Male bubuljice, izbočine ili kvržice na jeziku mogu se pojaviti iznenada, izazivajući nelagodnost, bol ili zabrinutost. Postoji zanimljivo narodno verovanje da bubuljica na jeziku znači da vas neko ogovara – i iako to nije naučno dokazano, mnogi ljudi se i dalje iznenade kada primete ovu pojavu.

U stvarnosti, kvržice su obično znak da nešto u vašem oralnom ili opštem zdravlju zahteva pažnju, tako da nije dobra ideja ignorisati ih.

Kvrge na jeziku, poznate i kao lažne kvrge ili lingvalni papilitis, obično se pojavljuju kao bele ili crvene kvrge. Mogu se pojaviti bilo gde na jeziku, od vrha do korena, a njihova lokacija ponekad može pomoći u identifikaciji uzroka. Na primer, kvrge blizu grla mogu ukazivati na infekciju, dok one na vrhu jezika često nastaju usled traume, opekotina ili iritacije.

Najčešći uzroci

Plikovi na jeziku nastaju kada su iritirani ukusni pupoljci, ili papile. Najčešće su uzrokovani blagim i prolaznim uzrocima, kao što su slučajno ugrizanje jezika, jedenje začinjene hrane, opekotine od vruće hrane ili alergijske reakcije.

Afte su takođe čest uzrok – male bele rane koje otkrivaju osetljivo tkivo. Najčešći okidači za afte su stres, lokalna iritacija, nedostatak vitamina B i povremeno alergije. Obično zarastaju u roku od nedelju ili dve, a ispiranje slanom vodom može ublažiti bol i nelagodnost.

Ponekad, bubuljice mogu biti znak virusne ili bakterijske infekcije. U tim slučajevima, često su prisutni dodatni simptomi, kao što su groznica ili otečeni limfni čvorovi. Ređi, ali ozbiljniji uzroci uključuju HPV (humani papiloma virus) i rak usne duplje.

Oprez HPV može izazvati neobične lezije na jeziku i povećava rizik od određenih karcinoma usne duplje, dok uporne, bolne ili rastuće bubuljice zahtevaju hitnu medicinsku procenu.

HPV može izazvati neobične lezije na jeziku i povećava rizik od određenih karcinoma Foto: Shutterstock

Kako prepoznati simptome

Bubuljice se obično manifestuju kao male izbočine koje mogu biti bele, crvene ili blago crvene. Mogu izazvati:

Bol ili peckanje, posebno kada je u kontaktu sa hranom

Nelagodnost ili otok

Promene u boji jezika ili okolnog tkiva

Iako retko ozbiljni, mogu uticati na kvalitet života i otežati jelo, gutanje ili govor.

Lečenje i samopomoć kod kuće

U većini slučajeva, bubuljice nestaju same od sebe u roku od nekoliko dana do nedelju dana. Sledeće može pomoći u ublažavanju simptoma:

Blage paste za zube i tečnosti za ispiranje usta

Ispiranje slanom vodom za afte

Izbegavanje začinjene ili iritantne hrane koja dodatno iritira jezik

Ako je u pitanju infekcija, alergijska reakcija ili HPV, vaš stomatolog može preporučiti odgovarajuće lekove ili terapije. Važno je da ne ignorišete bubuljice koje traju duže od dve nedelje ili koje izazivaju intenzivan bol.

Prevencija i oralna higijena

Pravilna oralna higijena je ključna za sprečavanje kvržica na jeziku. Redovno pranje zuba i jezika, korišćenje strugača za jezik i upotreba odgovarajućih tečnosti za ispiranje usta sprečavaju nakupljanje bakterija i smanjuju rizik od iritacije. Održavanje zdrave ishrane, izbegavanje previše začinjene hrane i održavanje hidratacije takođe pomažu u smanjenju pojave bubuljica.

Pored toga, redovni stomatološki pregledi omogućavaju rano otkrivanje infekcija ili drugih promena u ustima, što je ključno za blagovremeno lečenje i očuvanje oralnog zdravlja.

Pravilna oralna higijena je ključna za sprečavanje kvržica na jeziku Foto: Shutterstock

Kada potražiti stručnu pomoć

Trebalo bi da posetite stomatologa ili lekara ako:

Bubuljice traju duže od dve nedelje

One izazivaju intenzivan bol ili otok

Prate ih dodatni simptomi kao što su groznica, promena boje jezika ili otežano gutanje i žvakanje

Uz pravilan pristup, kombinaciju dobre oralne higijene i odgovarajuće medicinske procene, većina bubuljica na jeziku se rešava bez komplikacija, ostavljajući vaša usta zdravim i prijatnim.