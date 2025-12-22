Adenovirus je izuzetno otporan i može preživeti duže na površinama, gde sapun i obična dezinfekcija ne mogu da ga unište

U poslednjih nekoliko nedelja adenovirus se širi širom sveta, izazivajući zabrinutost zdravstvenih stručnjaka.

Iako većina slučajeva prolazi blagim simptomima, stručnjaci upozoravaju da ovo nije obična prehlada ili grip – virus je izuzetno otporan i može preživeti duže na površinama, gde sapun i obična dezinfekcija ne mogu da ga unište.

Zdravstveni stručnjak upozorio je na „neizlečivu“ bolest dok se novi i misteriozni virus širi svetom. Kaže se da se brzo širi i širi, ostavljajući za sobom ozbiljan trag bolesnih pacijenata.

Dr Eric Sachinwala, medicinski direktor za prevenciju i kontrolu infekcija u zdravstvenoj organizaciji "Jefferson Health", izjavio je:

- Adenovirusje prilično zarazan jer je izdržljiviji od drugih respiratornih virusa – sapun i voda, ili svakodnevno dezinfekciono sredstvo, neće ga ubiti, pa ima tendenciju da duže opstaje u okruženju. Većina ljudi se oporavi uz odmor i adekvatan unos tečnosti, ali rizične grupe, poput starijih osoba, trudnica ili imunokompromitovanih pacijenata, moraju pažljivo pratiti simptome i po potrebi se odmah javiti lekaru.

Adenovirus je prilično zarazan jer je izdržljiviji od drugih respiratornih virusa Foto: Shutterstock

Adenovirusi su DNK virusi, iz porodice Adenoviridae. Kod dece najčešće izazivaju zapaljenja gornjih disajnih puteva, ali neretko zahvataju i donje disajne puteve, digestivni trakt, limfne čvorove, mokraćne organe i oči. Infekcije disajnih puteva najčešće su tokom jeseni i zime. Do sada je otriveno najmanje 47 serotipova virusa, a najčešći su virusi tipa 4 i 7, koji uzrokuju akutne infekcije gornjih disajnih puteva.

Simptomi adenovirusa

Simptomi se razlikuju u zavisnosti od soja virusa, a najčešći uključuju:

* Kijavicu i curenje iz nosa

* Kašalj i umor

* Povišenu temperaturu

* Kod nekih osoba mogu se javiti i dijareja ili konjuktivitis

Preko 60 različitih sojeva adenovirusa znači da simptomi mogu varirati i kod različitih ljudi, pa je važno pratiti svoje stanje.

Ko je najugroženiji?

Većina ljudi se oporavi bez ozbiljnih komplikacija, ali stariji, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom moraju biti posebno oprezni. Ako temperatura pređe 40°C ili se simptomi pogoršavaju, lekar može proceniti rizik i preporučiti odgovarajuće korake.

Prevencija

Iako je adenovirus otporan, preventivne mere su jednostavne:

* Redovno pranje ruku sapunom i toplom vodom

* Izbegavanje dodirivanja lica prljavim rukama

* Čišćenje često dodirivanih površina

* Održavanje distance od bolesnih osoba

Dr Sachinwala dodaje:

- Najvažnije je pratiti simptome i ne zanemarivati ih. Odmor i adekvatna nega kod kuće uglavnom su dovoljni, ali kod rizičnih grupa pravovremeni kontakt sa lekarom može sprečiti ozbiljne komplikacije.

Konjunktivitis (crvene oči, svrab, suzenje) može da se javi kao jedna od komplikacija Foto: Shutterstock

Komplikacije

Adenovirus kod većine ljudi izaziva blagu prehladu ili grip, ali kod određenih grupa ili u retkim slučajevima može dovesti do ozbiljnijih komplikacija. Evo najvažnijih:

Respiratorne komplikacije

Bronhitis ili otežano disanje

Simptomi mogu biti ozbiljniji kod dece, starijih osoba i imunokompromitovanih pacijenata.

Očne komplikacije

Konjunktivitis (crvene oči, svrab, suzenje)

Ponekad infekcija može zahvatiti i dublje strukture oka kod oslabljenog imuniteta.

Probavne smetnje

Dijareja, povraćanje i bol u stomaku

Češće kod dece nego kod odraslih.

Sistemske infekcije

Kod osoba sa oslabljenim imunitetom adenovirus može ući u krvotok (viremija) i izazvati infekcije više organa.

Retko može izazvati upalu jetre, bešike ili srca kod imunokompromitovanih pacijenata.

Hronične posledice