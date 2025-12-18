Nije tajna da većina ljudi nakon buđenja ustaje iz kreveta i uzima telefon u ruke, sedi bez ikakve fizičke aktivnosti, pa onda žuri na posao sa ogromnim osećajem stresa, držeći tako svoje telo u stanju malog pokreta i velike upale

U Velikoj Britaniji svake godine oko 100.000 ljudi završi u bolnici zbog srčanog udara, u proseku jedan svakih pet minuta. Lekar tvrdi da 90 odsto slučajeva ima isti uzrok. Situacija je kada se radi o statistici, alarmantna u celom svetu, sa tendencijom stalnog pogoršanja.

Svaka tri minuta neko u Velikoj Britaniji umre od srčanih bolesti. Prema Britanskoj fondaciji za srce, koronarna bolest srca je najveći uzrok smrti i muškaraca i žena širom sveta i odgovorna je za 480 smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji svakog dana, ili više od 170.000 godišnje.

Takođe je najčešći uzrok srčanih udara. Jedan lekar je rekao da se 90 odsto srčanih udara može povezati sa jednom jutarnjom navikom - i da to nije hrana ili stres.

Statistika u Srbiji U Srbiji između 165.000 i 200.000 ljudi živi sa srčanom slabošću, koje se najčešće prepoznaje kroz nespecifične tegobe poput umora, nedostatka daha ili smanjene izdržljivosti. Iako zahteva trajnu brigu i praćenje, uz pravovremeno prepoznavanje i pravilnu terapiju, ovo stanje može da se uspešno drži pod kontrolom, omogućavajući kvalitetan i aktivan život.

Kako vaša jutarnja rutina može povećati rizik od srčanog udara?

- Prava opasnost počinje u trenutku kada se probudite i ostanete da ležite nepomično, umesto da se pokrenete - rekla je dr Sana Sadoksai.

Prema njenim rečima kada se probudimo, telo prirodno prolazi kroz skok hormona stresa (kortizola).

- Istovremeno, krvni pritisak i srčana frekvencija počinju da rastu. Ako osoba ostane da leži nepomično u tom „prelaznom“ trenutku, kod onih koji već imaju faktore rizika (npr. aterosklerozu, trombove, ozbiljne kardiovaskularne probleme) može se stvoriti okruženje u kom je veća šansa za kardiovaskularni događaj.

Nije tajna da većina ljudi nakon buđenja ustaje iz kreveta i uzima telefon u ruke, sedi bez ikakve fizičke aktivnosti, pa onda žuri na posao sa ogromnim osećajem stresa, držeći tako svoje telo u stanju "malog pokreta i velike upale".

- Ova navika tajno ubrzava insulinsku rezistenciju, nakupljanje masti na stomaku, visok krvni pritisak, tihu upalu i metaboličku disfunkciju, a sve to dramatično povećava rizik od ranog srčanog udara, posebno ako imate prekomernu težinu ili ste gojazni.

Samo pet do sedam minuta jutarnjeg kretanja - brzo hodanje, istezanje, vežbe disanja - pojačava cirkulaciju, aktivira metabolizam, stabilizuje nivo šećera i štiti vaše srce više nego što ljudi shvataju. Vaša težina, vaš metabolizam i vaše srce su duboko povezani, ignorisanje ove jutarnje navike je tiha pretnja. Njena promena spasava život.

Ako se borite sa gojaznošću, tvrdoglavim salom na stomaku, otežanim disanjem, dijabetesom ili umorom, ovo su rani metabolički znaci upozorenja koje ne bi trebalo da ignorišete. Preuzmite kontrolu pre nego što to postane srčani rizik!!“

Odgovarajući na video, jedan korisnik TikToka je rekao: „U suštini, ustajanje i žurba na posao nas ubija.“

Drugi je rekao: „Probudiim se, popijem šolju čaja, opustim se pijući ga 30 minuta, a zatim se spremim za posao. Mislim da dajete dobar savet.“

Simptomi srčanog udara

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), srčani udar, takođe nazvan infarkt miokarda, je kada je dotok krvi u srce blokiran, obično krvnim ugruškom. U Velikoj Britaniji oko 100.000 hospitalizacija svake godine - u proseku jedan svakih pet minuta - posledica je srčanih udara.

Najčešći simptom srčanog udara je bol u grudima, uključujući osećaj pritiska, težine, stezanja ili stiskanja, kaže NHS, ali drugi znaci uključuju:

Bol u drugim delovima tela, najčešće u levoj ruci, ali i u desnoj ruci, vilici, vratu, leđima i stomaku

Osećaj vrtoglavice ili ošamućenosti

Znojenje

Kratak dah

Osećaj mučnine ili povraćanja

Ogroman osećaj anksioznosti, sličan napadu panike

Kašalj

Nacionalna zdravstvena služba (NHS)kaže da je važno odmah pozvati 194 i zatražiti hitnu pomoć. Dok čekate dolazak hitne pomoći, tableta aspirina od 300 mg može pomoći kratkoročno - sve dok osoba nije alergična na lek jer pomaže u poboljšanju protoka krvi i razređivanju krvi.

Ljudi koji su pretrpeli srčani udar mogu dobiti lekove za rastvaranje krvnih ugrušaka, ili u nekim slučajevima može biti potrebna operacija.

Načini za smanjenje rizika od srčanog udara uključuju prestanak pušenja i gubitak težine, kao i ishranu sa niskim sadržajem masti i visokim sadržajem vlakana, uključujući integralne žitarice i najmanje pet porcija voća i povrća dnevno. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) takođe preporučuje da odrasli treba da rade najmanje 150 minuta, ili dva sata i 30 minuta, aerobnih vežbi umerenog intenziteta svake nedelje.