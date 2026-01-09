Ova sezona gripa već deluje kao jedna od najgorih u poslednjih nekoliko decenija.

Brojke koje su ove nedelje objavili Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC)pokazuju da su posete lekaru zbog groznice, bolova u telu, bola u grlu, ekstremnog umora i drugih simptoma sličnih gripu dostigle najviši nivo otkako je počelo beleženje pre skoro tri decenije.

Podaci Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) iz nedelje koja se završila 27. decembra procenjuju da je 8,2 odsto ambulantnih poseta širom SAD bilo zbog bolesti sličnih gripu. Prethodni vrhunci su se približili granici od 8 odsto prošle godine i tokom pandemije svinjskog gripa 2009. godine.

Procenat pozitivnih testova na grip skočio je za 33 procenta u odnosu na prethodnu nedelju, a ove sezone gripa je već zabeleženo oko 11 miliona slučajeva.

Najmanje 45 država i Distrikt Kolumbija sada imaju visok do veoma visok nivo gripa, pri čemu samo Montana, Južna Dakota, Vermont i Zapadna Virdžinija imaju niske do umerene stope prenosa gripa. (Status Nevade je neizvestan zbog nedovoljnih podataka.)

- Izgleda da nas očekuje teška sezona gripa - kaže dr Mark Rup, specijalista za zarazne bolesti i privremeni šef odeljenja za internu medicinu u Medicinskom centru Univerziteta Nebraska u Omahi:

Trendovi bolesti sličnih gripu su u naglom porastu i verovatno imamo još nekoliko nedelja pre nego što grip dostigne vrhunac.

Stručnjaci smatraju da nas očekuje teška sezona gripa Foto: Shutterstock

Epidemiološka situacija u Srbiji U periodu od 22. do 28. decembra 2025. godine, prema podacima populacionog nadzora u Republici Srbiji, zabeleženo je ukupno 21.255 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Incidencija je iznosila 318,93 obolela na 100.000 stanovnika, što predstavlja porast od 15 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Epidemiološki pokazatelji ukazuju na široku geografsku rasprostranjenost oboljenja, dok je klinička aktivnost gripa iznad epidemijskog praga. Istovremeno, trend incidencije je u porastu, što ukazuje na dalju intenzifikaciju sezonskog talasa gripa.

Grip je već ubio 5.000 ljudi u SAD

Dok većina ljudi prebole grip sa oko nedelju dana odmora, unosa tečnosti i nege, mnogi imaju mnogo teži oblik bolesti. Već ove sezone, grip je doveo do 120.000 hospitalizacija i 5.000 smrtnih slučajeva.

- Grip obično pogađa gornje disajne puteve, ali kada dospe u pluća, može postati smrtonosan, kaže dr Rup:

- Ovo posebno važi za one koji imaju određene faktore rizika, kao što su starost [stariji od 65 godina], osnovna kardiorespiratorna bolest ili imunosupresija.

Iako je stopa teškog gripa niža kod dece nego kod starijih osoba, svake godine deca i mladi takođe umiru od gripa. Do sada je devetoro dece u SAD umrlo od gripa ove sezone. Ukupan broj smrtnih slučajeva kod dece za 2024–25. godinu iznosio je 289, što je više nego u bilo kojoj sezoni otkako je CDC počeo sa ovim praćenjem 2004. godine, prema podacima Američke akademije za pedijatriju.

Dr Sodžib Zaman, vanredni profesor zdravstvenih nauka na Univerzitetu Džejms Medison u Harisonburgu, Virdžinija, upozorava da u nekim slučajevima čak i naizgled zdravi ljudi mogu ozbiljno da se razbole ili umru od gripa.

- Ponekad virus veoma brzo izazove teško oštećenje pluća ili se javi sekundarna bakterijska infekcija običnoupala pluća - kaže on i naglašava:

- Takođe, "zdravi" ljudi mogu imati faktore rizika za koje nisu ni svesni da ih imaju, a kašnjenje u traženju pomoći ili antivirusnih lekova može biti važno.

Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi Foto: Shutterstock

Nova mutacija gripa pokreće porast broja obolelih

Porast aktivnosti gripa može se očekivati u ovo doba godine zbog putovanja za praznike i povratka dece u školu, širenja respiratornih virusa na školske drugove i prenošenja infekcije kući na druge.

Međutim, glavni faktor koji dodaje ulje na vatru ove sezone je neočekivana mutacija virusa gripa koja mu omogućava da bolje izbegne bilo kakvu imunološku odbranu. Nova verzija gripa A (H3N2) nazvana podklada K je veoma zarazna i odgovorna je za veliku većinu slučajeva gripa u svim delovima Sjedinjenih Država i širom severne hemisfere, prema rečima dr Endrua Pekoša, virusologa sa odeljenja za zarazne bolesti na Školi javnog zdravlja Džons Hopkins Blumberg u Baltimoru.

Iako su neki ovaj soj nazvali „super gripom“, dr Pekoš smatra da je oznaka obmanjujuća jer trenutno nema dokaza koji ukazuju da podklada K izaziva težu bolest.

- Stopa hospitalizacije izgleda prilično konzistentna sa onom iz drugih sezona gripa; samo što ovaj virus izaziva mnogo više infekcija, a vidimo proporcionalan porast teških slučajeva - kaže on.

Vakcina nije savršena, ali pruža značajnu zaštitu

Pre mnogo meseci, kada su proizvođači odlučivali o formuli za ovogodišnju vakcinu, podklada K još nije bila na radaru, tako da se ovogodišnja vakcina smatra donekle neusklađenom.

- Podklada K se 'genetski odvojila' od soja H3N2 koji se nalazi u vakcini protiv gripa, tako da bi to moglo doprineti broju slučajeva - ističe Rup.

Ipak, pošto vakcina sadrži komponente koje štite od soja H3N2 uopšte, očekuje se da će vakcina pružiti značajnu zaštitu od ozbiljnih bolesti.

- Većina smrtnih slučajeva i hospitalizacija zbog gripa je kod nevakcinisanih ljudi - kaže Pekoš i dodaje:

- Ako niste vakcinisani, veća je verovatnoća da ćete se zaraziti i razboleti.

CDC izveštava da je ukupno samo oko 43 procenta dece i odraslih primilo ovogodišnju vakcinu protiv gripa.

Samanta Piking, doktorka farmacije i viša direktorka za imunizaciju u lancu apoteka Volgrins, smatra da niske stope vakcinacije doprinose većem broju slučajeva gripa nego obično.

- Stope vakcinacije i dalje zaostaju u poređenju sa godinama pre pandemije. Kada je manje pojedinaca vakcinisano, gubimo prednosti kolektivnog imuniteta, koji pomaže u zaštiti ranjivih grupa i ograničavanju ukupnog širenja virusa.

Vакcinа prоtiv gripа је nајеfекtivniјi i nајbеzbedniјi vid individuаlnе i коlекtivnе zаštitе оd gripа Foto: Shutterstock

Da li je prekasno za vakcinaciju protiv gripa?

Dr Piking dodaje da nije kasno za vakcinaciju, jer sezona gripa obično traje do proleća. Ali preporučuje se da se vakcina primi što pre, jer je potrebno oko dve nedelje da postane potpuno efikasna.

Uz vakcinaciju, sledeće mere takođe mogu pomoći u smanjenju prenosa gripa: