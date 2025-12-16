Kamen u bešici nastaje kada se urin zadrži predugo i minerali se stvrdnu u bolne naslage

Kamen u bešici su tvrde grudvice minerala koje se formiraju u bešici. Nastaju kada minerali u urinu formiraju kristale. To se često dešava kada se bešika ne isprazni u potpunosti.

Mali kamenci u bešici mogu proći bez lečenja. Ali neki kamenci u bešici zahtevaju lekove ili operaciju. Ako se ne leče, kamenci u bešici mogu dovesti do infekcija i drugih problema.

Simptomi

Ponekad kamen u bešici ne izaziva probleme. Ali ako kamen iritira zid bešike ili blokira protok urina, simptomi mogu uključivati:

bol u donjem delu stomaka

bol prilikom mokrenja

češće mokrenje

teškoće sa mokrenjem ili prestanak mokrenja

krv u urinu

zamućen urin ili tamniji urin nego obično Uzroci

Kamen u bešici može se razviti kada se bešika ne prazni u potpunosti. Kada se to desi, u urinu ima više minerala nego tečnosti, što ga čini koncentrisanim. Koncentrovani urin može se pretvoriti u kristale koji formiraju kamence.

Neke infekcije mogu dovesti do kamena u bešici. Ponekad stanje koje utiče na sposobnost bešike da zadrži ili izbaci urin može dovesti do kamena u bešici. Bilo šta u bešici što ne bi trebalo da bude tamo, nazvano strani predmet, takođe može prouzrokovati rast kamena u bešici na vrhu nje.

Kamen u bešici može se razviti kada se bešika ne prazni u potpunosti Foto: Shutterstock

Najčešće, sledeći uslovi uzrokuju kamen u bešici:

Uvećanje prostate - Uvećana prostata, takođe nazvana benigna hiperplazija prostate (BPH), može izazvati kamen u bešici. Prostata proizvodi tečnost koja izlazi iz tela sa spermom. Uvećana prostata može blokirati protok urina, sprečavajući bešiku da se potpuno isprazni.

- Uvećana prostata, takođe nazvana benigna hiperplazija prostate (BPH), može izazvati kamen u bešici. Prostata proizvodi tečnost koja izlazi iz tela sa spermom. Uvećana prostata može blokirati protok urina, sprečavajući bešiku da se potpuno isprazni. Oštećeni živci - Nervi prenose poruke iz mozga do mišića bešike. Oni govore bešici kada da se stegne ili opusti. Ako su ovi živci oštećeni, usled moždanog udara, povrede kičmene moždine ili nekog drugog zdravstvenog problema, bešika se možda neće potpuno isprazniti. Ovo se naziva neurogena bešika.

Drugi mogući uzroci kamena u bešici uključuju:

Otok i iritacija, nazvani upala - Upala bešike, ponekad uzrokovana infekcijama urinarnog trakta ili radioterapijom karlice, može dovesti do kamena u bešici.

- Upala bešike, ponekad uzrokovana infekcijama urinarnog trakta ili radioterapijom karlice, može dovesti do kamena u bešici. Medicinski uređaji - Tanke cevi koje se stavljaju u bešiku da bi se pomoglo odvođenje urina, nazvane kateteri za bešiku, mogu izazvati kamen u bešici. Takođe mogu i predmeti koji slučajno dospeju u bešiku, poput urinarnog stenta . Mineralni kristali, koji kasnije postaju kamenci, imaju tendenciju da se formiraju na vrhu ovih uređaja.

- Tanke cevi koje se stavljaju u bešiku da bi se pomoglo odvođenje urina, nazvane kateteri za bešiku, mogu izazvati kamen u bešici. Takođe mogu i predmeti koji slučajno dospeju u bešiku, poput . Mineralni kristali, koji kasnije postaju kamenci, imaju tendenciju da se formiraju na vrhu ovih uređaja. Kamen u bubregu - Kamen koji se formira u bubrezima nije isto što i kamen u bešici. Raste na različite načine. Ali mali kamen u bubregu može se odlomiti i proći kroz ureter da bi dospeo u bešiku. Ako ostane u bešici, može prerasti u kamen u bešici.

