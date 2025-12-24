Hipertenzija je hronično povišen krvni pritisak koji često nema simptome, ali značajno povećava rizik od srčanih, moždanih i očnih oštećenja

Slušaj vest

- Kao oftalmolog koji se bavi upravo promenama na oku usled povišenog krvnog pritiska, često viđam isto iznenađenje na licima pacijenata: „Doktore, nisam znao da pritisak ima veze sa očima.“ A istina je jednostavna i pomalo neprijatna - oko je jedan od retkih organa na kome možemo direktno da vidimo posledice visokog krvnog pritiska. I to često pre nego što ih pacijent oseti bilo gde drugde - kaže naš sagovornik dr Siniša Babović, specijalista oftalmologije i upravnik Klinike za očne bolesti Univerzitetskog Kliničkog centra Vojvodine.

Uticaj visokog krvnog pritiska na oči i vid

Kratkoročno, nagli skokovi krvnog pritiska mogu dovesti do prolaznog zamućenja vida, osećaja „magle“, bljeskova ili pritiska u očima.

To su trenuci kada sitni krvni sudovi u oku ne stižu da se prilagode nagloj promeni protoka krvi. Dugoročno, problem je ozbiljniji, hronično povišen pritisak oštećuje zidove krvnih sudova mrežnjače (retine), čineći ih krutim, suženim i sklonim pucanju. Oko tada polako gubi sposobnost finog snabdevanja kiseonikom i hranljivim materijama. Vid se ne pogoršava preko noći, ali se postepeno, tiho i često nepovratno menja - istakao je dr Babović.

Simptomi hipertenzije u očima

Hipertenzija se s razlogom zove „tihi ubica“.

- U očima to znači da prvi znaci često nisu dramatični, pacijenti mogu primetiti povremeno zamućenje vida, teže fokusiranje, umor očiju ili glavobolje praćene nelagodom iza očiju.

Hipertenzija, ‘tihi ubica’, u očima prvo pokazuje blago zamućenje vida, umor ili glavobolje Foto: Shutterstock

Nekada nema nikakvih subjektivnih simptoma Upravo zato oftalmološki pregled ima posebnu vrednost jer lekar može videti promene na krvnim sudovima oka i pre nego što pacijent postane svestan problema.

Posledice nekontrolisane hipertenzije

- Ako se visok pritisak godinama zanemaruje, posledice na oku mogu biti ozbiljne. Može doći do krvarenja u mrežnjači, otoka vidnog živca, nakupljanja tečnosti u centru vida ili čak naglog gubitka vida usled začepljenja krvnog suda. Jednostavno rečeno - hipertenzija može „ugasiti“ delove vida, ponekad trajno. A ono što pacijente najviše iznenadi jeste činjenica da se te promene često dešavaju bez bola.

Redovni oftalmološki pregledi za osobe sa hipertenzijom

Svaka osoba sa dijagnostikovanom hipertenzijom trebalo bi da ima redovan kompletan oftalmološki pregled, barem jednom godišnje.

- To uključuje pregled očnog dna sa širenjem zenica, merenje očnog pritiska i procenu stanja vidnog živca i mrežnjače.

Kod pacijenata sa dugogodišnjom ili loše regulisanom hipertenzijom, kontrole mogu biti i češće.

- Oko nije izolovan organ – ono je ogledalo stanja krvnih sudova u celom telu.

Prevencija

- Prvo i najvažnije, ne ignorišite pritisak – redovno merenje i uzimanje terapije nisu formalnost, već ulaganje u očni vid. Drugo, životne navike poput smanjenja soli, više kretanja, kontrole telesne težine i prestanka pušenja direktno utiču na krvne sudove oka. Ovo nisu apstraktni saveti, već konkretni koraci koji čuvaju vid.

Najvažnije je pratiti pritisak, redovno merenje i terapija čuvaju vaš vid Foto: Shutterstock

VAŽNO Ako se vid iznenada promeni, ako se jave bljeskovi, senke ili naglo zamućenje – to nije „od umora“. To je signal za hitan pregled.

Hipertenzija ne boli, ali ostavlja trag

Promene u životnom stilu i terapija mogu poboljšati zdravlje očiju, dobra regulacija krvnog pritiska može zaustaviti napredovanje oštećenja, a ponekad i poboljšati postojeće stanje. - Video sam mnoge pacijente kod kojih se, uz disciplinu i saradnju sa internistom, stanje na očnom dnu stabilizovalo godinama.

Oko ima izuzetnu sposobnost prilagođavanja – ali samo ako mu damo šansu.

- Hipertenzija ne boli, ali ostavlja trag. Oči su često prve koje ga pokažu, čuvati vid ne znači samo nositi naočare ili izbegavati ekran – znači brinuti o krvnim sudovima, o pritisku, o svakodnevnim izborima. Moj savet, jednostavan i životan, glasi: kontrolišite pritisak kao da vam od toga zavisi vid – jer zaista zavisi. Male promene danas mogu sačuvati svetlost, boje i lica koja ćete gledati sutra - zaključio je dr Babović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.