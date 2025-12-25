Test se koristi kako bi se potvrdila ili isključila dijagnoza reumatoidnog artritisa, naročito u ranoj fazi

Kada se u laboratorijskom nalazu pojavi anti CCP, mnogi se pitaju da li to znači da je reumatoidni artritis već aktivan ili da tek postoji rizik da se bolest razvije. Iako je reč o jednom od najpouzdanijih testova u dijagnostici reumatoidnog artritisa, njegovo tumačenje uvek zavisi od šire kliničke slike.

Kako funkcioniše CCP test

CCP test na antitela ispituje prisustvo anti CCP antitela, koja su usmerena na ciklične citrulinisane peptide u krvi. Ta antitela spadaju u autoantitela, proteine koje proizvodi imuni sistem, ali koji, umesto da štite organizam, greškom napadaju sopstvena zdrava tkiva, pre svega zglobove.

Zašto anti CCP ukazuje na reumatoidni artritis

Anti CCP antitela najčešće se vezuju za zdrava tkiva u zglobovima, na mestima gde se spajaju dve kosti, poput šaka, ručnih zglobova, kolena ili laktova. Njihovo prisustvo snažno ukazuje na reumatoidni artritis, hroničnu autoimunu bolest koja vremenom napreduje i može dovesti do bola, otoka, ukočenosti i smanjene pokretljivosti zglobova. Kod većine obolelih ova antitela mogu se otkriti u krvi, dok se kod osoba bez reumatoidnog artritisa gotovo nikada ne nalaze.

Kada se radi anti CCP test

Ovaj test najčešće se koristi kako bi se potvrdila ili isključila dijagnoza reumatoidnog artritisa, naročito u ranoj fazi bolesti. Često se radi zajedno sa testom na reumatoidni faktor ili nakon njega, jer kombinacija ova dva nalaza daje pouzdaniju dijagnostičku sliku.

Koji simptomi upućuju na testiranje

Lekari na anti-CCP test upućuju osobe koje imaju bol i otok u zglobovima, jutarnju ukočenost koja traje duže od sat vremena, izražen umor ili blago povišenu telesnu temperaturu. Test se preporučuje i kada drugi nalazi ne daju jasan odgovor o uzroku tegoba.

Reumatoidni artritis je autoimuna upala zglobova koja izaziva bol, otok i ukočenost Foto: Shutterstock

Kako izgleda testiranje

Analiza se obavlja iz uzorka krvi uzetog iz vene na ruci i traje svega nekoliko minuta. Rizici su minimalni i najčešće se svode na blagu nelagodnost ili modricu na mestu uboda. Pre testiranja važno je da lekar zna koje lekove, vitamine i suplemente pacijent koristi.

Referentne vrednosti U većini laboratorija važe sledeće referentne vrednosti: *do 20 U/mL – negativan nalaz *20–39 U/mL – graničan ili slabo pozitivan *40–59 U/mL – pozitivan *≥ 60 U/mL – visoko pozitivan

Kako se tumače rezultati

Pozitivan anti CCP nalaz znači da su ova antitela prisutna u krvi, ali sam po sebi ne pokazuje da li je bolest trenutno aktivna. Ako su anti CCP i reumatoidni faktor pozitivni, velika je verovatnoća da je reč o reumatoidnom artritisu. Pozitivan anti CCP uz negativan reumatoidni faktor može ukazivati na ranu fazu bolesti ili povećan rizik da se ona razvije u budućnosti. Kada su oba testa negativna, verovatnoća za reumatoidni artritis je manja, ali su često potrebne dodatne analize.

Kada test može da bude pozitivan i bez artritisa