Osećate bol u levoj ruci? Evo kako da prepoznate simptome koji zahtevaju hitnu pomoć
Bol u levoj ruci je često razlog za zabrinutost jer je povezan sa srcem, ali uzroci mogu varirati od potpuno bezopasnih do ozbiljnih stanja koja zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.
Mnogi ljudi koji osete bol u ruci odmah pomisle na srčani udar, što je razumljivo, ali u praksi bol može nastati i zbog povreda, upale mišića, tetiva ili živaca, a ponekad i kombinacije više faktora.
Bol u ruci može se manifestovati na različite načine: može biti oštar i iznenadan, tup bol koji se periodično pojačava, osećaj pečenja ili trnjenja, ili se može širiti od ramena ili grudnog koša niz ruku. Ponekad se bol javlja samo kod određenih pokreta, dok je u drugim slučajevima praćen drugim simptomima kao što su otežano disanje, mučnina ili slabost.
Razumevanje mogućih uzroka, njihovih simptoma i znakova upozorenja može vam pomoći da blagovremeno reagujete i utvrdite kada treba odmah da potražite hitnu medicinsku pomoć, a kada je to problem koji može pratiti lekar.
Kako se bol u levoj ruci može manifestovati?
Bol može biti:
- Tup ili pulsirajući, često povezan sa upalom ili povredom mišića i tetiva.
- Oštar ili električni, koji se širi niz ruku i može biti znak problema sa nervima.
- Zračeći bol, koji počinje u ramenu ili grudima i širi se prema ruci, što je posebno važno kod srčanih problema.
- Bol se može javiti iznenada ili postepeno, a njegov intenzitet može varirati od blage nelagodnosti do teških, onesposobljujućih simptoma.
Uobičajeni uzroci bola u levoj ruci koji nisu povezani sa srcem
- Frakture (slomljeni kosti)
Iznenadni, jaki bol može biti znak preloma, posebno nakon pada, saobraćajne nesreće ili sportske povrede. Pored bola, simptomi uključuju otok, modrice i otežano pomeranje ruke. Ponekad kost može izgledati nepravilno. Ako čujete zvuk pucanja tokom povrede, odmah se obratite lekaru.
- Hernijacija diska i uklješteni živac
Diskovi kičme deluju kao jastučići između pršljenova. Dugotrajna degeneracija, povreda ili istezanje mogu izazvati herniju diska, koja pritiska živce. Ako se ovo desi u vratnom delu kičme, može izazvati bol, peckanje i slabost u ruci i prstima, ponekad zajedno sa bolom u leđima.
Slični simptomi se javljaju kod uklještenog živca ili cervikalne radikulopatije, koju može izazvati hernijacija diska ili artritis. Bol i peckanje zrače niz rame i ruku, ponekad pogađajući obe ruke.
- Rotatorna manžetna
Rotatorna manžetna je grupa mišića koji pokrivaju vrh nadlaktične kosti. Povreda ili degeneracija mogu dovesti do rupture manžetne, što uzrokuje oštar bol u ramenu koji se širi niz ruku. Bol se pogoršava pomeranjem ruke ili spavanjem na povređenoj strani.
- Uganuća, istegnuća i tendinitis
Uganuća zahvataju ligamente, dok istegnuća zahvataju mišiće i tetive. Tendinitis je upala tetiva, često uzrokovana ponavljajućim pokretima ili sportskim aktivnostima, kao što su plivanje ili tenis. Simptomi uključuju bol, modrice, otok, slabost i peckanje. Bol može da se širi niz ruku i pogoršava se pokretom ili naporom.
- Sindrom torakalnog otvora
Ovo stanje se javlja kada se krvni sudovi ili živci između ramena i ruke kompresuju. Uz bol u ruci, javljaju se slabost, otok, peckanje, hladnoća ili promena boje kože na ruci. Ljudi sa istorijom povreda ramena ili dugim vratom su u većem riziku.
- Burzitis
Burzitis je upala malih kesica ispunjenih tečnošću koje čuvaju zglobove. Izaziva bol, osetljivost, crvenilo i toplinu u ramenu ili laktu, što može dovesti do bola koji se širi niz levu ruku.
Kardiološki uzroci bola u levoj ruci
Angina
Angina je bol u grudima uzrokovan smanjenim protokom krvi u srce. Pored bola u grudima, bol se može javiti i u rukama, ramenima, vratu, leđima ili vilici.
- Stabilna angina – javlja se tokom napora ili stresa.
- Nestabilna angina – javlja se čak i u mirovanju i zahteva hitnu pomoć.
Srčani udar
Srčani udar se javlja kada se arterija blokira, prekidajući protok krvi u srce. Glavni simptom je bol u grudima, obično na levoj strani, koji se širi u levu ruku, rame, vrat ili leđa. Ostali simptomi uključuju:
- hladan znoj
- mučninu
- slabost
- vrtoglavicu
- kratak dah
Kada potražiti hitnu medicinsku pomoć?
Odmah pozovite hitnu pomoć ako bol u levoj ruci prati:
- Bol ili pritisak u grudima, osećaj stezanja
- Hladni znoj, umor ili vrtoglavica
- Bol koji se širi na vilicu, vrat, ramena ili leđa
- Otežano disanje, povraćanje, slabost
Takođe je važno da odmah posetite lekara ako:
- Ne možete da pomerite ruku
- Bol se javio nakon povrede
- Imate peckanje ili otok uz bol
- Bol je gori u mirovanju
Kada posetiti lekara i kako ublažiti bol?
Ako bol ne nestane nakon nekoliko nedelja ili ometa svakodnevne aktivnosti, trebalo bi da posetite lekara. U međuvremenu, možete:
- Staviti hladne ili tople obloge
- Odmarati ruku
- Uzimati lekove protiv bolova koji se izdaju bez recepta, kao što je ibuprofen
Dijagnoza i lečenje
Dijagnoza zavisi od uzroka:
- Sumnja na srčani udar: analize krvi, rendgen, koronarna angiografija, EKG
- Povreda ili drugi uzroci: fizički pregled, rendgen, dodatno snimanje, medicinska istorija i porodična istorija
Lečenje uključuje:
- Burzitis: antibiotici ili drenaža
- Prelomi: gips, udlage ili operacija
- Problemi sa srcem: angioplastika, lekovi, promene načina života
- Hernija diskova i radikulopatija: proteze, fizikalna terapija, injekcije steroida, retko operacija
- Rotatorna manžetna: fizikalna terapija, lekovi, injekcije, ponekad operacija
- Uganuća i istegnuća: odmor, fizikalna terapija
- Tendinitis: odmor, elevacija, fizikalna terapija, injekcije ili retko operacija
- Sindrom torakalnog otvora: fizikalna terapija, lekovi, ponekad operacija
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
