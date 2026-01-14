Jutarnji skok krvnog pritiska može biti uzrokovan snom, lekovima, stresom ili apnejom i zahteva pažnju za zdravlje srca

Nivo krvnog pritiska varira tokom dana. Obično pada za 10 do 20 procenata dok spavate, prema istraživanju objavljenom u časopisu Hipertenzija. Obično se povećava u roku od sat vremena nakon buđenja.

Brojna medicinska stanja i faktori načina života takođe mogu izazvati povećanje krvnog pritiska ujutru. Značajno povećanje može biti znak kardiovaskularne bolesti i zahteva pregled kod lekara.

Apneja u snu

Kada imate opstruktivnu ili centralnu apneju u snu, doživljavate pauze u disanju dok spavate, što može poremetiti kvalitet sna i dovesti do brojnih medicinskih stanja.

Prema članku o hipertenziji, apneja u snu može smanjiti pad krvnog pritiska koji se obično javlja tokom spavanja. To može dovesti do većeg povećanja kada se probudite ujutru.

Osilacije krvnog pritiska su dvostruko veće kod ljudi sa apnejom u snu nego kod onih koji je nemaju, prema istraživanju objavljenom u časopisu Circulation Research. Ovo može izazvati opterećenje na vaše srce i kardiovaskularni sistem. Ako sumnjate da imate apneju u snu, obratite se svom lekaru.

Apneja u snu smanjuje noćni pad krvnog pritiska, što dovodi do većeg porasta ujutru Foto: Shutterstock

Rasporedi rada

- Promene u rasporedu spavanja koje su rezultat vašeg posla ili društvenog rasporeda takođe mogu dovesti do povećanja jutarnjeg krvnog pritiska - kaže dr Šeldon G. Šeps, profesor medicine emeritus na Medicinskom fakultetu klinike Mejo u Ročesteru, Minesota.

To može biti zbog društvenog džet lega ili kada vaše društvene obaveze dovode do nedoslednog rasporeda spavanja ili onog koji nije usklađen sa vašim biološkim satom. Studija objavljena u časopisu Hypertension Research kaže da društveni džet leg može dovesti do privremenog visokog krvnog pritiska ujutru, a takođe može biti i dugoročno stanje.

Rad u smenama ili rad noću takođe je povezan sa lošim obrascima spavanja i visokim krvnim pritiskom ujutru, prema studiji objavljenoj u časopisu Nature.

Lekovi

Neki lekovi mogu izazvati privremeno povećanje krvnog pritiska. Ako se ovi lekovi uzimaju ujutru, krvni pritisak može porasti rano tokom dana i pasti uveče.

Prema klinici Mejo, lekovi koji mogu povećati krvni pritisak uključuju:

Antidepresive

Kontrolu rađanja

Dekongestive

Imunosupresore

Nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL)

Neke biljne suplemente, kao što su ginseng i sladić

Stimulansi, kao što je metilfenidat (Ritalin), koji se koristi za lečenje poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD)

Neki lekovi poput antidepresiva mogu izazvati privremeno povećanje krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Kofein i duvan

Kofein može izazvati privremeni skok krvnog pritiska, kaže klinika Mejo, što znači da jutarnja šoljica kafe može povećati nivo krvnog pritiska ujutru. Smanjenje unosa kofeina može sprečiti privremeno povećanje jutarnjih očitavanja krvnog pritiska.

Međutim, sam kofein ne izaziva dugoročni visok krvni pritisak, kaže klinika Mejo.

Ali upotreba i pušenje duvana mogu povećati rizik od visokog krvnog pritiska, prema Američkom udruženju za srce. Nikotin u duvanskim proizvodima uzrokuje sužavanje krvnih sudova, što primorava srce da radi jače kako bi pumpalo krv, povećavajući krvni pritisak.

Brojne zdravstvene organizacije preporučuju prestanak upotrebe duvana kako bi se smanjio rizik od razvoja visokog krvnog pritiska, prema studiji objavljenoj u časopisu American Journal of Medicine.

Hipertenzija

Visok krvni pritisak, takođe poznat kao hipertenzija, može dovesti do abnormalno visokog krvnog pritiska kada se probudite ujutru.

Ako se hipertenzija ne kontroliše, može povećati rizik od moždanog udara, srčanog udara, bolesti bubrega i drugih ozbiljnih medicinskih stanja.

Ako uzimate lekove za hipertenziju noću, njihovo dejstvo može prestati da deluje do jutra, što dovodi do visokog krvnog pritiska, prema istraživanju objavljenom u časopisu "Hipertenzija".

Ako uzimate lekove za hipertenziju noću, njihovo dejstvo može prestati da deluje do jutra, što dovodi do visokog krvnog pritiska Foto: Shuterstock

Tumor nadbubrežne žlezde

Tumori u nadbubrežnim žlezdama, kao što je feohromocitom, mogu izazvati prekomernu proizvodnju hormona koji utiču na srčani ritam i krvni pritisak, što povećava krvni pritisak.

Iako su ovi tumori retki, prema medicini Džons Hopkins, mogu izazvati visok krvni pritisak i druge simptome koji uključuju:

anksioznost

brz puls

glavobolju

mučninu i povraćanje

podrhtavanje

znojenje

Ovi simptomi mogu biti rezultat i drugih problema. Ako ih imate, obratite se svom lekaru.