Upala bešike, ponekad uzrokovana infekcijama urinarnog trakta ili radioterapijom karlice, može dovesti do kamena u bešici Foto: Shutterstock

Muški urinarni sistem

Urinarni sistem obuhvata bubrege, uretere, bešiku i uretru. Urinarni sistem uklanja otpad iz tela putem urina. Bubrezi se nalaze u zadnjem delu gornjeg dela stomaka. Oni filtriraju otpad i tečnost iz krvi i proizvode urin.

Urin se kreće od bubrega do bešike kroz uske cevi koje se nazivaju ureteri. Bešika skladišti urin dok ne dođe vreme za mokrenje. Urin napušta telo kroz malu cev koja se naziva uretra.

Ženski urinarni sistem

Urinarni sistem obuhvata bubrege, uretere, bešiku i uretru. Urinarni sistem uklanja otpadne materije iz tela putem urina. Bubrezi se nalaze u zadnjem delu gornjeg dela stomaka. Oni filtriraju otpadne materije i tečnost iz krvi i proizvode urin.

Urin se kreće od bubrega kroz uske cevi do bešike. Ove cevi se nazivaju ureteri. Bešika skladišti urin dok ne dođe vreme za mokrenje. Urin napušta telo kroz malu cev koja se naziva uretra.

Faktori rizika

Muškarci, posebno oni stariji od 50 godina, imaju veću verovatnoću da imaju kamen u bešici. Ali žene i deca takođe mogu da ih dobiju.

Muškarci, posebno oni stariji od 50 godina, imaju veću verovatnoću da imaju kamen u bešici Foto: Shutterstock

Stanja koja mogu povećati rizik od kamena u bešici uključuju:

Blokada - Bilo koje stanje koje blokira protok urina iz bešike u cev koja izbacuje urin iz tela, nazvanu uretra, može dovesti do stvaranja kamena u bešici. Postoji nekoliko uzroka. Najčešći je uvećana prostata.

- Bilo koje stanje koje blokira protok urina iz bešike u cev koja izbacuje urin iz tela, nazvanu uretra, može dovesti do stvaranja kamena u bešici. Postoji nekoliko uzroka. Najčešći je uvećana prostata. Oštećenje nerava - Moždani udar, povrede kičmene moždine, Parkinsonova bolest, dijabetes, hernijacija diska i niz drugih problema mogu oštetiti živce koji kontrolišu rad bešike. Komplikacije

Kamen u bešici koji ne prolazi, čak i ako ne izaziva simptome, može dovesti do problema, kao što su:

Problemi sa bešikom koji se nazivaju hronični - Nelečeni kamenci u bešici mogu izazvati dugotrajne probleme sa urinarnim traktom, kao što su bol ili često mokrenje. Kamenci u bešici se takođe mogu zaglaviti u otvoru gde urin izlazi iz bešike i ulazi u uretru. Ovo može blokirati protok urina.

- Nelečeni kamenci u bešici mogu izazvati dugotrajne probleme sa urinarnim traktom, kao što su bol ili često mokrenje. Kamenci u bešici se takođe mogu zaglaviti u otvoru gde urin izlazi iz bešike i ulazi u uretru. Ovo može blokirati protok urina. Infekcije urinarnog trakta - Kamen u bešici može izazvati ponovljene infekcije izazvane klicama u urinarnom traktu. Prevencija

Možda nećete moći da sprečite stanje koje izaziva kamen u bešici. Ali možda ćete moći da smanjite šanse za dobijanje kamena u bešici. Pratite ove savete:

Zakažite lekarski pregled ubrzo nakon pojave simptoma urinarnog trakta - Rana dijagnoza i lečenje uvećane prostate, infekcije urinarnog trakta ili nekog drugog stanja mogu smanjiti rizik od pojave kamena u bešici.

Unošenje više tečnosti, posebno vode, može pomoći u sprečavanju kamena u bešici Foto: Shutterstock

Pijte puno tečnosti - Unošenje više tečnosti, posebno vode, može pomoći u sprečavanju kamena u bešici. Tečnosti smanjuju koncentraciju minerala u bešici. Količina vode koju treba piti zavisi od starosti, veličine, zdravlja i nivoa aktivnosti. Pitajte vašeg lekara koliko tečnosti treba piti.