Kod osoba sa malignim bolestima anemija je veoma česta i može nastati iz više razloga

Slušaj vest

Određene vrste maligniteta, posebno karcinomi krvi i oni koji izazivaju krvarenje, direktno utiču na stvaranje crvenih krvnih zrnaca i smanjuju sposobnost krvi da prenosi kiseonik.

Anemija je poremećaj krvi kod kojeg organizam nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina – proteina bogatog gvožđem koji prenosi kiseonik iz pluća do tkiva. Kada je hemoglobin nizak, telo dobija manje kiseonika, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posledica ako se ne leči.

Zašto su rak i anemija povezani?

Kod osoba sa malignim bolestima anemija je veoma česta i može nastati iz više razloga:

* Rak koštane srži (leukemija, limfom, multipli mijelom) potiskuje zdrave krvne ćelije i smanjuje proizvodnju eritrocita

* Hronično krvarenje kod karcinoma debelog creva, želuca ili grlića materice dovodi do nedostatka gvožđa

* Hemoterapija i zračenje mogu privremeno ili trajno potisnuti rad koštane srži

* Hronična upala kod uznapredovalih ili metastatskih karcinoma ometa stvaranje crvenih krvnih zrnaca

Hemoglobin ili Hgb predstavlja protein koji je sadržan u eritrocitima, odnosno crvenim krvnim zrncima. Kako sadrži oko 70 % gvožđa, hemoglobin daje eritrocitima, a samim tim i krvi prepoznatljivu crvenu boju Foto: Shutterstock

Vrste raka koje se najčešće povezuju sa niskim hemoglobinom

Karcinomi krvi

Leukemija – abnormalne bele krvne ćelije potiskuju zdrave eritrocite

Limfom – može zahvatiti koštanu srž i smanjiti proizvodnju krvi

Multipli mijelom – čak 60–70% pacijenata ima anemiju već pri postavljanju dijagnoze

Solidni tumori

Rak debelog creva – često izaziva skriveno krvarenje i anemiju

Rak grlića materice – hronična krvarenja iscrpljuju zalihe gvožđa

Rak prostate – može zahvatiti koštanu srž ili biti povezan sa hormonskom terapijom

Rak pluća i dojke – povezani sa upalom, slabijim apetitom i posledicama terapije

Hroničan umor je jedan od simptoma anemije Foto: Shutterstock

Simptomi anemije

* Hronični umor i slabost

* Bledilo kože

* Kratak dah

* Ubrzan ili nepravilan rad srca

* Hladne šake i stopala

Dijagnostika

Anemija se otkriva laboratorijskim analizama, pre svega kompletnom krvnom slikom (KKS). Po potrebi se rade dodatni testovi gvožđa, feritina, retikulocita, kao i ispitivanja eventualnog krvarenja ili stanja koštane srži.

Lečenje

Terapija zavisi od uzroka:

* Suplementi gvožđa (oralno ili intravenski)

* Transfuzije krvi kod teške anemije

* Lekovi za stimulaciju stvaranja eritrocita (u odabranim slučajevima)

* Prilagođavanje ili promena onkološke terapije

Zaključak