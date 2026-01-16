Dijabetes može izazvati stalni umor jer telo ne koristi pravilno šećer za energiju

Zamislite da se jednog jutra probudite osećajući se umornije nego prethodne noći, čak i nakon sedam do devet sati sna. Možda mislite da je to samo naporna nedelja. Ali te male promene u vašem telu mogu značiti nešto ozbiljnije, čak i dijabetes.

Ovo stanje se može razviti neprimetno, pa je važno da ga otkrijete primećujući neke rane znakove i simptome dijabetesa kako biste sprečili veće probleme kasnije.

5 jednostavnih provera

Pet jednostavnih provera koje možete da uradite da biste videli da li je dijabetes možda osnovni problem koji stoji iza vaših zdravstvenih problema.

Poliurija, polidipsija i polifagija: „3 P“

Kada je u pitanju dijabetes, „tri P“ – poliurija (učestalo mokrenje), polidipsija (prekomerna žeđ) i polifagija (prekomerna glad) – trebalo bi da budu na vrhu vašeg radara.

Kada je nivo šećera u krvi previsok, može premašiti ono što vaši bubrezi mogu da podnesu, što dovodi do toga da se deo šećera nađe u vašem urinu.

- Ovo dovodi do stanja koje se naziva osmotska diureza, što znači da mokrite više nego obično - kaže dr Narendra K. Sheti, lekar prirodne medicine iz Centra za prirodnu medicinu i jogu Kshemavana. Kako gubite više tečnosti, postajete veoma žedni, što pogoršava situaciju.

Često mokrenje može biti rani znak dijabetesa, jer visok nivo šećera u krvi vuče više tečnosti iz tela Foto: Shutterstock

Čak i ako vam nivo šećera u krvi deluje visoko, vaše ćelije možda ne dobijaju energiju koja im je potrebna zbog insulinske rezistencije ili nedostatka insulina.

- Ovo može naterati vaš mozak da signalizira da ste gladni, što vas navodi da jedete više čak i kada imate dovoljno šećera u telu - deli lekar naturopat. Ako primetite da više mokrite, imate konstantnu potrebu za tečnošću ili povećanu glad, nemojte to ignorisati. Trebalo bi da posetite svog lekara.

Nenamerni gubitak težine

Da li ste smršali, a da ne znate zašto? Ovo bi mogao biti znak dijabetesa.

Kada vaše telo ne može da koristi šećer za energiju, umesto toga počinje da sagoreva masti i mišiće.

- Ovo može dovesti do brzog gubitka težine, što u početku može izgledati razumljivo, ali je zapravo ozbiljan znak upozorenja - kaže dr Sheti. Oko 10 odsto ljudi sa dijabetesom tipa 1 izgubi mnogo težine pre nego što im se postavi dijagnoza, prema škotskoj Nacionalnoj službi za zdravstvene informacije. Ako gubite težinu bez promene ishrane ili vežbanja, dobra je ideja da posetite lekara.

Pege na potkolenici i druge promene na koži

Koža često odražava šta se dešava unutar tela. Promene u teksturi kože, poput mrlja na potkolenicama, mogu ukazivati na probleme sa insulinom.

- Ljudi sa dijabetesom mogu iskusiti blagu upalu, što utiče na to kako koža zarasta i regeneriše - kaže doktor. To dovodi do drugačijih obrazaca u zdravlju kože u poređenju sa onima koji se vide u tipičnim slučajevima.

Kod dijabetesa, koža može postati čvršća i manje rastegljiva zbog unapredovalih krajnjih proizvoda glikacije. - Ovo čini kožu sklonijom ranama i usporava zarastanje. Iako ove promene u početku mogu izgledati male, one mogu više ukazivati na vaše opšte zdravlje.

Koža odražava stanje tela; mrlje i promene mogu ukazivati na problem sa insulinom Foto: Shutterstock

Neobjašnjiv umor

Osećaj stalnog umora može biti posledica faktora koji prevazilaze zauzet posao ili roditeljstvo.

Umor je takođe čest znak dijabetesa. Kada vaše telo ne može pravilno da koristi glukozu, ima manje raspoložive energije, što dovodi do kontinuiranog umora.

Studija objavljena u časopisu „Industrial Psychiatry Journal“ otkrila je da se skoro 50 odsto ljudi sa dijabetesom oseća stalno umorno. Ako primetite da vam dobar noćni san ne pomaže da se osećate energičnije, možda bi trebalo da ovo detaljnije ispitate.

Česte infekcije i sporo zarastanje rana

Da li vaše posekotina i ogrebotine zarastaju duže nego obično? Da li češće dobijate prehlade ili infekcije? Visok nivo šećera u krvi može oslabiti vaš imuni sistem i usporiti zarastanje rana.

Kada je nivo glukoze visok, to može dovesti do dehidratacije i oslabiti odbrambene snage vašeg tela, povećavajući rizik od bolesti. Ako stalno dobijate infekcije ili sporo zarastanje, važno je da se obratite lekaru. Lekar može pomoći da se utvrdi da li su ovi problemi povezani sa dijabetesom ili nekim drugim stanjem.

Kako upravljati dijabetesom

Prepoznavanje ranih znakova upozorenja je samo prvi korak. Nakon što pronađete moguće simptome, isprobajte ove praktične savete:

Prepoznavanje ranih znakova upozorenja je samo prvi korak za kontrolu dijabetesa Foto: Shutterstock

Uradite: Redovno pratite nivo glukoze u krvi, posebno ako imate porodičnu istoriju dijabetesa.

Uključite ishranu bogatu vlaknima, bogatu hranom sa niskim glikemijskim indeksom, kao što su integralne žitarice i mahunarke.

Redovno se bavite fizičkom aktivnošću. Jednostavne vežbe poput hodanja ili istezanja mogu značajno pomoći u kontroli šećera u krvi.

Nemojte da:

Ignorišite rane simptome. Što pre reagujete, veće su vam šanse da izbegnete komplikacije.

Preterujete sa slatkom hranom i pićima. Prerađeni šećeri mogu značajno povisiti nivo glukoze u krvi; umerenost je ključna.

Vodite sedentarni način života. Redovno kretanje je neophodno za održavanje osetljivosti na insulin.

Zašto je ovo važno? Rano otkrivanje dijabetesa pomaže u sprečavanju ozbiljnih komplikacija i održava nivo šećera u krvi, podržavajući opšte zdravlje i dug život.