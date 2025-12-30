Slušaj vest

Artroza kolena, poznata i kao gonartroza, jedna je od najčešćih degenerativnih bolesti zglobova, a karakteriše je propadanje hrskavice koja omogućava glatko i bezbolno kretanje. Ovaj proces dovodi do hroničnog bola, ukočenosti i otežanog hoda, a prepozna se po simptomima poput bola prilikom silaska niz stepenice, osećaja pucketanja u zglobu i otoka koji se javlja kako bolest napreduje.

Fizička aktivnost uvek se navodi kao ključna mera u tretmanu artroze kolena, jer jača mišiće koji stabilizuju zglob i povećava pokretljivost. Ipak, pitanje koje se često postavlja jeste koja vrsta vežbanja donosi najviše koristi, a da ne pogorša stanje.  

Odgovor nudi velika analiza objavljena u oktobru ove godine u časopisu BMJ. Istraživači su pregledali rezultate 217 randomizovanih kontrolisanih studija sprovedenih između 1990. i 2024. godine, u kojima je učestvovalo više od 15.600 ljudi sa artrozom kolena. Upoređivani su različiti programi fizičke aktivnosti, uključujući aerobne vežbe, vežbe snage, programe "telo-um", neuromotorne vežbe usmerene na ravnotežu i koordinaciju, kao i kombinovane režime.

Značaj aerobnih vežbi

Istraživači su zključili da aerobne vežbe imaju najizraženiji efekat u smanjenju bolova i poboljšanju funkcije zgloba, hoda i kvaliteta života. Posebno su se istakle aktivnosti koje ne opterećuju direktno koleno, poput hodanja, vožnje bicikla i plivanja, jer omogućavaju kretanje bez prekomernog pritiska na oštećenu hrskavicu.

penzioneri voze bicikl
Aktvnosti koje ne opterećuju direktno kolena, posebno su pokazale korisnim Foto: Shutterstock

Ostali oblici vežbanja takođe pokazuju prednosti. Programi koji uključuju pokret u kombinaciji sa fokusiranom kontrolom tela dovode do kratkoročnog poboljšanja funkcije, dok su vežbe snage i kombinovani pristupi doveli do boljih rezultata nakon nekoliko meseci. Neuromotorne vežbe doprinele su boljem obrascu hoda, a vežbe fleksibilnosti povezane su sa dugotrajnijim ublažavanjem bola.

Autori su naglasili da je jačina dokaza umerena i da su potrebna dodatna istraživanja sa dužim praćenjem pacijenata, ali zaključuju da redovna, pravilno dozirana fizička aktivnost ostaje jedna od najvažnijih i najbezbednijih mera koje osoba sa gonartrozom kolena može da uključi u svoj plan lečenja.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

