Slušaj vest

Krvarenje jezika može biti neprijatno i zabrinjavajuće iskustvo. Možda ste primetili krv u ustima nakon pranja zuba, grickanja jezika dok jedete ili čak bez ikakvog očiglednog razloga. Iako većina slučajeva nije opasna, ponekad može ukazivati na ozbiljnije stanje koje zahteva medicinsku procenu.

Jezik je veoma osetljiv organ koji je dobro vaskularizovan, što znači da čak i manja povreda može izazvati vidljivo krvarenje. Razumevanje uzroka i odgovarajućih koraka prve pomoći je ključno za smirivanje situacije i sprečavanje komplikacija.

Zbog čega jezik može krvariti?

Trauma – najčešći uzrok

Najčešći uzrok krvarenja jezika je fizička trauma. To može uključivati grickanje jezika, prejako četkanje ili struganje jezika, posekotine prilikom otvaranja konzerve ili povrede protezama i aparatićima za zube. Krvarenje se može javiti i nakon pada, sportske povrede ili saobraćajne nesreće.

Iako je krvarenje iz jezika često intenzivno, obično je privremeno. Nakon ujeda ili posekotine, krvarenje prestaje, ali nelagodnost i bol mogu trajati dan ili dva.

ciscenje-jezika-shutterstock-280784474.jpg
Najčešći uzrok krvarenja jezika je fizička trauma, kao na primer usled struganja jezika Foto: Shutterstock

Kada treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć?

Pozovite hitnu pomoć ako:

  • ugrizli ste ili ste odvojili deo jezika
  • obilno krvarite i krvarenje se ne zaustavlja
  • jezik je otečen
  • imate otežano disanje

Infekcije

Krvavljenje jezika ponekad može biti rezultat infekcije, uključujući gljivične infekcije (sosud) ili oralni herpes.

Oralna kandidijaza

  • Prvi znak su bele mrlje na jeziku
  • Ispod mrlja, jezik i okolna tkiva mogu biti crveni, upaljeni, a ponekad i krvariti
  • Lečenje uključuje antifungalne lekove, a tačan režim određuje vaš lekar

Oralni herpes

  • Izaziva rane u ustima koje mogu krvariti
  • Često dolazi sa groznicom i drugim simptomima
  • Leči se antivirusnim mastima i lekovima prema preporuci lekara
herpes shutterstock_2080864129.jpg
Oralni herpes izaziva rane u ustima koje mogu krvariti Foto: Shutterstock

Nedostatak vitamina

Ponekad, krvarenje jezika može biti znak nedostatka vitamina, posebno vitamina B12. Nedostatak vitamina B12 može prouzrokovati gladak i osetljiv jezik koji je sklon ranama i krvarenju. Pored toga, nedostatak ovog vitamina se često manifestuje kroz umor, slabost i druge simptome.

Krvavi plikovi na jeziku i u ustima

Retko stanje koje se naziva angina buloza hemoragija može izazvati bolne krvave plikove na jeziku i u ustima. Kada plikovi puknu, mogu krvariti. Ne postoji standardni tretman za ovo stanje, ali je važno posetiti lekara kako bi se sprečile komplikacije.

Aftesu češće i obično ne krvare, ali ako se inficiraju, mogu izazvati krvarenje i dodatnu nelagodnost.

Rak jezika

Krvavljenje jezika takođe može biti simptom raka usne duplje, posebno kada postoji čir ili rana koja ne zarasta. Najčešći znaci uključuju čir koji:

  • ne zarasta u roku od nekoliko dana
  • može krvariti ili biti bolan
  • prati ga otok ili promena boje jezika

Ako imate ove simptome, obavezno posetite svog lekara ili stomatologa na pregled.

ispiranje-usta-shutterstock-2434816665.jpg
Ispirajte usta slanom vodom nakon jela kako biste sprečili infekciju Foto: Shutterstock

Prva pomoć kod kuće

U većini slučajeva, krvarenje jezika će se samo zaustaviti. Evo nekoliko brzih saveta za brzo olakšanje:

  • sisajte led ili sladoled na štapiću da biste smanjili upalu
  • nežno pritisnite područje krvarenja
  • ispirajte usta slanom vodom nakon jela kako biste sprečili infekciju

Kada posetiti lekara?

Trebalo bi da potražite medicinsku pomoć ako:

  • ugrizali ste ili odvojili deo jezika
  • krvarenje je obilno i ne prestaje
  • krvarenje prestaje, a zatim ponovo počinje
  • imate druge simptome, kao što je groznica
  • krvarenje ometa jelo, govor ili disanje

Lekar može da zašije ranu, prepiše lek za infekciju ili isključi ozbiljnije uzroke, kao što je rak.

Oporavak i brzo zarastanje

Da biste pomogli svom jeziku da brže zaraste:

  • nastavite da uzimate propisane lekove, čak i ako vam se stanje poboljšalo
  • jedite meku hranu poput jogurta, kaše i supe
  • izbegavajte začinjenu, kiselu hranu i alkohol dok se vaš jezik potpuno ne oporavi

Pravilna nega i blagovremena procena kod specijaliste su ključni za brzo i bezbedno zarastanje jezika, bez komplikacija.

Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs

Primetili ste kvržice na jeziku?Obično su bezopasne, ali mogu i da upozore na ozbiljne zdravstvene probleme

Ne propustiteBolestiHerpes na jeziku zaista postoji: Prepoznajte simptome koje ne smete ignorisati
devojka drži ispred lica slikovni prikaz ranica na jeziku/herpes zoster ispis
ZdravljeDva znaka u ustima otkrivaju manjak vitamina B12: Crven, bolan jezik i afte su prvi alarm
Mlada devojka duge plave kose u desnoj ruci drži protezu a levom pokazuje na usta/Natpis vitamin B12
BolestiRane, mrlje i izrasline u ustima: Zbog čega nastaju i kada je neophodno da se javite lekaru?
devojka sa zatvorenim očima i izrazom bola na licu drž obe ruke prislonjene za desni obraz
Saveti stručnjakaKakve veze boja jezika ima sa zdravljem srca? Kardiolog otkriva kada tačno zna da pacijent ima srčane probleme
dr.jpg