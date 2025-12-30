Granulom se formira kada telo pokušava da zaleči mali čir ili ranu u hrskavici na koju su pričvršćene glasne žice, stvarajući tvrd, mesnat rast kao odbrambeni mehanizam

Grebanje u grlu, promukao glas nakon napornog dana ili povremena potreba za kašljem su uobičajene pojave koje većina ljudi pripisuje prehladi, alergijama ili jednostavnom umoru. Međutim, kada ovi simptomi postanu uporni i traju nedeljama, uzrok može biti dublje u grkljanu.

Reč je o vokalnom granulomu, benignoj inflamatornoj leziji koja se najčešće formira na zadnjem delu glasnih žica. Iako nije maligna, ova formacija može značajno da naruši kvalitet života, utiče na glas i stvara stalnu nelagodnost, pa se često pogrešno smatra tumorom.

Granulom se formira kada telo pokušava da zaleči mali čir ili ranu u hrskavici na koju su pričvršćene glasne žice, stvarajući tvrd, mesnat rast kao odbrambeni mehanizam.

Problemi sa glasom i niz neprijatnih senzacija u grlu

Prepoznavanje granuloma zasniva se na nizu simptoma koji se obično postepeno razvijaju. Jedan od najčešćih znakova je promena glasa. Pacijenti se žale na promuklost, glas koji zvuči grublje, „prozračnije“ ili neobično duboko. Pošto izraslina ometa normalno zatvaranje i vibraciju glasnih žica, govor može postati otežan i izazvati brzi zamor glasa, poznat kao vokalni zamor.

Pored problema sa glasom, javljaju se razni neprijatni osećaji u grlu. Mnogi opisuju uporni osećaj „kvrge“ ili stranog tela, posebno pri gutanju. Ovo je često praćeno golicanjem, suvim i neproduktivnim kašljem i stalnom potrebom za čišćenjem grla. Važno je napomenuti da se ovi simptomi granuloma glasnih žica obično pogoršavaju tokom vremena kako granulom raste.

Ono što često razlikuje granulom od drugih benignih izraslina na glasnim žicama, kao što su polipi, jeste prisustvo bola. Dok je većina izraslina bezbolna, granulom može izazvati oštar, lokalizovan bol pri govoru, gutanju ili kašljanju kada se iritirano područje direktno stimuliše. Ovaj fenomen se naziva odinofonija, ili bolni govor.

Bol je često alarmantan simptom koji konačno podstiče pacijente da potraže medicinsku pomoć nakon dužeg perioda promuklosti i nelagodnosti Foto: Shutterstock

U nekim slučajevima, bol se može osetiti čak i u uhu na istoj strani kao i granulom. Ovo je poznato kao „referisani bol“ i javlja se zbog međusobno povezanih nervnih puteva u predelu glave i vrata. Bol je često alarmantan simptom koji konačno podstiče pacijente da potraže medicinsku pomoć nakon dužeg perioda promuklosti i nelagodnosti.

Jedan od najvećih izazova sa granulomima je „začarani krug“ koji stvaraju. Osećaj stranog tela u grlu i iritacija podstiču pacijenta da stalno kašlje i čisti grlo. Ironično, upravo te radnje, koje donose trenutno olakšanje, zapravo uzrokuju dodatnu traumu osetljivom tkivu glasnih žica.

Svaki snažan kašalj ili „čisti“ uzrokuje sudaranje glasnih žica, dodatno iritirajući postojeći granulom, sprečavajući njegovo zarastanje ili čak podstičući njegov rast. Na ovaj način, pacijent ulazi u ciklus u kojem simptom (osećaj u grlu) pokreće reakciju (kašalj) koja zatim pogoršava uzrok simptoma (granulom). Prekidanje ovog ciklusa je ključni deo uspešnog lečenja.

Šta uzrokuje granulom?

Granulomi su u suštini rezultat povrede ili hronične iritacije osetljivog tkiva koje pokriva hrskavicu grkljana. Postoji nekoliko glavnih krivaca za njihovo formiranje. Jedan od najznačajnijih je laringofaringealni refluks (LPR), stanje u kojem se želudačna kiselina vraća u grlo i iritira tkivo glasnih žica, čineći ga podložnijim oštećenjima.

Još jedan čest uzrok je zloupotreba glasa ili nepravilna upotreba glasa, kao što je preglasno ili prenasilno govoranje, što dovodi do snažnog sudara glasnih žica. Treći uzrok je direktna fizička trauma, najčešće uzrokovana postavljanjem cevi za disanje (intubacija) tokom opšte anestezije. Takozvani intubacioni granulom obično se razvija danima ili nedeljama nakon operacije.

Ako promuklost ili drugi simptomi traju duže od tri nedelje, neophodan je pregled otorinolaringologa.

Laringoskopija podrazumeva upotrebu tanke, fleksibilne cevi sa kamerom koja se ubacuje kroz nos ili usta kako bi se dobio jasan pogled na vaše glasne žice Foto: Shutterstock

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza je relativno jednostavna i bezbolna. Nakon detaljnog razgovora o vašim simptomima i načinu života, vaš lekar će izvršiti laringoskopiju. Postupak podrazumeva upotrebu tanke, fleksibilne cevi sa kamerom koja se ubacuje kroz nos ili usta kako bi se dobio jasan pogled na vaše glasne žice.

Lokacija granuloma je toliko karakteristična, na zadnjem delu glasnih žica, da ga je gotovo nemoguće pomešati sa drugim rastom. U retkim slučajevima, ako postoji bilo kakva sumnja, može se uzeti mali uzorak tkiva (biopsija) kako bi se bezbedno isključile druge, ozbiljnije bolesti.

Lečenje zahteva strpljenje, a ne skalpel

Kada se dijagnostikuje granulom, mnogi pacijenti misle da je operacija jedino rešenje. Međutim, hirurško uklanjanje se smatra poslednjom merom i generalno se izbegava. Razlog je jednostavan: ako se uzrok iritacije ne ukloni, granulom će se najčešće vratiti, često veći nego ranije. Stoga se pristup lečenju zasniva na strpljenju i rešavanju osnovnih uzroka.

Ovo prvenstveno podrazumeva agresivno lečenje refluksa lekovima i promenama u ishrani. Podjednako važna je i glasovna terapija sa logopedom, gde pacijent uči kako da pravilno koristi glas, izbegava naprezanje i, što je najvažnije, kako da kontroliše naviku kašljanja i čišćenja grla.

Oporavak može biti dug, ponekad traje mesecima ili čak i do godinu dana, ali uz disciplinu i praćenje uputstava, većina granuloma će se smanjiti i na kraju potpuno nestati bez potrebe za operacijom. Hirurška intervencija je rezervisana samo za veoma velike granulome koji otežavaju disanje ili za slučajeve koji ne reaguju na konzervativni tretman.

Ključ uspeha leži u razumevanju da granulomi nisu problem koji se može rešiti „brzim rešenjem“, već stanje koje zahteva promenu navika i posvećenost lečenju kako bi se glas vratio u normalu i neprijatni simptomi postali stvar prošlosti.