Krvarenje jezika može biti neprijatno i zabrinjavajuće iskustvo. Možda ste primetili krv u ustima nakon pranja zuba, grickanja jezika dok jedete ili čak bez ikakvog očiglednog razloga. Iako većina slučajeva nije opasna, ponekad može ukazivati na ozbiljnije stanje koje zahteva medicinsku procenu.

Jezik je veoma osetljiv organ koji je dobro vaskularizovan, što znači da čak i manja povreda može izazvati vidljivo krvarenje. Razumevanje uzroka i odgovarajućih koraka prve pomoći je ključno za smirivanje situacije i sprečavanje komplikacija.

Zbog čega jezik može krvariti? Trauma – najčešći uzrok

Najčešći uzrok krvarenja jezika je fizička trauma. To može uključivati grickanje jezika, prejako četkanje ili struganje jezika, posekotine prilikom otvaranja konzerve ili povrede protezama i aparatićima za zube. Krvarenje se može javiti i nakon pada, sportske povrede ili saobraćajne nesreće.

Iako je krvarenje iz jezika često intenzivno, obično je privremeno. Nakon ujeda ili posekotine, krvarenje prestaje, ali nelagodnost i bol mogu trajati dan ili dva.

Najčešći uzrok krvarenja jezika je fizička trauma, kao na primer usled struganja jezika Foto: Shutterstock

Kada treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Pozovite hitnu pomoć ako:

ugrizli ste ili ste odvojili deo jezika

obilno krvarite i krvarenje se ne zaustavlja

jezik je otečen

imate otežano disanje Infekcije

Krvavljenje jezika ponekad može biti rezultat infekcije, uključujući gljivične infekcije (sosud) ili oralni herpes.

Oralna kandidijaza

Prvi znak su bele mrlje na jeziku

Ispod mrlja, jezik i okolna tkiva mogu biti crveni, upaljeni, a ponekad i krvariti

Lečenje uključuje antifungalne lekove, a tačan režim određuje vaš lekar

Oralni herpes

Izaziva rane u ustima koje mogu krvariti

Često dolazi sa groznicom i drugim simptomima

Leči se antivirusnim mastima i lekovima prema preporuci lekara

Oralni herpes izaziva rane u ustima koje mogu krvariti Foto: Shutterstock

Nedostatak vitamina

Ponekad, krvarenje jezika može biti znak nedostatka vitamina, posebno vitamina B12. Nedostatak vitamina B12 može prouzrokovati gladak i osetljiv jezik koji je sklon ranama i krvarenju. Pored toga, nedostatak ovog vitamina se često manifestuje kroz umor, slabost i druge simptome.

Krvavi plikovi na jeziku i u ustima

Retko stanje koje se naziva angina buloza hemoragija može izazvati bolne krvave plikove na jeziku i u ustima. Kada plikovi puknu, mogu krvariti. Ne postoji standardni tretman za ovo stanje, ali je važno posetiti lekara kako bi se sprečile komplikacije.

Aftesu češće i obično ne krvare, ali ako se inficiraju, mogu izazvati krvarenje i dodatnu nelagodnost.

Rak jezika

Krvavljenje jezika takođe može biti simptom raka usne duplje, posebno kada postoji čir ili rana koja ne zarasta. Najčešći znaci uključuju čir koji:

ne zarasta u roku od nekoliko dana

može krvariti ili biti bolan

prati ga otok ili promena boje jezika

Ako imate ove simptome, obavezno posetite svog lekara ili stomatologa na pregled.

Ispirajte usta slanom vodom nakon jela kako biste sprečili infekciju Foto: Shutterstock

Prva pomoć kod kuće

U većini slučajeva, krvarenje jezika će se samo zaustaviti. Evo nekoliko brzih saveta za brzo olakšanje:

sisajte led ili sladoled na štapiću da biste smanjili upalu

nežno pritisnite područje krvarenja

ispirajte usta slanom vodom nakon jela kako biste sprečili infekciju Kada posetiti lekara?

Trebalo bi da potražite medicinsku pomoć ako:

ugrizali ste ili odvojili deo jezika

krvarenje je obilno i ne prestaje

krvarenje prestaje, a zatim ponovo počinje

imate druge simptome, kao što je groznica

krvarenje ometa jelo, govor ili disanje

Lekar može da zašije ranu, prepiše lek za infekciju ili isključi ozbiljnije uzroke, kao što je rak.

Oporavak i brzo zarastanje

Da biste pomogli svom jeziku da brže zaraste:

nastavite da uzimate propisane lekove, čak i ako vam se stanje poboljšalo

jedite meku hranu poput jogurta, kaše i supe

izbegavajte začinjenu, kiselu hranu i alkohol dok se vaš jezik potpuno ne oporavi

Pravilna nega i blagovremena procena kod specijaliste su ključni za brzo i bezbedno zarastanje jezika, bez komplikacija.