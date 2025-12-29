Svake godine broj obolelih globalno raste za 3 do 6%, a statistike pokazuju da svaka peta osoba tokom života može dobiti bazocelularni karcinom kože

Slušaj vest

- Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostikovan mi je bazocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod lekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promene na svojoj koži i da odmah odu kod lekara čim primete nešto tako. Jer, to je jako bitno da bi se bolest izlečila. Idemo dalje - napisala je Milša na svom Instagram profilu u nedelju 28. decembra.

Evo kako da ga prepoznate, šta ga uzrokuje i zašto je redovan pregled kože obavezan.

Šta je bazocelularni karcinom kože?

Bazocelularni karcinom je vrsta raka kože koja nastaje u bazalnim ćelijama – ćelijama koje se nalaze u donjem sloju epidermisa i koje stvaraju nove ćelije kože dok stare odumiru.

Ovaj tip karcinoma najčešće se javlja na delovima tela koji su izloženi suncu, poput lica i vrata. U većini slučajeva izgleda kao blago providna izbočina na koži, ali može imati i drugačije oblike.

Kako izgleda bazocelularni karcinom?

Na svetloj koži bazocelularni karcinom se često pojavljuje kao izbočina boje kože ili ružičasta promena, najčešće na licu.

Na tamnijoj koži (smeđoj i crnoj) promene mogu izgledati kao smeđa ili sjajno crna izbočina sa blago uzdignutim, valjkastim rubom.

Prema statističkim podacima, svake godine u svetu se otkrije oko tri miliona slučajeva BCC. Iako tačne statistike za Srbiju ne postoje, dermatolozi beleže stalni porast, naročito među mlađima. Globalno, broj obolelih raste za tri do šest procenata godišnje, a statistika kaže da svaka peta osoba tokom života može razviti ovaj tip karcinoma

Bazocelularni karcinom pogađa svaku petu osobu na svetu Foto: Shutterstock

Simptomi

Bazocelularni karcinom se obično javlja na delovima tela izloženim suncu, posebno na glavi i vratu, ali se ređe može razviti i na mestima koja su uglavnom zaštićena od sunca, poput genitalne regije.

Najčešće se manifestuje kao promena na koži – izraslina ili ranica koja ne zarasta. Ove promene, poznate kao lezije, mogu imati sledeće karakteristike:

* sjajna, providna izbočina boje kože, biserno bela ili ružičasta na svetloj koži

* smeđa ili sjajno crna izbočina na tamnijoj koži

* vidljivi sitni krvni sudovi na površini promene

* lezija koja može krvariti i stvarati krastu

* smeđa, crna ili plava promena sa tamnim mrljama i blago uzdignutom ivicom

* ravna, ljuskava mrlja koja se vremenom može širiti

* bela, voštana promena nalik ožiljku, bez jasno definisanih granica

Za pacijente je najvažnije da obrate pažnju na svaku promenu koja ne prolazi, bilo da je u pitanju ranica koja ne zarasta i često krvari, krasta koja se obnavlja ili ljuspasta fleka koja se postepeno uvećava.

Preporučuje se da se javite lekaru ili drugom zdravstvenom radniku ukoliko primetite bilo kakve promene na koži, Foto: Shutterstock

Kada se obratiti lekaru?