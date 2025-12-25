Kada je jetra oštećena bilo kojim faktorom, njena funkcija slabi, što može dovesti do bola.

Šta uzrokuje bol u jetri?

Jetra je najveći unutrašnji organ u telu i učestvuje u više od 500 ključnih funkcija, među kojima su razgradnja šećera, masti i proteina, detoksikacija štetnih supstanci i proizvodnja žuči. Kada je jetra oštećena bilo kojim faktorom, njena funkcija slabi, što može dovesti do bola.

Bol u predelu jetre ne mora uvek značiti jedno konkretno oboljenje, već može biti posledica različitih stanja, kao što su:

Virusni hepatitis

Upala jetre izazvana virusima hepatitisa A, B ili C. Osim bola u predelu jetre, česti su i žutica (žutilo kože i beonjača), mučnina, povraćanje, umor, taman urin i gubitak apetita.

Alkoholni hepatitis

Nastaje usled dugotrajnog i prekomernog konzumiranja alkohola, koji oštećuje ćelije jetre. Bol može trajati duže vreme, a često su prisutni i blago povišena temperatura, umor, mučnina i smanjen apetit.

Masna jetra (steatoza jetre)

Masna jetra nastaje kada se u jetri nagomilava više masti nego što je normalno. Češća je kod osoba sa gojaznošću, dijabetesom ili kod onih koji se nezdravo hrane. Masna jetra se često otkriva kasno jer nema izražene simptome, već se uglavnom dijagnostikuje ultrazvukom.

Ipak, može izazvati tup, uporan bol u gornjem desnom delu stomaka, praćen umorom i gubitkom apetita. Dobra vest je da se stanje može poboljšati promenom ishrane i smanjenjem telesne težine.

Masna jetra se često otkriva kasno jer nema izražene simptome, već se uglavnom dijagnostikuje ultrazvukom. Foto: Shutterstock

Fitz-Hugh-Curtisov sindrom

Ovo je retka komplikacija zapaljenskih bolesti male karlice, uglavnom kod žena. Dolazi do zapaljenja ovojnice jetre, što može izazvati nagao i jak bol u desnom delu stomaka, koji se pojačava pri kašljanju, kijanju, dubokom disanju ili promeni položaja. Bol se može širiti ka desnom ramenu, uz povišenu temperaturu, drhtavicu i mučninu.

Apsces jetre

Nastaje usled bakterijskih ili parazitskih infekcija i podrazumeva stvaranje gnojnih šupljina u jetri. Izaziva jak bol u gornjem desnom delu stomaka, koji se pojačava na pritisak, uz temperaturu i drhtavicu. Zahteva hitno lečenje.

Ciste jetre

Najčešće su benigne i ispunjene tečnošću. Ako porastu, mogu izazvati nelagodnost ili bol, a u retkim slučajevima pucanje ciste može dovesti do naglog i intenzivnog bola.

Budd–Chiari sindrom

Retko oboljenje kod kog dolazi do suženja ili zapušenja vena koje odvode krv iz jetre. Može izazvati uvećanje jetre, bol i nakupljanje krvi, što zahteva medicinsko lečenje.

Tromboza jetrenih vena

Kada krvni ugrušak blokira jetrene vene, može se javiti iznenadan bol u gornjem desnom delu stomaka, nadimanje, povišena temperatura i žutica.

Žučna kesa se nalazi ispod jetre, pa kamen ili upala žučne kese mogu izazvati bol koji se često pogrešno tumači kao bol u jetri Foto: Shutterstock

Kamen u žučnoj kesi

Žučna kesa se nalazi ispod jetre, pa kamen ili upala žučne kese mogu izazvati bol koji se često pogrešno tumači kao bol u jetri. Bol se može širiti ka desnom ramenu ili između lopatica, često uz temperaturu i žuticu.

Povrede jetre

Padovi, saobraćajne nezgode ili drugi udarci mogu oštetiti jetru i izazvati bol koji se širi ka desnom ramenu.

Rak jetre

U ranim fazama rak jetre često nema izražene simptome. Bol se obično javlja tek u uznapredovaloj fazi bolesti i može se širiti od stomaka ka ramenima. Prate ga gubitak apetita, neobjašnjiv gubitak telesne težine, mučnina, nadutost, svrab i žutica.

Gde se najčešće javlja bol?

Jetra se nalazi u desnom gornjem delu stomaka, ispod rebara, ali se delom prostire i ka sredini trbuha. Bol se najčešće oseća u gornjem desnom kvadrantu, ali se može širiti ka desnoj lopatici, leđima ili sredini stomaka, zbog čega se ponekad meša sa bolom u želucu.

Bol može biti tup, pritisak ili pulsirajući, a u težim slučajevima i veoma jak. Često je praćen i drugim znakovima oboljenja jetre, kao što su:

taman urin i svetla stolica

žutilo kože i očiju

nadimanje, gubitak apetita, netolerancija masne hrane

otoci nogu i zglobova

hronični umor

svrab kože

sklonost ka krvarenju i modricama

Bol u jetri često je praćen nadimanjem, gubitkom apetita, netolerancijom masne hrane, hroničnim umorom Foto: Shutterstock

Šta uraditi ako osećate bol u jetri?

Ako je bol blag i bez izraženih simptoma, preporučuje se:

unos dovoljne količine tečnosti (oko 1,5–2 litra dnevno)

izbegavanje masne i pržene hrane

smanjenje unosa šećera i fruktoze

redovna fizička aktivnost i kontrola telesne težine

izbegavanje alkohola i lekova koji opterećuju jetru, osim ako nisu neophodni

Lekovi se uzimaju u zavisnosti od uzroka – kod infekcija mogu biti potrebni antivirotici ili antibiotici, dok se u blažim slučajevima preporučuje dijetetski režim i podrška funkciji jetre.

Kada je neophodno da se javite lekaru?

Odmah se javite lekaru ako imate:

jak bol u jetri koji ne prolazi

žutilo kože ili očiju

povišenu temperaturu i drhtavicu

taman urin

mučninu, gubitak apetita i probleme sa varenjem

Jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, zbog čega simptomi često mogu biti blagi ili nejasni. Upravo zato je važno na vreme prepoznati signale koje telo šalje.