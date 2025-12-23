Smrt Krisa Reja podseća na to koliko je važno na vreme prepoznati često nejasne simptome raka pankreasa i moždanog udara

Pevač je godinama bio glavni deo muzičkog saundtreka za božićno vreme. Pevač pesme „Driving Home for Christmas“ Kris Rija preminuo je nakon borbe sa rakom pankreasa i moždanim udarom. Imao je 74 godine i decenijama je bio u muzičkom centru pažnje.

U saopštenju izdatom u ime njegove supruge i dvoje dece navodi se: „Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Preminuo je mirno u bolnici ranije danas (juče) nakon kratke bolesti, okružen porodicom.“

Već neko vreme se borio sa zdravstvenim problemima. Muzičaru, poznatom po hitovima kao što su „Road to Hell“ i „On the Beach“,dijagnostikovan je rak pankreasa i pankreas mu je odstranjen 2001. godine. Godine 2016. doživeo je moždani udar.

Rak pankreasa

Informacije Nacionalalne zdravstvene službe (NHS) nude smernice o simptomima na koje bi ljudi trebalo da obrate pažnju kod ova dva stanja. Veb-sajt NHS-a izveštava da simptome raka pankreasa može biti teško uočiti – ili čak može doći do potpunog odsustva znakova.

Simptomi uključuju: osećaj umora ili nedostatak energije

visoka temperatura ili osećaj vrućine, hladnoće ili drhtavice

gubitak apetita ili gubitak težine bez pokušaja

žutica, svrab kože, tamnija mokraća i bleda stolica

Pankreas je vitalni organ koji proizvodi enzime za varenje i hormone poput insulina koji regulišu nivo šećera u krvi Foto: Shutterstock

Drugi simptomi mogu uticati na varenje. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) kaže da to može uključivati:

dijareja ili zatvor, ili druge promene u vašoj stolici

simptomi lošeg varenja, kao što je osećaj nadutosti

bol u gornjem delu stomaka i leđa, koji se može pogoršati kada jedete ili ležite, a poboljšati kada se nagnete napred

osećaj mučnine

Ako imate drugo stanje poput sindroma iritabilnog creva, možete redovno imati simptome poput ovih. Možda ćete ih zanemariti, ali NHS upozorava da lekar opšte prakse treba da vas pregleda ako se simptomi promene, pogoršaju ili deluju nenormalno.

Kris Rija je postao jedna od najvećih solo zvezda u Velikoj Britaniji kada je album „Road To Hell“ objavljen 1989. godine. Dva njegova albuma – „The Road To Hell“ (1989) i „Auberge“ (1991) – dostigla su prvo mesto na britanskim top-listama. Film „Vožnja kući za Božić“ prvi put je objavljen 1986. godine.

Simptomi moždanog udara

Glavni znaci moždanog udara mogu se desiti veoma brzo. Najlakši način da zapamtite ove simptome je reč FAST (BRZO). To je skraćenica od: lice, ruke, govor i vreme za pozivanje 194.“

slabost lica – jedna strana vašeg lica može da se opusti (padne) i može biti teško da se osmehnete

– jedna strana vašeg lica može da se opusti (padne) i može biti teško da se osmehnete slabost u ruci – možda nećete moći potpuno da podignete obe ruke i držite ih tamo zbog slabosti ili utrnulosti u jednoj ruci

– možda nećete moći potpuno da podignete obe ruke i držite ih tamo zbog slabosti ili utrnulosti u jednoj ruci problemi sa govorom – možete nerazgovetno izgovarati reči ili zvučati zbunjeno

Slabost lica jedan je od simptoma moždanog udara, jedna strana lica može da padne i otežati osmeh Foto: Shutterstock

NHS napominje da „simptomi moždanog udara ponekad mogu prestati posle kratkog vremena, tako da možete misliti da ste dobro. Čak i ako se to desi, odmah potražite medicinsku pomoć. Veća je verovatnoća da će se desiti moždani udar ako ste stariji, ali se može desiti u bilo kom uzrastu.