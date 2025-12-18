Slušaj vest

Prisustvo bakterije legionele utvrđeno je u zagrebačkom Dečjem vrtiću „Bajka“ 8. decembra, tokom redovnog testiranja vode. Nakon što su rezultati stigli 17. decembra, vrtić je odmah postupio po uputstvima nadležnih službi i obezbedio cisternu sa pijaćom vodom, dok su deca danas izmeštena u centralni objekat, saopšteno je iz Gradske uprave Zagreba.

S obzirom na to da se u istom objektu nalazi i osnovna škola, i ona postupa prema uputstvima sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravlje „Dr Andrija Štampar“. Obezbeđene su cisterne sa vodom, a ishrana učenika organizovana je tako što se obroci dovoze iz područne škole, naveli su u Gradskoj upravi.

Iz Grada naglašavaju da nisu zabeležena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe, ni kod dece ni kod zaposlenih, te da su sve mere preduzete pravovremeno i preventivno, sa ciljem potpune zaštite zdravlja korisnika i zaposlenih u objektu.

Redovno testiranje i preventivne mere

Vrtić je u okviru unapred planiranog godišnjeg testiranja na legionelu sproveo ispitivanje 8. decembra, kada je utvrđena prisutnost bakterije. Po prijemu rezultata 17. decembra odmah je postupio po uputstvima sanitarne inspekcije i Nastavnog zavoda za javno zdravlje i obezbedio cisternu sa pijaćom vodom.

Tokom božićnih praznika u objektu boravi znatno manji broj dece, pa vrtić svake godine u tom periodu organizuje boravak u centralnom objektu.

- S obzirom na navedeno, kao i na sezonu gripa, zbog koje je poslednjih dana prisutan manji broj dece, doneta je odluka da se deca iz ovog objekta već danas izmeste u centralni objekat i da se već ove sedmice započne uobičajena zimska organizacija rada - navode u Gradskoj upravi.

Dodaju da će vrtić nastaviti da postupa po uputstvima nadležnih, da će biti sprovedeno novo testiranje vode, te da se očekuje ponovno otvaranje objekta početkom drugog polugodišta, kako je i ranije planirano.

Kontrola kvaliteta vode u gradskim ustanovama

U Gradskoj upravi ističu da se kontrola kvaliteta vode u gradskim vrtićima i školama sprovodi na mesečnom nivou, a tokom godine obavljaju se i dodatna testiranja, uključujući i ispitivanja na prisustvo legionele.

- Kontrola sprovedena 1. decembra bila je redovna i tada nije zabeleženo prisustvo bakterija. Utvrđena je povećana mutnoća vode, najverovatnije usled radova na vodovodnoj mreži, kada dolazi do podizanja taloga koji inače miruje. Iz predostrožnosti, vrtić je postupio po uputstvima sanitarne inspekcije, cevi su isprane i nisu zabeleženi nikakvi problemi - navode iz Grada.

Šta je legionarska bolest?

Legionarska bolest je težak oblik upale pluća koji izaziva bakterija legionela. Većina ljudi se zarazi udisanjem sitnih kapljica vode ili čestica tla koje sadrže bakteriju. Starije osobe, pušači i osobe sa oslabljenim imunim sistemom posebno su osetljive.

Legionela može izazvati i Pontijačnu groznicu, blažu bolest nalik gripu, koja najčešće prolazi sama od sebe. Međutim, neliječena legionarska bolest može biti smrtonosna. Iako pravovremena terapija antibioticima uglavnom dovodi do izlečenja, kod nekih pacijenata mogu se javiti dugotrajne posledice.

Najugroženije su osobe sa oslabljenim imunitetom, posebno ležeći pacijenti koji boluju od hroničnih bolesti

Legionarska bolest je težak oblik upale pluća koji izaziva bakterija legionela Foto: Shutterstock

Simptomi legionarske bolesti

Bolest se obično razvija dva do deset dana nakon izlaganja bakteriji.

Početni simptomi uključuju:

* bolove u mišićima

* visoku temperaturu, često i do 40 °C

Nakon drugog ili trećeg dana mogu se javiti i:

* kašalj (sa iskašljavanjem sluzi, ponekad i krvi)

* otežano disanje

* mučnina, povraćanje i proliv

* konfuzija i druge mentalne promene

Bolest prvenstveno zahvata pluća, ali može dovesti i do infekcija drugih delova tela, uključujući srce. Lečenje se sprovodi antibioticima, a u težim slučajevima neophodna je hospitalizacija.

Blagi oblik bolesti, poznat kao Pontijačna groznica, ne zahvata pluća i obično prolazi u roku od dva do pet dana.

Ako se ne leči na vreme, legionarska bolest može dovesti do ozbiljnih i po život opasnih komplikacija Foto: Shutterstock

Moguće komplikacije

Ako se ne leči na vreme, legionarska bolest može dovesti do ozbiljnih i po život opasnih komplikacija, kao što su:

* septički šok

* akutno zatajenje bubrega

U najtežim slučajevima bolest može imati smrtonosan ishod.

Kako se sprečava rast legionele?

Osnovna preventivna mera je smanjenje rizika od razmnožavanja bakterije na mestima gde se stvaraju aerosoli koji se mogu udahnuti. Redovne kontrole i pravilno održavanje vodovodnih sistema ključni su za prevenciju.

Efikasne mere uključuju:

* redovno održavanje, čišćenje i dezinfekciju vodovodnih sistema

* održavanje hladne vode ispod 20 °C, a tople iznad 50 °C

* obezbeđivanje stalne cirkulacije vode kako bi se sprečilo zadržavanje

* dezinfekciju sistema tople vode nakon radova