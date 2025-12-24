Suptilne promene na noktima mogu biti jedan od retkih ranih znakova povišenog holesterola, opasnog stanja koje često prolazi neprimećeno bez analize krvi

Slušaj vest

Stručnjaci upozoravaju da se suptilni znaci ozbiljnih zdravstvenih problema mogu pojaviti upravo na – noktima. Mnogi ljudi zanemaruju redovnu proveru prstiju na rukama i nogama, verujući da ti delovi tela ne mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene tegobe. Međutim, upravo tu se ponekad kriju prvi znaci problema koji se razvijaju tiho i neprimetno.

Tokom prazničnog perioda, kada mnogi uzimaju slobodne dane između Nove godine i Božića, ljudi imaju više vremena da obrate pažnju na svoje telo nego tokom uobičajene, užurbane radne nedelje.

Jedan od načina da se uoče rani znaci povišenog holesterola jeste praćenje promena na noktima. Iako to može delovati neobično, nokti su jedno od mesta na kojima se rani poremećaji mogu primetiti pre nego što stanje postane ozbiljno.

Simptomi povišenog holesterola na noktima

Zdravi nokti su glatki, ružičaste boje i bez neravnina, udubljenja ili izraženih linija. Upravo zbog toga se sitne promene često teško uočavaju, jer se razvijaju postepeno, tokom dužeg vremenskog perioda.

Jedan od ključnih znakova upozorenja jeste promena boje nokta – od zdrave ružičaste ka bledoj, beličastoj, žutoj ili čak plavičastoj nijansi. Boja noktiju zavisi od protoka krvi, pa njen gubitak može ukazivati na poremećenu cirkulaciju, često izazvanu naslagama holesterola u krvnim sudovima.

Promena boje, međutim, nije jedini signal. Visok holesterol može usporiti rast noktiju, jer smanjena cirkulacija otežava dotok hranljivih materija neophodnih za njihov normalan razvoj. Takođe, nokti mogu postati neuobičajeno debeli, lomljivi i skloni pucanju. U ređim slučajevima, ispod noktiju se mogu pojaviti tamne linije nalik iverju, poznate kao subungvalna krvarenja.

Jedan od ključnih znakova visok holesterola jeste promena boje nokta Foto: Shutterstock

Povišen holesterol se često naziva „tihim ubicom“, jer uglavnom ne izaziva jasne simptome sve dok ne dođe do ozbiljnih oštećenja organizma. Mnogi ljudi nisu svesni da imaju problem sve dok ne urade analizu krvi.

Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije (NHS) ističe da visok holesterol „najčešće ne daje simptome“ i da se može potvrditi isključivo laboratorijskim testovima. Upravo zbog toga stanje često ostaje neotkriveno, iako značajno povećava rizik od brojnih komplikacija.

Faktori rizika i prevencija za visok holesterol

Povišen holesterol može pogoditi svakoga.

Na njegov nastanak utiču različiti faktori – neki su van naše kontrole, poput godina i porodične istorije, dok su drugi povezani sa načinom života, kao što su nezdrava ishrana, pušenje i višak kilograma.

Osobe kojima je dijagnostikovan visok holesterol obično moraju da uvedu promene u svakodnevne navike kako bi nivo masnoća u krvi vratile u zdrav raspon. Te promene se često kombinuju sa terapijom lekovima, najčešće statinima.

NHS savetuje smanjenje unosa hrane bogate zasićenim mastima, ali istovremeno preporučuje namirnice koje sadrže zdrave, nezasićene masti, poput:

masne ribe (skuša, losos)

maslinovog i ulja od uljane repice

integralnih žitarica (smeđi pirinač, integralni hleb i testenina)

orašastih plodova i semenk

voća i povrća

Smanjite zasićene masti i birajte zdrave, nezasićene poput maslinovog ulja Foto: Shutterstock

Fizička aktivnost je još jedno snažno oružje u borbi protiv visokog holesterola. Preporuka je najmanje 150 minuta umerenog vežbanja nedeljno, poput hodanja, plivanja ili vožnje bicikla. Aktivnosti u kojima uživate lakše će postati trajna navika.

Neliječeni visok holesterol značajno povećava rizik od srčanog i moždanog udara, zbog čega s pravom nosi naziv „tihi ubica“. Ako sumnjate da imate povišen holesterol ili ste zabrinuti zbog simptoma, obratite se lekaru, koji će uraditi potrebne analize i preporučiti odgovarajući način lečenja.