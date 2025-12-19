Slušaj vest

Kamen u bubregu se često doživljava kao izolovano stanje koje se završava s popuštanjem bola. Međutim, lekari upozoravaju da ponavljane epizode kamena u bubregu gotovo nikada nisu stvar loše sreće. Naprotiv, one predstavljaju jasan signal koji nikada ne bi trebalo zanemariti, kaže dr Šil Badra Džejn, nefrolog i specijaliste za transplantaciju bubrega iz bolnica CK Birla u Džajpuru (Indija).

- Ako vam se kamen u bubregu stalno vraća, to obično nije slučajnost. Telo vam poručuje da nešto nije u ravnoteži. Ti poremećaji najčešće imaju veze s nedovoljnom hidratacijom, načinom ishrane ili načinom na koji organizam obrađuje minerale poput kalcijuma i mokraćne kiseline - objašnjava doktor.

Zašto se kamen ponovo stvara

Jedna epizoda kamena u bubregu može da nastane zbog prolazne dehidratacije ili povremenog preterivanja u ishrani. Međutim, kada se kamen vraća, to najčešće ukazuje na postojanje stalnih faktora rizika. Najčešći uzrok, ističe dr Džejn, jeste dugotrajno nedovoljan unos tečnosti. Kada u organizmu nema dovoljno vode, urin postaje koncentrisaniji, što stvara povoljne uslove da se minerali lakše talože i formiraju kristale.

Najčešći uzrok je dugotrajno, nedovoljno unošenje tečnosti Foto: Shutterstock

Ishrana takođe ima važnu ulogu. Prekomeran unos soli podstiče izlučivanje kalcijuma putem urina, dok namirnice bogate oksalatima, poput spanaća, orašastih plodova i čokolade, mogu da doprinesu nastanku kalcijum-oksalatnog kamena. Veći unos proteina životinjskog porekla povećava nivo mokraćne kiseline i pogoduje stvaranju mokraćnokiselinskog kamena.

- Mnogi pacijenti misle da je kamen u bubregu prolazni problem, ali ako se ništa ne promeni, on će se vrlo verovatno ponavljati. Taj krug se sam od sebe ne prekida. Važno znati i od koje vrste kamena pacijent boluje, jer se prevencija razlikuje u zavisnosti od sastava kamena - naglašava dr Džejn.

Da li promena načina života može da pomogne

Dobra vest je da se veliki broj ponovljenih epizoda kamena u bubregu može sprečiti relativno jednostavnim, ali doslednim promenama životnih navika. Obilan unos vode, dovoljan da urin bude svetao ili bledožut, predstavlja jednu od najefikasnijih mera prevencije.

Umeren unos soli, dovoljan unos kalcijuma kroz redovnu ishranu i kontrola namirnica bogatih oksalatima takođe daju dobre rezultate. Važna je i telesna težina.

Namirnice bogate oksalatima bi trebalo unositi sa oprezom Foto: Shutterstock

- Gojaznost i prekomerna telesna masa povećavaju rizik od nastanka kamena u bubregu jer menjaju sastav urina. Male promene, poput redovne hidratacije, uravnotežene ishrane i održavanja zdrave težine, mogu mnogo da znače - ističe dr Džejn.

U nekim slučajevima, promene načina života nisu dovoljne. Tada se uvodi terapija lekovima koji smanjuju količinu kalcijuma ili mokraćne kiseline u urinu, kako bi se sprečilo novo formiranje kamena.

Zašto je važno reagovati na vreme

Kamen u bubregu ne donosi samo bol i nelagodnost. Ponavljane epizode mogu da dovedu do infekcija, zapušenja mokraćnih puteva i oštećenja funkcije bubrega.