Moždani udar nastaje kada prekid protoka krvi u mozgu ošteti nervno tkivo, što može dovesti do trajnih posledica ili ugroziti život

Slušaj vest

Zdravstveni rizici mogu se povećati tokom zimskih meseci, a jedan od najzabrinjavajućih među njima je rizik od moždanog udara.

Studije su pokazale da hladniji meseci, posebno kasna jesen i zima, imaju korelaciju sa većom učestalošću moždanog udara. To je zbog kombinacije fizioloških promena u našem telu i faktora načina života koji se javljaju kako temperature padaju.

Poznavanje zašto se rizik od moždanog udara povećava po hladnom vremenu i strategije prevencije mogu nam pomoći da se zaštitimo tokom zime.

Hladno vreme utiče na našu fiziologiju i navike na načine koji mogu povećati rizik od moždanog udara. Evo glavnih faktora koji doprinose ovom riziku:

Veći rizik od zgrušavanja krvi

Po hladnom vremenu, naša krv postaje sklonija zgrušavanju. To je zato što niske temperature dovode do blagog zgušnjavanja krvi, što olakšava stvaranje ugrušaka.

Povišen krvni pritisak

Hladno vreme može dovesti do porasta krvnog pritiska, jednog od glavnih faktora rizika za moždani udar. Kada su izloženi niskim temperaturama, krvni sudovi se sužavaju, što uzrokuje porast krvnog pritiska jer telo više radi na cirkulaciji krvi i održavanju toplote.

Ova vazokonstrikcija, u kombinaciji sa gušćom konzistencijom krvi u hladnijim uslovima, može povećati šanse za stvaranje ugrušaka i povećati rizik od ishemijskog moždanog udara.

Hladno vreme može dovesti do porasta krvnog pritiska, jednog od glavnih faktora rizika za moždani udar Foto: Shutterstock

Smanjena fizička aktivnost

Mnogi ljudi smanjuju nivo fizičke aktivnosti tokom hladnijih meseci, što može doprineti povećanju telesne težine, višem nivou holesterola i povišenom krvnom pritisku – sve su to faktori koji povećavaju rizik od moždanog udara.

Dehidratacija

Zimska dehidratacija je češća nego što mnogi ljudi shvataju. Kada je hladno, možda ne osećamo toliko žeđ i stoga pijemo manje vode, što dovodi do blage dehidratacije. Dehidratacija uzrokuje da krv postane viskoznija, što olakšava stvaranje ugrušaka i povećava rizik od moždanog udara.

Viši nivoi zagađivača u zatvorenom prostoru

Sa više vremena provedenog u zatvorenom prostoru tokom zime, izloženost zagađivačima u zatvorenom prostoru može se povećati. Visok nivo ugljen-monoksida iz sistema grejanja ili zagađenje vazduha u zatvorenom prostoru iz peći i kamina može negativno uticati na kardiovaskularno i respiratorno zdravlje, indirektno povećavajući rizik od moždanog udara kod osetljivih osoba.

Sezonski grip i infekcije

Zima je takođe sezona gripa, a respiratorne infekcije mogu dodatno povećati rizik od moždanog udara. Upala usled infekcija može oštetiti krvne sudove, što povećava verovatnoću stvaranja ugrušaka.

Grip i slične bolesti mogu pogoršati i druga zdravstvena stanja koja doprinose riziku od moždanog udara, kao što su visok krvni pritisak i srčana oboljenja.

Zima je takođe sezona gripa, a respiratorne infekcije mogu dodatno povećati rizik od moždanog udara Foto: Shutterstock

Preventivne strategije za smanjenje rizika od moždanog udara zimi

Uprkos povećanim rizicima, postoji nekoliko načina da se spreči moždani udar tokom hladnijih meseci:

Redovno pratite krvni pritisak

Visok krvni pritisak je značajan faktor rizika za moždani udar i njegovo upravljanje tokom zime je posebno važno.Pratite nivo krvnog pritiska, posebno ako ste u kategoriji visokog rizika. Redovno praćenje i lekovi, ako su propisani, mogu pomoći u održavanju bezbednog nivoa krvnog pritiska.

Ostanite fizički aktivni

Čak i ako je napolju hladno, pokušajte da ostanete aktivni. Vežbe u zatvorenom prostoru, poput hodanja na traci za trčanje, treninga snage ili pridruživanja online času fitnesa, mogu biti efikasne. Fizička aktivnost održava kardiovaskularni sistem jakim, smanjuje krvni pritisak i poboljšava opšte zdravlje srca.

