Gorušica je neprijatan osećaj pečenja u grudima uzrokovan vraćanjem želudačne kiseline u jednjak

Gorušica se javlja kada se želudačna kiselina pomeri u cev koja se zove jednjak, koja prenosi hranu iz usta u želudac. Kada se to desi, možete imati peckanje u grudima. Grlo može da vas peče, a možete imati i kiseo ukus u ustima ili kašalj. Takođe možete čuti da se to naziva GERB (gastroezofagealna refluksna bolest), što je gorušica koja se često javlja. Ali i druga stanja mogu imati slične simptome, kao što su:

Angina

Lako je pomešati gorušicu sa anginom, koja se javlja kada nedovoljno krvi ne teče u srce. Međutim, gorušica se obično javlja nakon obroka ili kada ležite. Angina je češća nakon što ste bili aktivni.

Osećaj u grudima je više kao „stezanje“ ili „stiskanje“ nego kao peckanje od gorušice. Simptomi angine znače da ste u riziku od srčanog udara. Odmah pozovite svog lekara ako imate bol ili stezanje u grudima.

Srčani udar

Dok bol od gorušice ostaje u grudima ili grlu, tokom srčanog udara, stezanje ili bolni pritisak mogu se proširiti na ruke, leđa ili vilicu. Ostali simptomi srčanog udara uključuju kratak dah, hladan znoj i vrtoglavicu bez upozorenja. Žene su sklonije da imaju i stomačne tegobe ili povraćaju. Ako sumnjate na srčani udar, odmah pozovite 194

Žučni kamenci

Žučni kamenci su komadići holesterola ili digestivnih tečnosti (žuči) slični šljunku koji završavaju u vašoj žučnoj kesi. Ako imate žučne kamence, nakon masnog obroka možete imati simptome gorušice koji mogu trajati satima.

Žučni kamenci su očvrsnute naslage žuči u žučnoj kesi koje mogu izazvati bol i probavne smetnje Foto: Shutterstock

Verovatno ćete osećati bol u sredini ili desnoj strani stomaka i mogli biste osećati bol iza ramena ili grudnog koša. Ako vam se to desi, pozovite svog lekara ili idite u hitnu pomoć. Žučni kamenci često moraju biti odmah uklonjeni.

Čir na želucu

Ponekad dođe do pucanja dela sluzokože želuca ili tankog creva. Formira se otvorena rana, nazvana čir. Može izazvati peckanje u stomaku i gorušicu koja se pogoršava nakon što jedete masnu hranu.

Takođe ćete imati mnogo podrigivanja i nadimanja. Bol može biti gori noću i između obroka. Ako imate čir, vaš lekar može prepisati lekove za ublažavanje bola i pomoć u zarastanju čira.

Hijatalna hernija

Ako se dijafragma, mišić koji razdvaja želudac i jednjak, istanji ili oslabi, deo želuca može da se pomeri nagore. Ovo omogućava kiselini iz želuca da se izlije u jednjak. Kiselina, pa čak i hrana, mogu se vratiti u jednjak i grlo. Hijatalne kile mogu povećati rizik od gorušice.

Anksioznost

Vaš mozak i creva su usko povezani. Ako se osećate pod stresom ili anksiozno, vaš puls može da se ubrza, a disanje može da se ubrza. Poplava hormona koja izaziva ovu reakciju takođe može da vam uznemiri želudac. Pored gorušice, možete osećati mučninu, imati dijareju ili zatvor. Učenje upravljanja stresom kroz savetovanje, meditaciju ili hipnozu može pomoći.

Mozak i creva su povezani, stres i anksioznost ubrzavaju puls i disanje Foto: Shutterstock

Ezofagealni spazam

Vaš jednjak šalje hranu iz grla u želudac kroz sitna stezanja mišića. Iako retko, ponekad se ovi mišići stegnu kada ne bi trebalo. Grčevi jednjaka su najčešći ako imate više od 60 godina.

Mogu izazvati intenzivan bol u grudima, probleme sa gutanjem i možete se osećati kao da vam je nešto zaglavljeno u grlu. Moraćete da posetite lekara ako imate ove simptome, lek za opuštanje mišića grla može pomoći.

Ezofagitis

Ako se sluznica vašeg jednjaka upali, možete imati poteškoća sa gutanjem. Takođe možete osetiti bol iza grudne kosti i osećaj kao da vam je nešto „zaglavljeno“ u grudima. Ovi simptomi će verovatno biti gori kada jedete. Ako imate ezofagitis, vaš lekar može prepisati lek protiv bolova kako biste se osećali udobnije.

Vaš tretman zavisi od toga šta uzrokuje bol u vašem jednjaku. Najčešći uzrok ezofagitisa je gorušica ili GERB.

Rak jednjaka

Dugotrajna gorušica povećava šanse za dobijanje raka jednjaka. Ako se gorušica nastavi uprkos lečenju, vaš lekar će želeti da pogleda unutrašnjost vašeg jednjaka. Obično to rade procedurom koja se naziva endoskopija.

Drugi simptomi raka jednjaka uključuju probleme sa gutanjem i gubitak težine. Kašalj i promuklost su česti, kao i bol ili pritisak u grudima. Ako imate bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite lekaru.

Dugotrajna gorušica povećava šanse za dobijanje raka jednjaka Foto: Shutterstock

Pleuritis

Tkivo koje oblaže grudni koš i okružuje pluća može se upaliti iz više razloga. Ovo stanje se naziva pleuritis, ili ponekad „pleuritis“. U zavisnosti od toga gde se nalazi upala, može se osećati kao gorušica, ali će se pogoršati kada dišete, kašljete ili kijate.

Neki ljudi takođe imaju groznicu. Ako imate pleuritis, vaš lekar će morati da leči njegov uzrok. Takođe vam može pomoći da upravljate bolom.