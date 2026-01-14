Šta uzrokuje krvarenje jezika? Evo simptoma koje nikada ne bi trebalo da ignorišete
Krvarenje jezika može biti neprijatno i zabrinjavajuće iskustvo. Možda ste primetili krv u ustima nakon pranja zuba, grickanja jezika dok jedete ili čak bez ikakvog očiglednog razloga. Iako većina slučajeva nije opasna, ponekad može ukazivati na ozbiljnije stanje koje zahteva medicinsku procenu.
Jezik je veoma osetljiv organ koji je dobro vaskularizovan, što znači da čak i manja povreda može izazvati vidljivo krvarenje. Razumevanje uzroka i odgovarajućih koraka prve pomoći je ključno za smirivanje situacije i sprečavanje komplikacija.
Zbog čega jezik može krvariti?
Trauma – najčešći uzrok
Najčešći uzrok krvarenja jezika je fizička trauma. To može uključivati grickanje jezika, prejako četkanje ili struganje jezika, posekotine prilikom otvaranja konzerve ili povrede protezama i aparatićima za zube. Krvarenje se može javiti i nakon pada, sportske povrede ili saobraćajne nesreće.
Iako je krvarenje iz jezika često intenzivno, obično je privremeno. Nakon ujeda ili posekotine, krvarenje prestaje, ali nelagodnost i bol mogu trajati dan ili dva.
Kada treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć?
Pozovite hitnu pomoć ako:
- ugrizli ste ili ste odvojili deo jezika
- obilno krvarite i krvarenje se ne zaustavlja
- jezik je otečen
- imate otežano disanje
Infekcije
Krvavljenje jezika ponekad može biti rezultat infekcije, uključujući gljivične infekcije (sosud) ili oralni herpes.
Oralna kandidijaza
- Prvi znak su bele mrlje na jeziku
- Ispod mrlja, jezik i okolna tkiva mogu biti crveni, upaljeni, a ponekad i krvariti
- Lečenje uključuje antifungalne lekove, a tačan režim određuje vaš lekar
Oralni herpes
- Izaziva rane u ustima koje mogu krvariti
- Često dolazi sa groznicom i drugim simptomima
- Leči se antivirusnim mastima i lekovima prema preporuci lekara
Nedostatak vitamina
Ponekad, krvarenje jezika može biti znak nedostatka vitamina, posebno vitamina B12. Nedostatak vitamina B12 može prouzrokovati gladak i osetljiv jezik koji je sklon ranama i krvarenju. Pored toga, nedostatak ovog vitamina se često manifestuje kroz umor, slabost i druge simptome.
Krvavi plikovi na jeziku i u ustima
Retko stanje koje se naziva angina buloza hemoragija može izazvati bolne krvave plikove na jeziku i u ustima. Kada plikovi puknu, mogu krvariti. Ne postoji standardni tretman za ovo stanje, ali je važno posetiti lekara kako bi se sprečile komplikacije.
Aftesu češće i obično ne krvare, ali ako se inficiraju, mogu izazvati krvarenje i dodatnu nelagodnost.
Rak jezika
Krvavljenje jezika takođe može biti simptom raka usne duplje, posebno kada postoji čir ili rana koja ne zarasta. Najčešći znaci uključuju čir koji:
- ne zarasta u roku od nekoliko dana
- može krvariti ili biti bolan
- prati ga otok ili promena boje jezika
Ako imate ove simptome, obavezno posetite svog lekara ili stomatologa na pregled.
Prva pomoć kod kuće
U većini slučajeva, krvarenje jezika će se samo zaustaviti. Evo nekoliko brzih saveta za brzo olakšanje:
- sisajte led ili sladoled na štapiću da biste smanjili upalu
- nežno pritisnite područje krvarenja
- ispirajte usta slanom vodom nakon jela kako biste sprečili infekciju
Kada posetiti lekara?
Trebalo bi da potražite medicinsku pomoć ako:
- ugrizali ste ili odvojili deo jezika
- krvarenje je obilno i ne prestaje
- krvarenje prestaje, a zatim ponovo počinje
- imate druge simptome, kao što je groznica
- krvarenje ometa jelo, govor ili disanje
Lekar može da zašije ranu, prepiše lek za infekciju ili isključi ozbiljnije uzroke, kao što je rak.
Oporavak i brzo zarastanje
Da biste pomogli svom jeziku da brže zaraste:
- nastavite da uzimate propisane lekove, čak i ako vam se stanje poboljšalo
- jedite meku hranu poput jogurta, kaše i supe
- izbegavajte začinjenu, kiselu hranu i alkohol dok se vaš jezik potpuno ne oporavi
Pravilna nega i blagovremena procena kod specijaliste su ključni za brzo i bezbedno zarastanje jezika, bez komplikacija.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
