Mnogi ljudi koji osete bol u ruci odmah pomisle na srčani udar, ali on se može javiti i zbog povreda, upale mišića, tetiva ili živaca, a ponekad i kombinacije više faktora

Slušaj vest

Bol u levoj ruci je često razlog za zabrinutost jer je povezan sa srcem, ali uzroci mogu varirati od potpuno bezopasnih do ozbiljnih stanja koja zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

Mnogi ljudi koji osete bol u ruci odmah pomisle na srčani udar, što je razumljivo, ali u praksi bol može nastati i zbog povreda, upale mišića, tetiva ili živaca, a ponekad i kombinacije više faktora.

Bol u ruci može se manifestovati na različite načine: može biti oštar i iznenadan, tup bol koji se periodično pojačava, osećaj pečenja ili trnjenja, ili se može širiti od ramena ili grudnog koša niz ruku. Ponekad se bol javlja samo kod određenih pokreta, dok je u drugim slučajevima praćen drugim simptomima kao što su otežano disanje, mučnina ili slabost.

Razumevanje mogućih uzroka, njihovih simptoma i znakova upozorenja može vam pomoći da blagovremeno reagujete i utvrdite kada treba odmah da potražite hitnu medicinsku pomoć, a kada je to problem koji može pratiti lekar.

Bol u ruci može se manifestovati na različite načine: može biti oštar i iznenadan, tup bol koji se periodično pojačava, osećaj pečenja ili trnjenja Foto: Shutterstock

Kako se bol u levoj ruci može manifestovati?

Bol može biti:

Tup ili pulsirajući, često povezan sa upalom ili povredom mišića i tetiva.

Oštar ili električni, koji se širi niz ruku i može biti znak problema sa nervima.

Zračeći bol, koji počinje u ramenu ili grudima i širi se prema ruci, što je posebno važno kod srčanih problema.

Bol se može javiti iznenada ili postepeno, a njegov intenzitet može varirati od blage nelagodnosti do teških, onesposobljujućih simptoma. Uobičajeni uzroci bola u levoj ruci koji nisu povezani sa srcem Frakture (slomljeni kosti)

Iznenadni, jaki bol može biti znak preloma, posebno nakon pada, saobraćajne nesreće ili sportske povrede. Pored bola, simptomi uključuju otok, modrice i otežano pomeranje ruke. Ponekad kost može izgledati nepravilno. Ako čujete zvuk pucanja tokom povrede, odmah se obratite lekaru.

Hernijacija diska i uklješteni živac

Diskovi kičme deluju kao jastučići između pršljenova. Dugotrajna degeneracija, povreda ili istezanje mogu izazvati herniju diska, koja pritiska živce. Ako se ovo desi u vratnom delu kičme, može izazvati bol, peckanje i slabost u ruci i prstima, ponekad zajedno sa bolom u leđima.

Slični simptomi se javljaju kod uklještenog živca ili cervikalne radikulopatije, koju može izazvati hernijacija diska ili artritis. Bol i peckanje zrače niz rame i ruku, ponekad pogađajući obe ruke.

Ako se diskus hernija javi u vratnom delu kičme, može izazvati bol, peckanje i slabost u ruci i prstima, ponekad zajedno sa bolom u leđima. Foto: Shutterstock

Rotatorna manžetna

Rotatorna manžetna je grupa mišića koji pokrivaju vrh nadlaktične kosti. Povreda ili degeneracija mogu dovesti do rupture manžetne, što uzrokuje oštar bol u ramenu koji se širi niz ruku. Bol se pogoršava pomeranjem ruke ili spavanjem na povređenoj strani.

Uganuća, istegnuća i tendinitis

Uganuća zahvataju ligamente, dok istegnuća zahvataju mišiće i tetive. Tendinitis je upala tetiva, često uzrokovana ponavljajućim pokretima ili sportskim aktivnostima, kao što su plivanje ili tenis. Simptomi uključuju bol, modrice, otok, slabost i peckanje. Bol može da se širi niz ruku i pogoršava se pokretom ili naporom.

