Sa padom temperature, kod mnogih ljudi dolazi do porasta krvnog pritiska, a kod onih koji već imaju hipertenziju tegobe mogu postati izraženije. Hladno vreme ne utiče samo na osećaj nelagodnosti, već pokreće i niz fizioloških promena koje dodatno opterećuju srce i krvne sudove, kaže kardilogog dr Tušar Tejal.

- Hladno vreme utiče direktno na krvne sudove. Na niskim temperaturama dolazi do njihovog sužavanja, procesa koji se naziva vazokonstrikcija. Kada su krvni sudovi uži, srce mora jače da pumpa krv, što dovodi do porasta krvnog pritiska. Uz to, zima podstiče lučenje hormona stresa, poput adrenalina, koji dodatno može da povisi pritisak. Manje kretanja, kaloričnija i slanija hrana, kao i veći stres tokom praznika, dodatno doprinose ovom problemu - naglašava kardiolog.

Kako hladnoća utiče na osobe sa hipertenzijom

Kod osoba koje već imaju povišen krvni pritisak, zima može dodatno da pogorša stanje. Kada koža oseti hladnoću, organizam pokušava da sačuva toplotu, pa se krvni sudovi još više stežu. To stvara dodatno opterećenje za srce i može da dovede do naglih skokova pritiska.

Kada su krvni sudovi uži, srce mora jače da pumpa krv, što dovodi do porasta krvnog pritiska Foto: Shutterstock

- Hladno vreme aktivira i simpatički nervni sistem, što može ubrzati rad srca i dodatno povisiti vrednosti pritiska. Ovaj efekat izraženiji je kod starijih osoba, kao i kod onih sa dugogodišnjom hipertenzijom ili suženim krvnim sudovima - dodaje dr Tejal.

Zima i povećan rizik za srce

Hladni meseci povezani su i sa većim rizikom od srčanog udara, moždanog udara i pogoršanja srčane slabosti. Povišen krvni pritisak, gušća krv usled blage dehidratacije (zimi češće zaboravljamo da pijemo vodu) i veće opterećenje srca zajedno povećavaju rizik. Tokom zime ljudi se manje kreću, često dobijaju na telesnoj težini i ponekad preskaču terapiju tokom praznika, što dodatno može da ugrozi zdravlje srca.

Prema rečima dr Tejala, osobama sa hipertenzijom najviše odgovara umerena klima, bez velikih temperaturnih oscilacija. Ekstremna hladnoća dovodi do sužavanja krvnih sudova, dok prevelika toplota može da izazove dehidrataciju i nagle promene u radu srca.

Kako držati krvni pritisak pod kontrolom tokom zime

Da bi se krvni pritisak tokom zime održao u granicama normale, važno je voditi računa o svakodnevnim navikama. Preporučuje se toplo oblačenje, naročito zaštita glave, ušiju i šaka, jer se time smanjuje naglo stezanje krvnih sudova.

Kraće šetnje ili vežbe u zatvorenom prostoru pomažu da krvni sudovi ostanu elastični Foto: Shutterstock

- Redovna fizička aktivnost, čak i kraće šetnje ili vežbe u zatvorenom prostoru, pomažu da krvni sudovi ostanu elastični. Važno je i ograničiti unos slane hrane, redovno piti vodu, češće meriti pritisak, naročito ujutru, i izbegavati naglo izlaganje hladnoći odmah nakon buđenja ili kupanja. Terapiju koju je propisao lekar ne bi trebalo preskakati ni tokom praznika - savetuje doktor.

Posebni saveti za starije osobe

Kod starijih osoba redovno praćenje zdravstvenog stanja tokom zime ima poseban značaj. Preporučuje se češće merenje krvnog pritiska, a po potrebi i EKG, naročito ako se jave bol u grudima ili lupanje srca.