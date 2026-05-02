Depresija, anksioznost, posttraumatski stres i poremećaji sna mogu značajno povećati rizik od srčanog udara - otkriveno je u velikoj analizi

Srčana bolest može zvučati kao jedno stanje, ali zapravo se odnosi na široku grupu stanja koja utiču na srce.

Bilo da je u pitanju koronarna arterijska bolest, kongestivna srčana insuficijencija ili srčani udar — svaka vrsta srčanog problema zahteva drugačiji tretman, ali može imati slične znake upozorenja. Važno je da što pre posetite lekara ako mislite da imate problema sa srcem. Na taj način možete dobiti tačnu dijagnozu i brzo lečenje.

- Minimiziranje i odbacivanje simptoma koji bi mogli biti povezani sa srcem moglo bi imati ozbiljne posledice - kaže dr Nišant Šah, kardiolog i vanredni profesor medicine na Univerzitetu Djuk u Daramu, Severna Karolina i dodaje:

- Nažalost, mnogo puta se tek kada se simptomi pogoršaju utvrdi da su u pitanju srčani problemi.

Naučite da prepoznate simptome različitih vrsta srčanih oboljenja i kako se leče. Pozovite svog lekara ako počnete da imate nove simptome ili ako postanu češći ili ozbiljniji.

Simptomi koronarne arterijske bolesti

Ova vrsta srčane bolesti nastaje kada se plak nakuplja u arterijama srca, povećavajući rizik od srčanog udara tokom vremena. Najčešći simptom koronarne arterijske bolesti je angina, ili bol u grudima. Angina se može opisati kao nelagodnost, težina, pritisak, bol, peckanje, punoća, stezanje ili bolan osećaj u grudima. Može se zameniti za loše varenje ili gorušicu. Angina se takođe može osetiti u ramenima, rukama, vratu, grlu, vilici ili leđima.

Simptomi koronarne arterijske bolesti javljaju se zbog nakupljanja plaka u arterijama srca i povećanog rizika od srčanog udara

Ostali simptomi uključuju: kratak dah

palpitacije (nepravilan rad srca ili osećaj „prevrtanja“ u grudima)

brži otkucaj srca

slabost ili vrtoglavica

mučnina

znojenje

Ako vaš lekar otkrije da imate koronarnu arterijsku bolest, može vam prepisati:

Dnevni aspirin

Lekove kao što su ACE inhibitori i beta-blokatori

Lekove za lečenje angine (npr. nitroglicerin ili ranolazin)

Lekove za snižavanje krvnog pritiska i holesterola

Mogu se preporučiti i invazivni tretmani, kao što su:

Koronarna angioplastika sa ili bez stenta

Operacija otvorenog srca za premošćavanje (bajpas) blokiranih arterija Simptomi srčanog udara

Simptomi srčanog udara mogu uključivati:

Nelagodnost, pritisak, težinu ili bol u grudima, ruci ili ispod grudne kosti

Širenje bola u leđa, vilicu, grlo ili ruku

Loše varenje ili osećaj gušenja (slično gorušici)

Znojenje, mučninu, povraćanje ili vrtoglavicu

Ekstremnu slabost, anksioznost ili kratak dah

Brze ili nepravilne otkucaje srca

Simptomi srčanog udara mogu se manifestovati bolom ili pritiskom u grudima, ruci ili ispod grudne kosti

Važno Simptomi obično traju 30 minuta ili duže i ne prolaze u mirovanju. Neki ljudi mogu imati „tihi“ srčani udar, posebno osobe sa dijabetesom. Ako sumnjate na srčani udar, odmah pozovite hitnu pomoć.

Simptomi aritmija

Aritmije su poremećaji ritma ili brzine otkucaja srca. Mogu izazvati:

palpitacije

lupanje u grudima

vrtoglavicu ili osećaj ošamućenosti

nesvesticu

kratak dah

nelagodnost u grudima

umor i slabost

Lečenje zavisi od vrste i težine aritmije i može uključivati lekove, pejsmejker, implantabilni defibrilator ili procedure kao što su kardioverzija i kateterska ablacija.

Simptomi atrijalne fibrilacije (AFib)

Najčešći simptomi su:

palpitacije

nedostatak energije

vrtoglavica

nelagodnost u grudima

kratak dah

Najčešći simptom atrijalne fibrilacije jeste vrtoglavica

Neki ljudi nemaju simptome. Lečenje uključuje lekove za kontrolu ritma i prevenciju krvnih ugrušaka, kao i procedure poput kardioverzije ili ablacije.

Simptomi bolesti srčanih zalistaka

Mogu uključivati:

kratak dah

slabost ili vrtoglavicu

pritisak ili težinu u grudima

palpitacije

Ako se razvije srčana insuficijencija, mogu se javiti otoci nogu, stomaka i naglo povećanje telesne težine. Lečenje može uključivati lekove ili operacije popravke ili zamene zaliska.

Simptomi srčane insuficijencije

Simptomi srčane insuficijencije uključuju:

kratak dah

kašalj sa belim sekretom

naglo povećanje telesne težine

oticanje nogu i stomaka

umor, slabost i vrtoglavicu

nepravilan rad srca

Lečenje zavisi od uzroka i može uključivati lekove, ugradnju uređaja ili hirurške zahvate, uključujući transplantaciju srca.

Lečenje srčane insuficijencije zavisi od uzroka jedan od načina je transplantacija srca

Simptomi kongenitalnih (urođenih) srčanih mana

Mogu uključivati:

kratak dah

smanjenu sposobnost vežbanja

aritmije

otoke

plavičastu boju kože, usana ili noktiju (Cijanoza)

Lečenje zavisi od težine defekta i može uključivati lekove, uređaje ili operaciju.

Kod odojčadi i dece simptomi mogu biti:

cijanoza (medicinski izraz za plavičastu ili ljubičastu boju kože, usana, noktiju ili sluzokože, koja se javlja kada u krvi postoji nedostatak kiseonika)

brzo disanje i loše unošenje hrane

slabo napredovanje

česte infekcije pluća Simptomi bolesti srčanog mišića

Simptomi kardiomiopatije mogu se javiti u bilo kom uzrastu i mogu uključivati:

bol ili pritisak u grudima (obično se javlja tokom vežbanja ili fizičke aktivnosti, ali se može javiti i tokom odmora ili nakon obroka)

simptomi srčane insuficijencije

oticanje donjih ekstremiteta

umor

nesvestica

palpitacije (treperenje u grudima zbog abnormalnog srčanog ritma)

Edem može ukazivati na srčanu slabost jer kada srce ne pumpa efikasno

Simptomi perikarditisa

Mogu uključivati:

oštar bol u grudima koji se pogoršava pri ležanju ili dubokom disanju

blagu groznicu

ubrzan rad srca

suv kašalj

otoke nogu

umor

Lečenje može uključivati antiinflamatorne lekove, kolhicin, steroide ili drenažu tečnosti.

Kada pozvati lekara

Pozovite lekara ako imate:

Neobičan ili uporan bol u grudima

Bol u vratu, vilici, leđima ili rukama

Česte ili uporne nepravilne otkucaje srca

Iznenadnu vrtoglavicu ili nesvesticu

Kratak dah u mirovanju

Iznenadan gubitak svesti

Probleme sa govorom ili pokretima

- Ako je pacijent zabrinut zbog srčanog događaja, treba što pre da potraži medicinsku pomoć - kaže Šah i naglašava: - Bolje je sprečiti nego lečiti.