Obucite se toplo i zaštitite ekstremitete

Odgovarajuća odeća može pomoći u sprečavanju porasta krvnog pritiska izazvanog hladnoćom održavanjem telesne topline. Nosite slojeve odeće, zaštitite ruke, stopala i glavu i izbegavajte duže izlaganje niskim temperaturama.

Ostanite hidrirani

Hidratacija je neophodna tokom cele godine, čak i zimi. Pijenje dovoljno vode osigurava da vaša krv ostane prave gustine, smanjujući verovatnoću zgrušavanja. Ciljajte na oko 8 čaša dnevno, ali prilagodite količinu na osnovu individualnih potreba, nivoa aktivnosti i klime.

Hidratacija je neophodna tokom cele godine, čak i zimi Foto: Shutterstock

Vakcinisite se protiv gripa

Pošto zimske bolesti mogu povećati rizik od moždanog udara, preporučuje se vakcinacija protiv gripa. Vakcinacija može smanjiti rizik od komplikacija od respiratornih infekcija, što indirektno može smanjiti rizik od moždanog udara sprečavanjem upale krvnih sudova.

Ograničite alkohol i izbegavajte pušenje

Alkohol može da širi krvne sudove i, iako se u početku može osećati kao da je zagrejan, on takođe opterećuje srce i krvne sudove. Slično tome, pušenje sužava krvne sudove, povećavajući krvni pritisak i oštećujući arterije. Ograničavanje unosa alkohola i izbegavanje pušenja mogu smanjiti ukupni rizik od moždanog udara.

Mitovi i činjenice Mit: Samo ljudi sa postojećim zdravstvenim problemima treba da brinu o moždanom udaru zimi.

Činjenica: Hladno vreme može povećati rizik od moždanog udara kod svakoga, iako su oni sa postojećim zdravstvenim problemima izloženi većem riziku.

Samo ljudi sa postojećim zdravstvenim problemima treba da brinu o moždanom udaru zimi. Hladno vreme može povećati rizik od moždanog udara kod svakoga, iako su oni sa postojećim zdravstvenim problemima izloženi većem riziku. Mit: Boravak u zatvorenom prostoru tokom cele zime eliminiše rizik od moždanog udara.

Činjenica: Iako boravak u toplini pomaže, kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, neaktivnost i dehidratacija i dalje mogu doprineti riziku od moždanog udara.

Boravak u zatvorenom prostoru tokom cele zime eliminiše rizik od moždanog udara. Iako boravak u toplini pomaže, kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru, neaktivnost i dehidratacija i dalje mogu doprineti riziku od moždanog udara. Mit: Samo hladno vreme izaziva moždani udar.

Činjenica: Hladno vreme doprinosi riziku od moždanog udara kroz svoj uticaj na krvni pritisak, gustinu krvi i druge indirektne faktore.

Samo hladno vreme izaziva moždani udar. Hladno vreme doprinosi riziku od moždanog udara kroz svoj uticaj na krvni pritisak, gustinu krvi i druge indirektne faktore. Mit: Pijenje toplih napitaka može sprečiti rizik od moždanog udara zimi.

Činjenica: Iako pružaju udobnost, topli napici sami po sebi ne smanjuju rizik od moždanog udara i trebalo bi da budu deo sveobuhvatne strategije.

Pijenje toplih napitaka može sprečiti rizik od moždanog udara zimi. Iako pružaju udobnost, topli napici sami po sebi ne smanjuju rizik od moždanog udara i trebalo bi da budu deo sveobuhvatne strategije. Mit: Vakcina protiv gripa povećava rizik od moždanog udara.

Činjenica: Vakcina protiv gripa ne povećava rizik od moždanog udara; naprotiv, smanjuje ga sprečavanjem infekcija koje mogu dovesti do komplikacija.

Hladno vreme povećava rizik od moždanog udara, posebno kod osoba sa postojećim bolestima Foto: Shutterstock

Kada potražiti pomoć Ako osetite iznenadnu slabost, utrnulost, otežano govorjenje ili probleme sa vidom, odmah potražite medicinsku pomoć. Rana intervencija je ključna u smanjenju komplikacija povezanih sa moždanim udarom.