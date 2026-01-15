Iznenadan jak bol u glavi nije normalan: Prepoznajte moguće uzroke moždanog udara
Zbog stresa i ubrznog načina života glavobolje postaju sve učestalije, ali malo ko zna da nagli, sevajući bol u glavi, koji deluje kao "eksplozija" ili "udar groma", ne spada u one koje mogu da se zanemare. Takav bol može da najavi ozbiljan problem, uključujući i moždani udar. U tim situacijama vreme ima presudnu ulogu, jer svaki minut bez terapije znači sve veće i često nepovratno oštećenje mozga. Zato prepoznavanje trenutka kada jaka glavobolja prevazilazi običan bol može da spreči teške posledice i smrtni ishod.
Kada mozak šalje signale upozorenja
Prema rečima dr Mitileša Kumara, neurologa bolnice Manipal u Gaziabadu (Indija), moždani udar nastaje kada dotok krvi u mozak naglo stane, bilo zbog ugruška ili pucanja krvnog suda. Oštećenje počinje već posle nekoliko minuta, što rano prepoznavanje čini ključnim za preživljavanje.
Uz naglu i veoma jaku glavobolju, mogu da se jave i drugi neurološki znaci koji deluju zbunjujuće ili se pogrešno tumače kao prolazna slabost.
Nagla kolebanja temperature, vazdušnog pritiska i vlažnosti mogu da utiču na krvni pritisak i opterećenje krvnih sudova, zbog čega neurolozi upozoravaju da se u takvim periodima češće beleže moždani udari. Rizik je naročito izražen kod osoba sa hipertenzijom, aterosklerozom i aritmijama, pa se savetuje redovna terapija i pojačan oprez tokom izraženih meteoroloških promena.
- Iznenadna slabost ili utrnulost: naročito jedne strane tela, lica, ruke ili noge
Nejasan govor ili zbunjenost: oteženo izgovaranje reči ili razumevanje jednostavnih poruka
Zamagljen ili dupli vid: često u jednom oku
Vrtoglavica ili nagli gubitak ravnoteže: pad bez jasnog razloga ili osećaj „okretanja“
Oštar, nagao bol u glavi: bol koji osoba opisuje kao „najgori u životu“, naročito ako se javlja iznenada bez prethodnog upozorenja
Najčešći uzroci moždanog udara
Kako objašnjava dr Kumar, nagle i jake glavobolje koje prate moždani udar često nastaju zbog skrivenih okidača:
- Visok krvni pritisak: godinama slabi zidove krvnih sudova
Pucanje aneurizme: kada oslabljen zid krvnog suda popusti i počne da krvari u mozak
Ugrušci: posledica srčanih smetnji, začepljenja arterija ili poremećaja srčanog ritma
Povreda glave ili vrata: čak i manji trzaji mogu da naprave unutrašnje pukotine na arterijama vrata i izazovu kasniji udar
Nezdrave navike: pušenje, hroničan stres, dijabetes i gojaznost višestruko povećavaju rizik
Lečenje i oporavak
Terapija zavisi od vrste moždanog udara i trenutka kada pacijent stigne do lekara. Kod udara nastalog zbog ugruška primenjuju se lekovi koji razbijaju tromb.
- U težim slučajevima, kada dolazi do krvarenja u mozgu, sprovodi se operacija kao što je trombektomija, a nakon toga i različite rehabilitacione procedure, kao što su fizikalna terapija i rad sa logopedom, kako bi se povratile izgubljene funkcije. Što se ranije započne sa tretmanom, to je oporavak bolji - poručuje dr Kumar.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs