Vredi podsetiti da se u prethodnoj godini u regionu, uključujući i pojedine zemlje u okruženju Srbije, registrovali i sporadični slučajevi gube, bolesti za koju se često pogrešno veruje da više ne postoji. Iako nije bilo epidemija, ovi slučajevi podsećaju da ni "zaboravljene" infekcije nisu u potpunosti iskorenjene.

Simptomi se mogu pojaviti godinama nakon infekcije, a najčešće uključuju promene na koži koje gube osećaj i oštećenje perifernih nerava, što dovodi do ukočenosti, slabosti ili gubitka osećaja u ekstremitetima. Ako se bolest ne tretira, može dovesti do teže neuropatije i trajnih deformiteta.