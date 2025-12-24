Grip često počinje kao prehlada, ali može da dovede do upale pluća ili problema sa disanjem

Zimu često prate kijavica, bol u grlu i kašalj, tegobe koje se doživljavaju kao prolazne sezonske neprijatnosti. Ipak, lekari upozoravaju da pojedine zimske infekcije, iako u početku deluju beznačajno, mogu neprimetno da se razviju u ozbiljne zdravstvene probleme ukoliko se ne prepoznaju na vreme ili se leče adekvatno. Razumevanje ovih rizika i pravovremena reakcija često prave razliku između brzog oporavka i dugotrajne bolesti, kažedr Brunda M. S., viši konsultant interne medicine u bolnici Aster CMI Hospital u Bangaloru (Indija).

- Hladno vreme, oslabljen imunitet, boravak u zatvorenim prostorima sa mnogo ljudi i manji unos tečnosti tokom zime pogoduju tome da se infekcije brže pogoršavaju - navodi doktorka i razjasnjava na šta bi trebalo obratiti pažnju.

Da li obična prehlada zaista ostaje samo prehlada?

Prehlada je verovatno najpotcenjenija bolest tokom zime. Iako većina prehlada prolazi sama od sebe, zapušen nos ili bol u predelu lica mogu da ukazuju na upalu sinusa. U nekim slučajevima, ako se prehlada zanemari, može da dovede do upale uha, naročito kod dece, ili da izazove napade astme i kod dece i kod odraslih. Ono što počne kao curenje nosa može neprimetno da preraste u nedelje nelagodnosti i komplikacija.

Upala sinusa je jedna od komplikacija prehlade Foto: Shutterstock

Kada bol u grlu postaje razlog za zabrinutost

Često postoji sklonost da se bol u grlu pripiše hladnom vazduhu ili naprezanju glasnih žica. Međutim, dr Brunda upozorava da su neki bolovi u grlu izazvani streptokoknim bakterijama. Ako se streptokokna angina ne leči, može da dovede do visoke temperature i bolova u zglobovima, ali i do retkih, ozbiljnih komplikacija na srcu (zglobovima, mozgu, koži), poput reumatske groznice. Dugotrajan bol u grlu, povišena temperatura ili otežano gutanje nikada ne bi trebalo da se ignorišu.

Može li i grip da bude problematičan?

Tipični simptomi gripa podsećaju na prehladu i uključuju bolove u telu, temperaturu i izraženu malaksalost. Ipak, stanje može vrlo brzo da se pogorša.

Grip je posebno opasan za starije osobe, trudnice i one sa oslabljenim imunitetom Foto: Shutterstock

- Grip često počinje kao prehlada, ali može da dovede do upale pluća, dehidratacije ili problema sa disanjem. Ovo se posebno odnosi na osobe starije od 65 godina, trudnice i one sa oslabljenim imunitetom. Rano postavljanje dijagnoze i dovoljno odmora pomažu da se izbegne hospitalizacija - naglašava dr Brunda.

Blagi kašalj koji može da prikrije infekciju pluća

Uporan zimski kašalj lako se zanemaruje, ali može da predstavlja rani znak bronhitisa ili infekcije donjih disajnih puteva. Nedovoljno odmora ili odlaganje terapije mogu da dovedu do ozbiljnih plućnih infekcija. Hladan vazduh dodatno iritira disajne puteve, zbog čega su pluća tokom zimskih meseci podložnija infekcijama.

Urinarne infekcije i zimska zamka dehidratacije

Infekcije urinarnog trakta nisu problem samo leti. Tokom zime ljudi često piju manje vode, što povećava rizik. Blago peckanje prilikom mokrenja može da deluje podnošljivo, ali ako se zanemari, infekcija se može proširiti na bubrege, uz pojavu temperature, bolova u leđima i dodatnih komplikacija.

Urinarne infekcije nisu rezervisane samo za leto Foto: Shutterstock

Kožne infekcije koje lakše nastaju na suvoj i ispucaloj koži

Suv vazduh tokom zime često dovodi do pucanja kože, čime se stvaraju "ulazna vrata" za bakterije i gljivice. Manje kožne infekcije mogu brzo da se pogoršaju kada je zaštitna barijera kože narušena, naročito kod osoba sa dijabetesom ili oslabljenim imunitetom.