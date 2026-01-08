Slušaj vest

Nos, sinusi, grkljan, bronhije i pluća čine jedinstveni respiratorni sistem. Ovaj sistem se često naziva „ujedinjeni disajni put“. Upala u jednom delu može uticati na druge.

Zbog toga su rinitis, sinusitis i astma često povezani. Na primer, ljudi sa alergijskim rinitisom i sinusitisom imaju veći rizik od razvoja astme. Lečenje upale nosa i sinusa često dovodi do poboljšanja simptoma astme.

Akutni rinosinusitis

Akutni rinosinusitis traje manje od četiri nedelje. Najčešće ga izazivaju virusi, a ređe bakterije. Virusni oblik obično traje do deset dana i spontano se povlači. Simptomi su najizraženiji u prvih nekoliko dana, a zatim postepeno jenjavaju.

Bakterijski akutni rinosinusitis ima drugačiji tok. Simptomi se mogu nakratko poboljšati, a zatim ponovo pogoršati. U takvim slučajevima treba razmotriti terapiju antibioticima.

Rekurentni i subakutni rinosinusitis

Rekurentni akutni rinosinusitis odnosi se na četiri ili više epizoda bakterijskog rinosinusitisa godišnje.
Subakutni rinosinusitis traje duže od četiri, ali kraće od dvanaest nedelja. Simptomi su često blaži, ali duže traju.

devojka sa upalom sinusa drži maramicu preko nosa
Sinusitis je česta upala sinusa, najčešće virusnog porekla, pa antibiotici nisu uvek potrebni Foto: Shutterstock

Hronični rinosinusitis

Hronični rinosinusitis traje najmanje dvanaest uzastopnih nedelja. To je veoma česta bolest koja značajno narušava kvalitet života. Uzroci mogu biti različiti, uključujući infekcije, alergije, gljivice i poremećaje imunog odgovora. Klinička slika i težina simptoma variraju od osobe do osobe.

Najčešći simptomi sinusitisa

  • pritisak ili bol u licu i glavobolja
  • osećaj zapušenog nosa ili zapušenosti
  • povišena telesna temperatura (najčešće u akutnom obliku)
  • povećan sekret ili gnojni sekret iz nosa
  • promena boje postnazalnog sekreta
  • osećaj umora i iscrpljenosti
  • loš zadah (halitoza)
  • poremećaj ili gubitak čula mirisa
  • zubobolja, posebno u gornjoj vilici
  • prisustvo gnoja u nosnoj šupljini prilikom pregleda
  • kašalj
  • bol, pritisak ili osećaj punoće u uhu
stockphotosickdayathomeyoungwomanhasrunnyandcommoncoldcoughcloseupofbeautifulyoungwoman1543398143.jpg
Najčešći simptom sinusitisa je osećaj zapušenog ili potpuno začepljenog nosa Foto: Shutterstock

Kako se postavlja dijagnoza?

Akutni rinosinusitis se najčešće dijagnostikuje kliničkim pregledom. Dodatni testovi obično nisu potrebni. Kod subakutnog i hroničnog rinosinusitisa, često se izvode radiološki testovi. CT skeniranje sinusa se najčešće koristi za procenu obima bolesti.

Lečenje: kada su potrebni antibiotici?

Akutni virusni rinosinusitis se leči simptomatski. To uključuje kapi ili sprejeve za nos, ispiranje fiziološkim rastvorom i analgetike po potrebi. Antibiotici se u ovom slučaju ne preporučuju.

Kod akutnog bakterijskog rinosinusitisa, pored gore navedenih mera, koriste se i antibiotici. Subakutni i hronični rinosinusitis zahtevaju složeniji pristup. Osnova lečenja su često steroidni nazalni sprejevi, koji se koriste dugo vremena.

Njihova sistemska apsorpcija je minimalna, pa su bezbedni za decu i trudnice. U određenim slučajevima, steroidi se mogu primenjivati i sistemski, posebno u slučajevima teške nazalne polipoze.

Da li su antibiotici uvek neophodni?

Hirurško lečenje

Ukoliko konzervativna terapija ne dovede do poboljšanja, razmatra se hirurško lečenje. Cilj operacije je da se obezbedi dobra drenaža sinusa, prošire njihovi otvori i ukloni obolela sluzokoža. Po potrebi, istovremeno se koriguje i deformitet nosne pregrade.

sinusi-zapaljenje-sinusa-sinuzitis.jpg
Ako konzervativna terapija ne pomogne, razmatra se operacija radi bolje drenaže sinusa i uklanjanja obolele sluzokože Foto: Shutterstock

Antibiotici nisu uvek rešenje

Sinusitis je česta i složena bolest respiratornog sistema. Većina akutnih slučajeva je virusnog porekla i ne zahteva antibiotike. Pravilna procena trajanja i toka simptoma je ključna za izbor terapije. Individualni pristup i saradnja sa lekarom omogućavaju efikasno lečenje i očuvanje kvaliteta života.

Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.Kurir.rs

7 načina da odmah ublažite glavobolju izazvanu sinusima, saveti lekara koje vredi isprobati

Ne propustiteMentalno zdravljeZašto se tokom praznika stalno osećate prehlađeno? Stručnjaci otkrivaju trikove za bolji balans i energiju
devojka sedi na kauču i duva nos
ZdravljeDa li pogrešno duvate nos? Evo kako to utiče na trajanje prehlade i sinuse
Devojka sedi na krevetu i duva nos
ZdravljeDa li spavanje na stomaku može da izazove glavobolju? Doktor otkriva i druge razloge za izbegavanje
mlada žena spava na stomaku
IshranaKako da napravite fermentisani beli luk u medu? Prirodni eliksir za respiratorne probleme i jak imunitet
beli luk u tegli meda