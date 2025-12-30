Promena ishrane, teška i masna hrana, alkohol, stres i neredovni obroci tokom praznika često dovode do iritacije želudačne sluzokože, što se ispoljava kroz bol, peckanje, mučninu i nadimanje.

Upala želuca, poznata kao gastritis, jedan je od najčešćih zdravstvenih problema u ovom periodu godine.

Strani stručnjaci upozoravaju da se simptomi često ignorišu dok ne postanu intenzivni.

Prema pisanju vodećih zdravstvenih portala, gastritis se može držati pod kontrolom uz pravovremeno prepoznavanje simptoma, pravilnu ishranu i izbegavanje namirnica koje dodatno iritiraju želudac.

U nastavku otkrivamo kako da prepoznate problem i šta zaista pomaže kod upale želuca.

Najčešći simptomi:

* Bol u gornjem delu stomaka – često peckanje ili tupa bol

* Gorušica – osećaj žarenja u grudima ili grlu

* Mučnina i povremeno povraćanje.

* Nadimanje i osećaj punog stomaka nakon jela.

* Gubitak apetita – smanjen interes za hranu.

* Gasovi i podrigivanje – česta pojava kod iritacije želuca.

* Blaga slabost ili malaksalost – naročito ako je bol dugotrajan.

* Povremena kiselina u ustima – refleks kiseline iz želuca.

Napomena: Ako se pojave intenzivni bolovi, krv u stolici ili povraćanje, obavezno se javiti lekaru.

Gastritis se deli na osnovu toka, histoloških karakteristika, anatomske distribucije ili na osnovu patogenetskih mehanizama koji ga izazivaju. Pri čemu se svrstava u dve grupe – akutni i hronični. Akutni gastritis javlja se naglo i brzo prolazi, hronični može trajati godinama, a onaj nelečeni doprinosi nastanku čira na želucu, te ga ne treba olako shvatati. U nekim slučajevima može dovesti do povećanog rizika od raka želuca.

Bol u gornjem delu stomaka je najčešći simptom gastritisa Foto: Shutterstock

Namirnice koje iritiraju želudac

Evo spiska namirnica i pića koje treba izbegavati kod gastritisa:

* Masna hrana – pržena jela, brza hrana, masni sosovi.

* Začinjena hrana – ljute papričice, začini sa puno bibera.

* Kisela hrana i napici – citrusno voće, sokovi od citrusa, paradajz, kiseli krastavci.

* Gazirani napici – soda, gazirane limunade, energetska pića.

* Kafa i kofeinski napici – mogu pojačati kiselinu u želucu.

* Alkohol – posebno pivo, vino i žestoka pića.

* Čokolada i slatkiši sa puno šećera – mogu pogoršati gorušicu.

* Sirovo povrće teško za varenje – kupus, luk, paprika, brokoli (može izazvati nadimanje).

* Začinjeni sirevi i fermentisani proizvodi – sir sa puno začina, kiselo mleko sa dodacima.

Saveti:

Jesti male, učestale obroke, umesto velikih i teških.

Kuvani krompir – bez masnoće, smiruje nadraženi stomak Foto: Shutterstock

Namirnice koje smiruju želudac

Evo pregleda namirnica koje najčešće pomažu kod upale želuca i iritacije želudačne sluzokože:

Banane – lako svarljive i pomažu u oblaganju želuca.

Pirinač – neutralan, ne iritira želudac, idealan za varenje.

Kuvani krompir – bez masnoće, smiruje nadraženi stomak.

Zobena kaša – blaga, lako svarljiva i umirujuća.

Kuvano ili pečeno povrće – šargarepa, tikvice, bundeva.

Piletina ili ćuretina bez kože – kuvana ili pečena, ne masna.

Jogurtsa živim kulturama (probiotici) – pomaže varenju i obnavlja crevnu floru.

Čaj od kamilice ili nane – smiruje grčeve i nadimanje.

Kuvana jaja – lagano i lako svarljivo, posebno belance.

Kruške i pečene jabuke – lako svarljive, blago oblažu želudac.

* Izbegavati masnu, začinjenu, kiselu i prženu hranu, kao i gazirane napitke i alkohol dok traje upala.

* Jesti male obroke češće, a ne velike porcije odjednom.

Zeleni čaj sa medom Konzumiranje zelenog čaja sa sirovim medom ima nekoliko potencijalnih koristi za lečenje gastritisa. Pijenje tople vode može smiriti probavni trakt i olakšati varenje u stomaku. Jedno istraživanje pokazalo je značajnu razliku kod ljudi sa gastritisom, koji su pili čaj sa medom samo jednom nedeljno. Pokazano je i da med ima antibakterijska svojstva, koja efikasno drže heliko bakteriju pod kontrolom.

Da bi se postavila dijagnoza gastritisa potrebno je, pored laboratorijskih analiza, da se pacijent podvrgne gastroskopiji Foto: Shutterstock

Kako se dijagnostikuje gastritis?

Da bi se postavila dijagnoza gastritisa potrebno je, pored laboratorijskih analiza, da se pacijent podvrgne gastroskopiji.