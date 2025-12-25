Koji rezultat anti CCP testa je znak da je reumatoidni artitis aktivan? Evo šta brojke zaista znače
Kada se u laboratorijskom nalazu pojavi anti CCP, mnogi se pitaju da li to znači da je reumatoidni artritis već aktivan ili da tek postoji rizik da se bolest razvije. Iako je reč o jednom od najpouzdanijih testova u dijagnostici reumatoidnog artritisa, njegovo tumačenje uvek zavisi od šire kliničke slike.
Kako funkcioniše CCP test
CCP test na antitela ispituje prisustvo anti CCP antitela, koja su usmerena na ciklične citrulinisane peptide u krvi. Ta antitela spadaju u autoantitela, proteine koje proizvodi imuni sistem, ali koji, umesto da štite organizam, greškom napadaju sopstvena zdrava tkiva, pre svega zglobove.
Zašto anti CCP ukazuje na reumatoidni artritis
Anti CCP antitela najčešće se vezuju za zdrava tkiva u zglobovima, na mestima gde se spajaju dve kosti, poput šaka, ručnih zglobova, kolena ili laktova. Njihovo prisustvo snažno ukazuje na reumatoidni artritis, hroničnu autoimunu bolest koja vremenom napreduje i može dovesti do bola, otoka, ukočenosti i smanjene pokretljivosti zglobova. Kod većine obolelih ova antitela mogu se otkriti u krvi, dok se kod osoba bez reumatoidnog artritisa gotovo nikada ne nalaze.
Kada se radi anti CCP test
Ovaj test najčešće se koristi kako bi se potvrdila ili isključila dijagnoza reumatoidnog artritisa, naročito u ranoj fazi bolesti. Često se radi zajedno sa testom na reumatoidni faktor ili nakon njega, jer kombinacija ova dva nalaza daje pouzdaniju dijagnostičku sliku.
Koji simptomi upućuju na testiranje
Lekari na anti-CCP test upućuju osobe koje imaju bol i otok u zglobovima, jutarnju ukočenost koja traje duže od sat vremena, izražen umor ili blago povišenu telesnu temperaturu. Test se preporučuje i kada drugi nalazi ne daju jasan odgovor o uzroku tegoba.
Kako izgleda testiranje
Analiza se obavlja iz uzorka krvi uzetog iz vene na ruci i traje svega nekoliko minuta. Rizici su minimalni i najčešće se svode na blagu nelagodnost ili modricu na mestu uboda. Pre testiranja važno je da lekar zna koje lekove, vitamine i suplemente pacijent koristi.
U većini laboratorija važe sledeće referentne vrednosti:
*do 20 U/mL – negativan nalaz
*20–39 U/mL – graničan ili slabo pozitivan
*40–59 U/mL – pozitivan
*≥ 60 U/mL – visoko pozitivan
Kako se tumače rezultati
Pozitivan anti CCP nalaz znači da su ova antitela prisutna u krvi, ali sam po sebi ne pokazuje da li je bolest trenutno aktivna. Ako su anti CCP i reumatoidni faktor pozitivni, velika je verovatnoća da je reč o reumatoidnom artritisu. Pozitivan anti CCP uz negativan reumatoidni faktor može ukazivati na ranu fazu bolesti ili povećan rizik da se ona razvije u budućnosti. Kada su oba testa negativna, verovatnoća za reumatoidni artritis je manja, ali su često potrebne dodatne analize.
Kada test može da bude pozitivan i bez artritisa
Anti CCP antitela, ređe, mogu se otkriti i kod drugih stanja, poput Sjogrenovog sindroma, lupusa, aktivne tuberkuloze ili hroničnih plućnih bolesti. Zbog toga se konačna dijagnoza uvek postavlja uzimajući u obzir simptome, klinički pregled i rezultate dodatnih ispitivanja.
Izvor: Medlineplus.gov/Zdravlje.kurir.rs
