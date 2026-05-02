Srčana bolest može zvučati kao jedno stanje, ali zapravo se odnosi na široku grupu stanja koja utiču na srce.

Bilo da je u pitanju koronarna arterijska bolest, kongestivna srčana insuficijencija ili srčani udar — svaka vrsta srčanog problema zahteva drugačiji tretman, ali može imati slične znake upozorenja. Važno je da što pre posetite lekara ako mislite da imate problema sa srcem. Na taj način možete dobiti tačnu dijagnozu i brzo lečenje.

- Minimiziranje i odbacivanje simptoma koji bi mogli biti povezani sa srcem moglo bi imati ozbiljne posledice - kaže dr Nišant Šah, kardiolog i vanredni profesor medicine na Univerzitetu Djuk u Daramu, Severna Karolina i dodaje:

- Nažalost, mnogo puta se tek kada se simptomi pogoršaju utvrdi da su u pitanju srčani problemi.

Naučite da prepoznate simptome različitih vrsta srčanih oboljenja i kako se leče. Pozovite svog lekara ako počnete da imate nove simptome ili ako postanu češći ili ozbiljniji.

Simptomi koronarne arterijske bolesti

Ova vrsta srčane bolesti nastaje kada se plak nakuplja u arterijama srca, povećavajući rizik od srčanog udara tokom vremena. Najčešći simptom koronarne arterijske bolesti je angina, ili bol u grudima. Angina se može opisati kao nelagodnost, težina, pritisak, bol, peckanje, punoća, stezanje ili bolan osećaj u grudima. Može se zameniti za loše varenje ili gorušicu. Angina se takođe može osetiti u ramenima, rukama, vratu, grlu, vilici ili leđima.

Simptomi koronarne arterijske bolesti javljaju se zbog nakupljanja plaka u arterijama srca i povećanog rizika od srčanog udara Foto: Shutterstock

Ostali simptomi uključuju:

Ako vaš lekar otkrije da imate koronarnu arterijsku bolest, može vam prepisati:

  • Dnevni aspirin
  • Lekove kao što su ACE inhibitori i beta-blokatori
  • Lekove za lečenje angine (npr. nitroglicerin ili ranolazin)
  • Lekove za snižavanje krvnog pritiska i holesterola
  • Mogu se preporučiti i invazivni tretmani, kao što su:
  • Koronarna angioplastika sa ili bez stenta
  • Operacija otvorenog srca za premošćavanje (bajpas) blokiranih arterija

Simptomi srčanog udara

Simptomi srčanog udara mogu uključivati:

  • Nelagodnost, pritisak, težinu ili bol u grudima, ruci ili ispod grudne kosti
  • Širenje bola u leđa, vilicu, grlo ili ruku
  • Loše varenje ili osećaj gušenja (slično gorušici)
  • Znojenje, mučninu, povraćanje ili vrtoglavicu
  • Ekstremnu slabost, anksioznost ili kratak dah
  • Brze ili nepravilne otkucaje srca
Simptomi srčanog udara mogu se manifestovati bolom ili pritiskom u grudima, ruci ili ispod grudne kosti Foto: Shutterstock

Važno

Simptomi obično traju 30 minuta ili duže i ne prolaze u mirovanju. Neki ljudi mogu imati „tihi“ srčani udar, posebno osobe sa dijabetesom.

Ako sumnjate na srčani udar, odmah pozovite hitnu pomoć.

Simptomi aritmija

Aritmije su poremećaji ritma ili brzine otkucaja srca. Mogu izazvati:

Lečenje zavisi od vrste i težine aritmije i može uključivati lekove, pejsmejker, implantabilni defibrilator ili procedure kao što su kardioverzija i kateterska ablacija.

Simptomi atrijalne fibrilacije (AFib)

Najčešći simptomi su:

Najčešći simptom atrijalne fibrilacije jeste vrtoglavica Foto: Shutterstock

Neki ljudi nemaju simptome. Lečenje uključuje lekove za kontrolu ritma i prevenciju krvnih ugrušaka, kao i procedure poput kardioverzije ili ablacije.

Simptomi bolesti srčanih zalistaka

Mogu uključivati:

  • kratak dah
  • slabost ili vrtoglavicu
  • pritisak ili težinu u grudima
  • palpitacije

Ako se razvije srčana insuficijencija, mogu se javiti otoci nogu, stomaka i naglo povećanje telesne težine. Lečenje može uključivati lekove ili operacije popravke ili zamene zaliska.

Simptomi srčane insuficijencije

Simptomi srčane insuficijencije uključuju:

Lečenje zavisi od uzroka i može uključivati lekove, ugradnju uređaja ili hirurške zahvate, uključujući transplantaciju srca.

Lečenje srčane insuficijencije zavisi od uzroka jedan od načina je transplantacija srca Foto: Shutterstock

Simptomi kongenitalnih (urođenih) srčanih mana

Mogu uključivati:

  • kratak dah
  • smanjenu sposobnost vežbanja
  • aritmije
  • otoke
  • plavičastu boju kože, usana ili noktiju (Cijanoza)

Lečenje zavisi od težine defekta i može uključivati lekove, uređaje ili operaciju.

Kod odojčadi i dece simptomi mogu biti:

  • cijanoza (medicinski izraz za plavičastu ili ljubičastu boju kože, usana, noktiju ili sluzokože, koja se javlja kada u krvi postoji nedostatak kiseonika)
  • brzo disanje i loše unošenje hrane
  • slabo napredovanje
  • česte infekcije pluća

Simptomi bolesti srčanog mišića

Simptomi kardiomiopatije mogu se javiti u bilo kom uzrastu i mogu uključivati:

  • bol ili pritisak u grudima (obično se javlja tokom vežbanja ili fizičke aktivnosti, ali se može javiti i tokom odmora ili nakon obroka)
  • simptomi srčane insuficijencije 
  • oticanje donjih ekstremiteta
  • umor
  • nesvestica
  • palpitacije (treperenje u grudima zbog abnormalnog srčanog ritma)
Edem može ukazivati na srčanu slabost jer kada srce ne pumpa efikasno Foto: Shutterstock

Simptomi perikarditisa

Mogu uključivati:

  • oštar bol u grudima koji se pogoršava pri ležanju ili dubokom disanju
  • blagu groznicu
  • ubrzan rad srca
  • suv kašalj
  • otoke nogu
  • umor

Lečenje može uključivati antiinflamatorne lekove, kolhicin, steroide ili drenažu tečnosti.

Kada pozvati lekara

Pozovite lekara ako imate:

  • Neobičan ili uporan bol u grudima
  • Bol u vratu, vilici, leđima ili rukama
  • Česte ili uporne nepravilne otkucaje srca
  • Iznenadnu vrtoglavicu ili nesvesticu
  • Kratak dah u mirovanju
  • Iznenadan gubitak svesti
  • Probleme sa govorom ili pokretima

- Ako je pacijent zabrinut zbog srčanog događaja, treba što pre da potraži medicinsku pomoć - kaže Šah i naglašava: - Bolje je sprečiti nego lečiti.

Izvor: Webmd.com/Zdravlje.Kurir.rs

Nevidljiva pretnja, zašto srčani udar može da pogodi i one najzdravije - čak i kada su u najboljoj formi?

