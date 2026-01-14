Svako iznenadno žutilo kože zahteva lekarski pregled, kako bi se isključila ozbiljna oboljenja

Žutilo kože može delovati bezazleno, ali u nekim slučajevima može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Ako primetite da su vam ruke iznenada požutele, uzrok je najčešće jedno od dva stanja: žutica, koja može biti opasna, ili karotenemija, koja uglavnom nije razlog za brigu.

Važno je znati razliku – jer od toga zavisi i vaša reakcija.

Žutica ili karotenemija – u čemu je razlika?

Žutica obično uzrokuje žutilo beonjača očiju, dok karotenemija utiče isključivo na kožu.

Šta je žutica?

Žutica je stanje koje karakteriše žuta boja kože, očiju i sluzokože.

- Ovo stanje je često kod novorođenčadi, ali se može javiti i kod odraslih - objašnjava dr Mišel S. Grin, sertifikovani dermatolog iz Njujorka.

Kako se crvena krvna zrnca prirodno razgrađuju, jetra filtrira njihov nusprodukt – bilirubin. Ako jetra ne funkcioniše pravilno, bilirubin se nakuplja u krvi, što dovodi do žutila kože i očiju.

Simptomi žutice mogu uključivati:

* bledunjavu ili svetlu stolicu neprijatnog mirisa

* tamnožutu ili braon mokraću

* svrab kože (često po celom telu)

* bol ili osetljivost u stomaku

* krv u povraćenom sadržaju ili stolici

* povišenu telesnu temperaturu

* pospanost, konfuziju, uznemirenost i druge promene mentalnog stanja

Ako primetite žutilo kože, odmah se obratite lekaru.

Šta je karotenemija?

Žute ruke ne moraju uvek značiti žuticu.

- Često je reč o karotenemiji, stanju izazvanom prekomernim unosom karotenoida putem hrane - kaže dr Grin.

Karotenoidi su pigmenti koji se nalaze u voću i povrću, naročito u:

* bundevi

* spanaću

* slatkom krompiru

* brokoliju

* dinji (kantalupi)

* mangu

* kajsijama

Kada se ove namirnice konzumiraju u velikim količinama, pigment se taloži u koži, što dovodi do žućkaste boje, najčešće na dlanovima i tabanima.

Kada je žuta koža znak za uzbunu?

Prema rečima dr Grin, žutica može ukazivati na ozbiljna oboljenja:

* bolesti jetre (hepatitis, ciroza)

* zapušenje ili upalu žučnih kanala

* bolesti žučne kese

Kod raka pankreasa, tumor može blokirati zajednički žučni kanal, sprečavajući izlučivanje žuči u tanko crevo, što dovodi do njenog nakupljanja u krvi.

Karotenemija je, s druge strane, uglavnom bezopasna – osim ako je posledica bolesti poput poremećaja rada jetre ili hipotireoze, kada organizam ne može pravilno da pretvara karotenoide u vitamin A.

Kada treba potražiti lekarsku pomoć?

Ako primetite žutilo kože, odmah se obratite lekaru.

Dijagnostika može uključivati:

* analize krvi (bilirubin, krvna slika)

* ultrazvuk, CT ili magnetnu rezonancu jetre

* biopsiju jetre, ukoliko postoji sumnja na upalu, cirozu ili malignu bolest

- Sama žutica se ne leči direktno, već se leči osnovni uzrok koji je do nje doveo - naglašava dr Grin.

Visok bilirubin može biti privremen ili znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Najčešće ukazuje na žuticu, bolesti jetre, žučne kamence ili anemiju

Zaključak

Žutica uzrokuje žutilo kože, očiju i sluzokože i može biti znak ozbiljnih bolesti jetre, žučne kese ili pankreasa.

Karotenemija je najčešće bezazlena i posledica prekomernog unosa namirnica bogatih karotenoidima.