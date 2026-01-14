Žute ruke? Kada je reč o žutici, a kada o karotenemiji – i zašto ne smete da odlažete odlazak lekaru
Žutilo kože može delovati bezazleno, ali u nekim slučajevima može biti znak ozbiljnog zdravstvenog problema. Ako primetite da su vam ruke iznenada požutele, uzrok je najčešće jedno od dva stanja: žutica, koja može biti opasna, ili karotenemija, koja uglavnom nije razlog za brigu.
Važno je znati razliku – jer od toga zavisi i vaša reakcija.
Žutica ili karotenemija – u čemu je razlika?
Žutica obično uzrokuje žutilo beonjača očiju, dok karotenemija utiče isključivo na kožu.
Šta je žutica?
Žutica je stanje koje karakteriše žuta boja kože, očiju i sluzokože.
- Ovo stanje je često kod novorođenčadi, ali se može javiti i kod odraslih - objašnjava dr Mišel S. Grin, sertifikovani dermatolog iz Njujorka.
Kako se crvena krvna zrnca prirodno razgrađuju, jetra filtrira njihov nusprodukt – bilirubin. Ako jetra ne funkcioniše pravilno, bilirubin se nakuplja u krvi, što dovodi do žutila kože i očiju.
Simptomi žutice mogu uključivati:
* bledunjavu ili svetlu stolicu neprijatnog mirisa
* tamnožutu ili braon mokraću
* svrab kože (često po celom telu)
* bol ili osetljivost u stomaku
* krv u povraćenom sadržaju ili stolici
* povišenu telesnu temperaturu
* pospanost, konfuziju, uznemirenost i druge promene mentalnog stanja
Šta je karotenemija?
Žute ruke ne moraju uvek značiti žuticu.
- Često je reč o karotenemiji, stanju izazvanom prekomernim unosom karotenoida putem hrane - kaže dr Grin.
Karotenoidi su pigmenti koji se nalaze u voću i povrću, naročito u:
* bundevi
* spanaću
* slatkom krompiru
* brokoliju
* dinji (kantalupi)
* mangu
* kajsijama
Kada se ove namirnice konzumiraju u velikim količinama, pigment se taloži u koži, što dovodi do žućkaste boje, najčešće na dlanovima i tabanima.
Kada je žuta koža znak za uzbunu?
Prema rečima dr Grin, žutica može ukazivati na ozbiljna oboljenja:
* bolesti jetre (hepatitis, ciroza)
* zapušenje ili upalu žučnih kanala
* bolesti žučne kese
Kod raka pankreasa, tumor može blokirati zajednički žučni kanal, sprečavajući izlučivanje žuči u tanko crevo, što dovodi do njenog nakupljanja u krvi.
Karotenemija je, s druge strane, uglavnom bezopasna – osim ako je posledica bolesti poput poremećaja rada jetre ili hipotireoze, kada organizam ne može pravilno da pretvara karotenoide u vitamin A.
Kada treba potražiti lekarsku pomoć?
Ako primetite žutilo kože, odmah se obratite lekaru.
Dijagnostika može uključivati:
* analize krvi (bilirubin, krvna slika)
* ultrazvuk, CT ili magnetnu rezonancu jetre
* biopsiju jetre, ukoliko postoji sumnja na upalu, cirozu ili malignu bolest
- Sama žutica se ne leči direktno, već se leči osnovni uzrok koji je do nje doveo - naglašava dr Grin.
Zaključak
Žutica uzrokuje žutilo kože, očiju i sluzokože i može biti znak ozbiljnih bolesti jetre, žučne kese ili pankreasa.
Karotenemija je najčešće bezazlena i posledica prekomernog unosa namirnica bogatih karotenoidima.
Svako iznenadno žutilo kože zahteva lekarski pregled, kako bi se isključila ozbiljna oboljenja.
Izvor: everydayhealth.com/zdravlje.kurir.rs
