Artritis odavno nije bolest koja pogađa samo stariju populaciju. Sve češće se dijagnostikuje i kod mlađih ljudi, a prati ga hronični bol u zglobovima, otok, ukočenost i ograničena pokretljivost. Kako tegobe postaju deo svakodnevice, mnogi pacijenti traže rešenja izvan klasičnih analgetika i fizikalne terapije, pa se vitamin B često pominje kao nešto što "olakšava simptome". Međutim, pitanje je da li je to zaista tako i kome on zaista koristi, a dilemu razrešava specijalista ortopedije dr Akhileš Rati.

- Artritis nije bolest samo zglobova, već uključuje nerve, mišiće i ceo lokomotorni sistem. Zbog toga se u njegovom lečenju ne može zanemariti ni uloga ishrane i nutritivnog statusa. Upravo zbog te povezanosti nervnog sistema i bola, vitamini iz B grupe često ulaze u priču kada se govori o ublažavanju tegoba kod artritisa - navodi ortoped.

Koja je uloga vitamina B

Vitamini B ne predstavljaju jednu supstancu, već grupu vitamina, među kojima se najčešće pominju B1, B6, B9 i B12. Oni imaju važnu ulogu u funkcionisanju nervnog sistema, radu mišića i metabolizmu. Posebno se izdvajaju vitamini B6 i B12, jer su direktno uključeni u zdravlje nerava.

Kada je nervna funkcija narušena, bol može da bude izraženiji, dugotrajniji i da teže se podnosi, što je čest slučaj kod pojedinih oblika artritisa, navodi dr Rati.

Nedostatak vitamina B12 relativno je čest kod starijih osoba Foto: Shutterstock

- Vitamin B ne leči artritis, ali u određenim slučajevima može da doprinese ublažavanju bola i tegoba s nervima - objašnjava on.

Kod mnogih pacijenata sa artritisom javljaju se trnjenje, ukočenost ili slabost u šakama i stopalima, a u kasnijim fazama i kolenima, ramenima i kukovima. Kada su ovi simptomi povezani sa nedostatkom vitamina B, naročito B12, suplementacija ima opravdanje i može da donese olakšanje. Nedostatak vitamina B12 relativno je čest kod starijih osoba, ali i kod onih koji duže vreme koriste određene lekove.

Ne na svoju ruku

Dr Rati upozorava da uzimanje vitamina "na svoju ruku" nije dobar pristup.

- Uzimanje vitamina bez prethodnih analiza isto je kao uzimanje lekova bez postavljene dijagnoze. Ne znači da je svakom pacijentu sa artritisom potreban vitamin B - naglašava on.

Kod osoba koje nemaju deficit vitamina B, ne postoje naučni dokazi da suplementi sami po sebi smanjuju bol ili upalu u zglobovima. Naprotiv, nepotrebna suplementacija može da dovede do neželjenih efekata, poput mučnine ili stomačnih tegoba.

Reumatoidni artritis najčešće zahvata šake, ručne zglobove i stopala Foto: Shutterstock

Kada je suplementacija opravdana?

Postoje situacije u kojima vitamini B imaju jasno mesto kao dopuna terapiji:

artritis praćen neuropatskim bolom

osobe sa dijabetesom i oštećenjem nerava

starije osobe sa potvrđenim nedostatkom vitamina B12

pacijenti koji dugo koriste lekove protiv bolova

- U tim slučajevima vitamini B grupe imaju pomoćnu ulogu i ne predstavljaju osnov terapije - objašnjava dr Rati i ističe da se artritis ne može držati pod kontrolom oslanjanjem na jedan suplement ili jedan pristup.