Vaša jetra nije samo organ – ona je šef hormonske detoksikacije

Mnogi ljudi misle da su hormonski problemi, poput sindroma policističnih jajnika, poremećaja štitne žlezde, promena raspoloženja ili naglog povećanja telesne težine, uvek povezani isključivo sa hormonima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da uzrok često leži dublje – u funkciji vaše jetre.

Hormonski haos i jetra: skrivena veza

Gastroenterolog i hepatolog dr Kavja Dendukuri objašnjava da hormonski poremećaji često nisu problem samih hormona, već znak da vaša jetra nije u optimalnom stanju.

- Jetra je glavni regulator hormonske ravnoteže, i kada je zanemarena, može biti razlog zašto simptomi nikada ne nestaju - kaže dr Dendukuri.

Kako jetra utiče na hormone?

Jetra razgrađuje višak hormona poput estrogena i kortizola.

Kada njena funkcija oslabi, hormoni se nakupljaju u telu, što može dovesti do:

* Sindroma policističnih jajnika (PCOS)

* Nadimanja i povećanja telesne težine

* Poremećaja raspoloženja

* Akni i gubitka kose

- Vaša jetra nije samo organ – ona je šef hormonske detoksikacije. Ako pokušavate da regulišete hormone samo pilulama, tretirate simptome, a ne uzrok problema - ističe Dendukuri.

U slučaju oštećenja jetre i njene nepravilne funkcije, može doći do promena na koži kao što su akne, ekcemi i ostali upalni procesi i iritacije. Foto: Kmpzzz/Shutterstock

Jetra je najveća žlezda i drugi organ po veličini u ljudskom organizmu. ''Tihi je organ'', ne buni se, pa je uglavnom zanemarujemo dok nešto ozbiljno ne krene po zlu.

Zdravlje jetre = hormonska ravnoteža

Održavanje zdrave jetre može biti ključ za prirodnu regulaciju hormona. Kada jetra funkcioniše pravilno, višak hormona se eliminiše, a telo može da povrati ravnotežu.