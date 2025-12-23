Rak pankreasa i moždani udar ubili su Krisa Riju: Stravični simptomi koje ne smete ignorisati
Pevač je godinama bio glavni deo muzičkog saundtreka za božićno vreme. Pevač pesme „Driving Home for Christmas“ Kris Rija preminuo je nakon borbe sa rakom pankreasa i moždanim udarom. Imao je 74 godine i decenijama je bio u muzičkom centru pažnje.
U saopštenju izdatom u ime njegove supruge i dvoje dece navodi se: „Sa ogromnom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog Krisa. Preminuo je mirno u bolnici ranije danas (juče) nakon kratke bolesti, okružen porodicom.“
Već neko vreme se borio sa zdravstvenim problemima. Muzičaru, poznatom po hitovima kao što su „Road to Hell“ i „On the Beach“,dijagnostikovan je rak pankreasa i pankreas mu je odstranjen 2001. godine. Godine 2016. doživeo je moždani udar.
Rak pankreasa
Informacije Nacionalalne zdravstvene službe (NHS) nude smernice o simptomima na koje bi ljudi trebalo da obrate pažnju kod ova dva stanja. Veb-sajt NHS-a izveštava da simptome raka pankreasa može biti teško uočiti – ili čak može doći do potpunog odsustva znakova.
Simptomi uključuju:
- osećaj umora ili nedostatak energije
- visoka temperatura ili osećaj vrućine, hladnoće ili drhtavice
- gubitak apetita ili gubitak težine bez pokušaja
- žutica, svrab kože, tamnija mokraća i bleda stolica
Drugi simptomi mogu uticati na varenje. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) kaže da to može uključivati:
Ako imate drugo stanje poput sindroma iritabilnog creva, možete redovno imati simptome poput ovih. Možda ćete ih zanemariti, ali NHS upozorava da lekar opšte prakse treba da vas pregleda ako se simptomi promene, pogoršaju ili deluju nenormalno.
Kris Rija je postao jedna od najvećih solo zvezda u Velikoj Britaniji kada je album „Road To Hell“ objavljen 1989. godine. Dva njegova albuma – „The Road To Hell“ (1989) i „Auberge“ (1991) – dostigla su prvo mesto na britanskim top-listama. Film „Vožnja kući za Božić“ prvi put je objavljen 1986. godine.
Simptomi moždanog udara
Glavni znaci moždanog udara mogu se desiti veoma brzo. Najlakši način da zapamtite ove simptome je reč FAST (BRZO). To je skraćenica od: lice, ruke, govor i vreme za pozivanje 194.“
- slabost lica – jedna strana vašeg lica može da se opusti (padne) i može biti teško da se osmehnete
- slabost u ruci – možda nećete moći potpuno da podignete obe ruke i držite ih tamo zbog slabosti ili utrnulosti u jednoj ruci
- problemi sa govorom – možete nerazgovetno izgovarati reči ili zvučati zbunjeno
NHS napominje da „simptomi moždanog udara ponekad mogu prestati posle kratkog vremena, tako da možete misliti da ste dobro. Čak i ako se to desi, odmah potražite medicinsku pomoć. Veća je verovatnoća da će se desiti moždani udar ako ste stariji, ali se može desiti u bilo kom uzrastu.
Drugi znaci mogu uključivati:
- osećaj vrtoglavice ili padanja
- zamućen vid ili gubitak vida na jednom ili oba oka
- konfuzija i gubitak pamćenja
- teško mu je da govori ili razmišlja o rečima
- osećaj mučnine ili povraćanja
- jaka glavobolja
- slabost ili utrnulost na jednoj strani tela
Izvor: mirror.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs
Neurolog upozorava: U Srbiji svakih 20 minuta neko doživi moždani udar, sve više stradaju mladi — a ovo su simptomi koje mnogi zanemaruju