Ako dijabetes utiče na vašu kožu, uzrokujući rane ili osip, to je znak da vam je nivo šećera u krvi previsok.

Oko trećine ljudi sa dijabetesom imaće probleme sa kožom, kao što su rane ili osip na stopalima. Prema Američkom udruženju za dijabetes (ADA), neki problemi sa kožom mogu biti upozoravajući znaci dijabetesa kod onih kojima još nije postavljena dijagnoza. Dobra vest je da se većina problema sa kožom izazvanih dijabetesom može lako sprečiti ili lečiti ako se otkriju rano.

Održavanje dobre kontrole šećera u krvi (glukoze) može pomoći u sprečavanju problema sa kožom i mnogih drugih simptoma dijabetesa. Međutim, ako dijabetes utiče na vašu kožu, uzrokujući rane ili osip, to je znak da vam je nivo šećera u krvi previsok.

Ako primetite bilo kakve probleme sa kožom, razgovarajte sa svojim lekarom ili posetite dermatologa. Testirajte se na dijabetes ako vam još nije postavljena dijagnoza. Neki problemi sa kožom izazvani dijabetesom ne deluju previše ozbiljno, ali mogu dovesti do budućih komplikacija ako se ne leče.

- Kontrola dijabetesa može pomoći kod većine problema sa kožom. Uvek govorim svojim pacijentima sa dijabetesom da vode računa o svojoj koži i opštem zdravlju. Za kožu, hidratacija, svakodnevna provera stopala i nogu za plikove, rane ili pukotine na koži (posebno između prstiju); i nega noktiju su izuzetno važni. Gljivice na noktima i stopalima mogu dovesti do ispucale kože, omogućavajući bakterijama da izazovu infekciju - rekao je dr Džastin Ko, direktor i šef medicinske dermatologije u Stanford Health Care - u.

Tipični bakterijski problemi sa kožom od kojih pacijenti sa dijabetesom pate uključuju čmičke, čireve, infekcije noktiju i karbunkule - duboke infekcije kože i tkiva ispod nje Foto: Shutterstock

Saznajte kojih deset problema sa kožom može izazvati dijabetes.

Bakterijske infekcije kože zahtevaju hitno lečenje

Dok svako može dobiti bakterijske infekcije kože, ljudi sa dijabetesom su u većem riziku od njih. Tipični bakterijski problemi sa kožom od kojih pacijenti pate uključuju čmičke, čireve, infekcije noktiju i karbunkule - duboke infekcije kože i tkiva ispod nje. Tipično, područje oko infekcije će biti vruće, crveno, bolno i otečeno. Lečenje antibiotskim kremama ili pilulama obično će rešiti ove probleme.

Gljivične infekcije su česte kod dijabetesa

Ljudi sa dijabetesom su skloni gljivičnim infekcijama, posebno onoj koja se zove Kandida albikans. Ova gljivica slična kvascu izaziva svrbežni crveni osip, često okružen malim plikovima i ljuskama, koji se obično nalazi na toplim, vlažnim delovima tela, kao što su pazusi ili između prstiju.

Druge gljivične infekcije česte kod ljudi sa dijabetesom uključuju lišaj, svrab nogu, atletsko stopalo i vaginalne gljivične infekcije. Razgovarajte sa svojim lekarom o najboljem leku za lečenje gljivičnih problema sa kožom.

Slab protok krvi izaziva svrab kože

Svrab kože može imati mnogo uzroka. Kod ljudi sa dijabetesom, glavni uzrok može biti gljivična infekcija, suva koža ili loša cirkulacija. Kada je krivac loš protok krvi, najviše vas mogu svrbiti potkolenice.

Da biste se rešili svraba, pokušajte da se ne tuširate prečesto i koristite blagi sapun kada to radite. Nanesite losion za hidrataciju suve kože, ali izbegavajte nanošenje između prstiju.

Stručnjaci veruju da je vitiligo uzrokovan autoimunim stanjem, kao i dijabetesom tipa 1, a istraživanja su opisala vezu između ova dva stanja. Foto: Shutterstock

Vitiligo

Vitiligo je stanje kože kod kojeg se uništavaju ćelije kože koje proizvode melanin (smeđa pigmentacija), što dovodi do nepravilnih mrlja koje se često pojavljuju na rukama, licu ili grudima. Stručnjaci veruju da je vitiligo uzrokovan autoimunim stanjem, kao i dijabetesom tipa 1, a istraživanja su opisala vezu između ova dva stanja.

Ne postoji lek, ali se svetlosna terapija i steroidi koriste za lečenje vitiliga. Ako imate ovo stanje, važno je da nosite kremu za sunčanje sa SPF-om od najmanje 30, jer depigmentisana koža nema prirodnu zaštitu od sunca.

Neuropatija

Dijabetes može izazvati oštećenje nerava koje se naziva neuropatija, što je česta komplikacija dijabetesa. Ponekad oštećenje uzrokuje gubitak osećaja u stopalima, pa ako stanete na nešto i povredite stopalo ili dobijete žulj, možda ga nećete moći osetiti. Otvorena rana na koži, ili čir na stopalu, može se razviti i inficirati. Proveravajte stopala svaki dan kako biste bili sigurni da nisu ni na koji način povređena.

Dijabetički plikovi mogu sami da zarastu

Iako je retko, ponekad ljudi sa dijabetesom razviju plikove (bullosis diabeticorum). Plikovi se pojavljuju na poleđini prstiju, šaka, prstiju na nogama, stopalima, a ponekad i na nogama ili podlakticama. Ove rane na koži izgledaju kao plikovi od opekotine. Dijabetička neuropatija vas stavlja u veći rizik od razvoja ovih plikova.

Srećom, ovi plikovi su obično bezbolni i sami zarastaju u roku od nekoliko nedelja. Kontrola glukoze u krvi je jedini tretman za ovaj problem sa kožom izazvan dijabetesom.

Nekontrolisani dijabetes može izazvati i jako povišen nivo triglicerida i eruptivnu ksantomatozu — čvrste, žute izrasline na koži veličine graška. Foto: Shutterstock

Eruptivna ksantomatoza

Nekontrolisani dijabetes može izazvati i jako povišen nivo triglicerida i eruptivnu ksantomatozu — čvrste, žute izrasline na koži veličine graška. Ove izrasline imaju crveni oreol oko sebe i mogu svrabiti. Obično se nalaze na poleđini ruku, stopala, ruku i zadnjice.

Ovo stanje kože obično pogađa mlade muškarce sa visokim holesterolom i veoma visokim trigliceridima (masti u krvi). Snižavanje nivoa glukoze u krvi je glavni tretman za ovo stanje kože, a vaš lekar može prepisati lekove za snižavanje holesterola i triglicerida.

Dobra kontrola šećera u krvi leči digitalnu sklerozu

Oko trećine ljudi sa dijabetesom tipa 1 ima digitalnu sklerozu — debelu, voštanu, zategnutu kožu koja se razvija na poleđini ruku. Zglobovi prstiju postaju ukočeni i teško se pokreću. Ponekad se ovo stanje kože javlja i na prstima na nogama i čelu. Retko, kolena, zglobovi ili laktovi mogu postati ukočeni. Ponovo, dobra kontrola glukoze u krvi je jedini tretman, a hidratantna krema može pomoći u omekšavanju kože.