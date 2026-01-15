Bol se najčešće opisuje kao „najgori u životu“

Zbog stresa i ubrznog načina života glavobolje postaju sve učestalije, ali malo ko zna da nagli, sevajući bol u glavi, koji deluje kao "eksplozija" ili "udar groma", ne spada u one koje mogu da se zanemare. Takav bol može da najavi ozbiljan problem, uključujući i moždani udar. U tim situacijama vreme ima presudnu ulogu, jer svaki minut bez terapije znači sve veće i često nepovratno oštećenje mozga. Zato prepoznavanje trenutka kada jaka glavobolja prevazilazi običan bol može da spreči teške posledice i smrtni ishod.

Kada mozak šalje signale upozorenja

Prema rečima dr Mitileša Kumara, neurologa bolnice Manipal u Gaziabadu (Indija), moždani udar nastaje kada dotok krvi u mozak naglo stane, bilo zbog ugruška ili pucanja krvnog suda. Oštećenje počinje već posle nekoliko minuta, što rano prepoznavanje čini ključnim za preživljavanje.

Uz naglu i veoma jaku glavobolju, mogu da se jave i drugi neurološki znaci koji deluju zbunjujuće ili se pogrešno tumače kao prolazna slabost.

Moždani udari i vremenske oscilacije Nagla kolebanja temperature, vazdušnog pritiska i vlažnosti mogu da utiču na krvni pritisak i opterećenje krvnih sudova, zbog čega neurolozi upozoravaju da se u takvim periodima češće beleže moždani udari. Rizik je naročito izražen kod osoba sa hipertenzijom, aterosklerozom i aritmijama, pa se savetuje redovna terapija i pojačan oprez tokom izraženih meteoroloških promena.

Iznenadna slabost ili utrnulost: naročito jedne strane tela, lica, ruke ili noge

Nejasan govor ili zbunjenost: oteženo izgovaranje reči ili razumevanje jednostavnih poruka

Zamagljen ili dupli vid: često u jednom oku

Vrtoglavica ili nagli gubitak ravnoteže: pad bez jasnog razloga ili osećaj „okretanja“

Oštar, nagao bol u glavi: bol koji osoba opisuje kao „najgori u životu“, naročito ako se javlja iznenada bez prethodnog upozorenja Najčešći uzroci moždanog udara

Kako objašnjava dr Kumar, nagle i jake glavobolje koje prate moždani udar često nastaju zbog skrivenih okidača:

Visok krvni pritisak: godinama slabi zidove krvnih sudova

Pucanje aneurizme: kada oslabljen zid krvnog suda popusti i počne da krvari u mozak

Ugrušci: posledica srčanih smetnji, začepljenja arterija ili poremećaja srčanog ritma

Povreda glave ili vrata: čak i manji trzaji mogu da naprave unutrašnje pukotine na arterijama vrata i izazovu kasniji udar

Nezdrave navike: pušenje, hroničan stres, dijabetes i gojaznost višestruko povećavaju rizik

Lečenje i oporavak

Terapija zavisi od vrste moždanog udara i trenutka kada pacijent stigne do lekara. Kod udara nastalog zbog ugruška primenjuju se lekovi koji razbijaju tromb.