Sindrom torakalnog otvora

Ovo stanje se javlja kada se krvni sudovi ili živci između ramena i ruke kompresuju. Uz bol u ruci, javljaju se slabost, otok, peckanje, hladnoća ili promena boje kože na ruci. Ljudi sa istorijom povreda ramena ili dugim vratom su u većem riziku.

Burzitis

Burzitis je upala malih kesica ispunjenih tečnošću koje čuvaju zglobove. Izaziva bol, osetljivost, crvenilo i toplinu u ramenu ili laktu, što može dovesti do bola koji se širi niz levu ruku.

Srčani udar se javlja kada se arterija blokira, prekidajući protok krvi u srce Foto: Shutterstock

Kardiološki uzroci bola u levoj ruci Angina

Angina je bol u grudima uzrokovan smanjenim protokom krvi u srce. Pored bola u grudima, bol se može javiti i u rukama, ramenima, vratu, leđima ili vilici.

Stabilna angina – javlja se tokom napora ili stresa.

Nestabilna angina – javlja se čak i u mirovanju i zahteva hitnu pomoć. Srčani udar

Srčani udar se javlja kada se arterija blokira, prekidajući protok krvi u srce. Glavni simptom je bol u grudima, obično na levoj strani, koji se širi u levu ruku, rame, vrat ili leđa. Ostali simptomi uključuju:

hladan znoj

mučninu

slabost

vrtoglavicu

kratak dah Kada potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Odmah pozovite hitnu pomoć ako bol u levoj ruci prati:

Bol ili pritisak u grudima, osećaj stezanja

Hladni znoj, umor ili vrtoglavica

Bol koji se širi na vilicu, vrat, ramena ili leđa

Otežano disanje, povraćanje, slabost

Takođe je važno da odmah posetite lekara ako:

Ne možete da pomerite ruku

Bol se javio nakon povrede

Imate peckanje ili otok uz bol

Bol je gori u mirovanju

Ako se pored bola ili pritisak u grudima, javi i vrtoglavica, umor i hladan znoj, odmah se javite lekaru Foto: Shutterstock

Kada posetiti lekara i kako ublažiti bol?

Ako bol ne nestane nakon nekoliko nedelja ili ometa svakodnevne aktivnosti, trebalo bi da posetite lekara. U međuvremenu, možete:

Staviti hladne ili tople obloge

Odmarati ruku

Uzimati lekove protiv bolova koji se izdaju bez recepta, kao što je ibuprofen Dijagnoza i lečenje

Dijagnoza zavisi od uzroka:

Sumnja na srčani udar: analize krvi, rendgen, koronarna angiografija, EKG

analize krvi, rendgen, koronarna angiografija, EKG Povreda ili drugi uzroci: fizički pregled, rendgen, dodatno snimanje, medicinska istorija i porodična istorija Lečenje uključuje: Burzitis: antibiotici ili drenaža

antibiotici ili drenaža Prelomi: gips, udlage ili operacija

gips, udlage ili operacija Problemi sa srcem: angioplastika, lekovi, promene načina života

angioplastika, lekovi, promene načina života Hernija diskova i radikulopatija: proteze, fizikalna terapija, injekcije steroida, retko operacija

proteze, fizikalna terapija, injekcije steroida, retko operacija Rotatorna manžetna: fizikalna terapija, lekovi, injekcije, ponekad operacija

fizikalna terapija, lekovi, injekcije, ponekad operacija Uganuća i istegnuća: odmor, fizikalna terapija

odmor, fizikalna terapija Tendinitis: odmor, elevacija, fizikalna terapija, injekcije ili retko operacija

odmor, elevacija, fizikalna terapija, injekcije ili retko operacija Sindrom torakalnog otvora: fizikalna terapija, lekovi, ponekad operacija