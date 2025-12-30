Lekari savetuju ljudima sa autoimunim bolestima da potpuno eliminišu gazirana pića iz ishrane

Lekari savetuju ljudima sa autoimunim bolestima da potpuno eliminišu gazirana pića iz ishrane. Iako mogu delovati kao bezazleno osveženje, ova popularna pića kriju niz opasnosti koje mogu značajno pogoršati simptome i pokrenuti razarajuće inflamatorne procese u organizmu.

Kod autoimunih bolesti, stanja u kojima imuni sistem napada sopstveno telo, ishrana igra ključnu ulogu u kontroli hronične upale. Zato savet stručnjaka da se izbegavaju gazirana pića nije samo prolazni trend, već dobar medicinski savet. Ova slatka, gazirana pića, koja mnogi ljudi konzumiraju svakodnevno, mogu delovati kao okidač za pogoršanje stanja, stimulišući upalu i dodatno opterećujući oslabljeni organizam.

Razumevanje njihovih štetnih efekata je ključno za preuzimanje kontrole nad bolešću.

Izuzetno visok sadržaj šećera

Glavni neprijatelj u klasičnim gaziranim pićima je njihov izuzetno visok sadržaj šećera. Samo jedna limenka može sadržati oko 37 grama šećera, što premašuje preporučeni dnevni unos za žene (25 grama) i gotovo dostiže isti za muškarce (36 grama). Tako velika količina šećera u telu deluje kao gorivo za hroničnu upalu, što je izuzetno štetno za ljude čija su tela već pogođena inflamatornim procesima.

Pored slabljenja imunog sistema, takav unos dugoročno dovodi do insulinske rezistencije i gojaznosti, stanja koja dodatno komplikuju kliničku sliku autoimunih poremećaja.

Mnogi pogrešno posežu za „dijetalskim“ ili „nulitim“ verzijama, verujući da su izbegli opasnost. Nažalost, veštački zaslađivači koji zamenjuju šećer donose svoj skup problema. Istraživanja su pokazala da ovi zaslađivači mogu negativno uticati na osetljivu ravnotežu crevnog mikrobioma, zajednice mikroorganizama neophodnih za pravilno funkcionisanje imunog sistema.

Njihova konzumacija može dovesti do disbioze, neravnoteže između dobrih i loših bakterija, što se sve više povezuje sa pogoršanjem autoimunih bolesti. Poremećaj ove ravnoteže, koja je neophodna za imunitet, može pokrenuti nove talase upale.

Fosforna kiselina i zdravlje kostiju

Fosforna kiselina drastično ometa apsorpciju kalcijuma, minerala neophodnog za zdravlje kostiju i zglobova. Za pacijente sa autoimunim bolestima koje često pogađaju mišićno-skeletni sistem, kao što je reumatoidni artritis, ovo predstavlja ozbiljnu pretnju.

Pored šećera i zaslađivača, mnoga tamna gazirana pića sadrže i fosfornu kiselinu. Dodaje se da bi se smanjila intenzivna slatkoća, ali njeni efekti nisu bezopasni. Naime, fosforna kiselina ometa apsorpciju kalcijuma, što može pogoršati bol i ograničiti pokretljivost, čineći svakodnevni život znatno težim.

Širi spektar negativnih posledica

Negativni efekti se ne zaustavljaju na upali i kostima. Njihova kiselost nagriza zubnu gleđ i pogoršava probleme sa varenjem poput refluksa, dok kofein i natrijum mogu doprineti dehidraciji. Dugotrajna konzumacija povezana je i sa povećanim rizikom od oštećenja bubrega, jetre i srca.

