne arterijske bolesti.
- Osećaj hladnoće - Zahvaćeni mišići ili ekstremiteti mogu biti hladniji na dodir, što je posledica smanjenog arterijskog protoka.
- Slabost mišića i brzi zamor - Mišići se brže umaraju, izdržljivost i snaga su smanjeni zbog nedostatka kiseonika (ishemija).
- Trnci i utrnulost (parestezija) - Osećaj peckanja, peckanja ili utrnulosti često se javlja zajedno sa neurološkim simptomima usled ishemije nerva.
- Promene boje kože na mišićima - Bledilo pri podizanju udova, crvenilo nakon spuštanja noge, a u hroničnim slučajevima koža postaje tamnija, sjajnija ili tanja.
- Grčevi u mirovanju ili noću - Posebno kod uznapredovalih poremećaja cirkulacije, što je posledica dugotrajnog nedostatka kiseonika u mišićnom tkivu.
- Smanjena ili odložena regeneracija mišića - Sporiji oporavak nakon napora ili povrede, što je povezano sa lošijom snabdevenošću hranljivim materijama.
izvor: zivim.jutarnji.hr/zdravlje.kurir.rs
